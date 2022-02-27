Akkuyu'da üç günde ikinci servis kazası: İşçiler ağır yaralı

Mersin Akkuyu NGS şantiyesinde bu akşam saatlerinde Aydıner İnşaat firmasına ait işçi servisinin kampa dönüş sırasında Büyükeceli mevkiinde bir otomobile çarpışması sonucu kaza meydana geldi.
PE Akkuyu İşçileri Dayanışma Ağı'nın bildirdiğine göre kazada ağır yaralı işçiler var.
Otobüsün fireninin boşalması sonucu kazanın olduğu iddia edilirken, olay yerine çok sayıda ambulansın sevk edildiği belirtildi.
Dayanışma ağı, Akkuyu'da bakım onarımı yapılmayan eski araçların kullanımı yüzünden sürekli kazalar yaşandığını ifade etti.
📢 Akkuyu'da birkaç gün sonra 2. servis kazası— Patronların Ensesindeyiz (@pensendeyiz) February 27, 2022
Akkuyu İşçileri Dayanışma Ağı, yaklaşık 1 saat önce şantiyeden kampa dönen servis aracının bir otomobile çarptığını bildirdi. Kazada ölü ve yaralıların olduğu iddia edildi. #AkkuyuNükleerSantrali pic.twitter.com/LORU1vyqNt