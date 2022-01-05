Akkuyu Nükleer'de işçiler ayakta: Koşullar bir an önce düzeltilmeli!

Mersin Akkuyu Nükleer Enerji Santrali inşaatında çalışan işçiler kamp koşullarına ve odaların 6 kişiliğe çıkarılmasına karşı eylem yaptı.

Haber Merkezi

Mersin Akkuyu Nükleer Enerji Santrali inşaatında çalışan işçiler eyleme çıktı. İşçiler kamp koşullarının düzeltilmesini talep ediyor.

İşçiler ayrıca odaların 6 kişiliğe çıkarılmasına da tepkili.

Şantiyede uygulanan ağır çalışma koşullarına karşı eyleme çıkan işçiler Patronların Ensesindeyiz Ağı'na ulaşarak zaten yetersiz olan odaların 6 kişiliğe çıkarılmasını kabul etmediklerini, şantiyede yağmurun altında eyleme devam ettiklerini belirtti.

İşçilerin eylemi yağmura karşın devam ediyor

İşçilerin hali hazırda kaldıkları koğuşlar

Patronların Ensesindeyiz Ağı’na aşağıdaki e-posta ve sosyal medya hesapları üzerinden ya da 0541 940 0514 numaralı telefondan ulaşılabilir:

Facebook: https://www.facebook.com/patronlarinensesindeyiz

Twitter: https://twitter.com/pensendeyiz

E-posta: [email protected]patronlarinensesindeyiz.org

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