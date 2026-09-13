Atamay işçilerinden Yeşim ve Tommy patronlarına 'hodri meydan': İlk zaferin ardından Tommy önünde ikinci eylem

Tommy Hilfiger markası için üretim yapan Yeşim Tekstil’in fason firması Atamay Tekstil’de 2024’ün Aralık ve 2025’in Ocak ayında fabrikanın aniden kapatılmasının ardından maaşları, ihbar ve kıdem tazminatları ile izin ücretleri gasp edilen işçiler yeniden eyleme başladı. Yürüttükleri kararlı mücadeleyle 34 işçi alacaklarını geri kazanırken, aylardır söz verilip oyalanan ikinci grup işçiler de Patronların Ensesindeyiz (PE) Tekstil İşçileri Ağı'nda bir araya gelerek Forum Bornova’daki Tommy Hilfiger mağazası önünde bir basın açıklaması gerçekleştirdi.

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Atamay işçisi Ramazan Karakaş: 'Boyun eğmedikçe kazanacağız'

Basın açıklamasında ilk olarak söz alan Atamay Tekstil işçisi Ramazan Karakaş, patronun “İş yok” bahanesiyle fabrikayı kapattığını ve eksik hakların yazıldığı protokollere mahkûm edilmek istendiklerini dile getirdi.

İki senedir sabırla beklediklerini belirten Karakaş, mağazadaki ürünleri gece gündüz çalışarak diktiklerini vurgulayarak şöyle konuştu:

Biz bu mağazalardaki kıyafetleri gecemizi gündüzümüze katarak diktik ancak hiçbir zaman diktiğimiz o ürünleri satın alabilecek ücretlerle çalıştırılmadık. Yıllarca Tommy’yi, Yeşim’i, Atamay’ı zengin ettik. Onlar ciro rekorları açıklarken, bizim ekmeğimizi küçülttüler. Hakkını söke söke alan 34 arkadaşımızın açtığı yoldan yürüyoruz. Tommy Hilfiger yetkililerine sesleniyoruz: Bizi oyalamaktan vazgeçin! Boyun eğmedikçe kazanacağız, mücadele ettikçe patronların kâbusu olacağız.”

Avukat Serhad Gümüş: 'Patronların korktuğu tek şey örgütlü işçilerdir'

Karakaş’ın ardından konuşan PE avukatlarından Serhad Gümüş, işçilerin alacaklarının mağazaların bir iki günlük cirosuna ya da patronların bir araç değerine denk geldiğini ifade etti.

Patronların yasaları tanımadığını belirten Gümüş, şu ifadeleri kullandı:

Patronlar ülkemizde uzun süredir Anayasayı, kanunları ve mahkemeleri tanımıyorlar. Onların etik ve ahlak anlayışlarının da bizden çok farklı olduğunu biliyoruz. Çekindikleri, korktukları tek bir şey var: O da örgütlü, bilinçli işçiler. Yine Tommy’nin önündeyiz, hakkımızı alamazsak yine geleceğiz, daha kalabalık geleceğiz. Yeşim’in fabrikasında göreceksiniz, Atamay’ın patronunun ensesinde olacağız. Hakkımızı alana kadar da durmayacağız.”

PE adına Çağlar Özkan: 'Hodri meydan Tommy Hilfiger patronu!'

Son olarak Patronların Ensesindeyiz Ağı adına söz alan Çağlar Özkan, Tommy Hilfiger yetkililerinin Atamay Tekstil işçilerinin tüm haklarının ödeneceğine dair beyanda bulunduğunu ve alacak listelerinin üç ayı aşkın süre önce kendilerine iletildiğini açıkladı.

Yeşim Tekstil denetçilerinin toplam alacağın yüzde 6’sını oluşturan senelik izin ücretlerini bahane ederek süreci tıkamasına tepki gösteren Özkan, konuşmasında şunları kaydetti:

Senelik izin ücretleri bizim toplam alacağımızın yalnızca yüzde 6’sı. Böyle bir bahaneyle işçilerin alacaklarını geciktiriyor olmaları hem ikiyüzlülük hem de ahlaksızlıktır. Kurdukları fason üretim tezgâhını Simo’da, Çelik Nakış’ta, TR-İnter’de, Elsa’da, Kenze Tekstil’de ve Alpin Çorap’ta bozduk. Bu sömürü düzenine son verene kadar bu tezgahı bozmaya devam edeceğiz. Buradan bir kez daha sesleniyoruz: Hodri meydan Tommy Hilfiger patronu! Hodri meydan Yeşim patronu! Bütün Tommy mağazalarının önünü, Yeşim’in önünü eylem alanına çeviriyor muyuz, çevirmiyor muyuz, hep birlikte göreceğiz!”

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