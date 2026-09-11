TKP 106 yaşına yeni üyeleriyle girdi: 'Bizim işimiz kendimize bir dünya kurmak değil, dünyayı ve Türkiye'yi değiştirmek'

10 Eylül 1920 tarihinde kurulan Türkiye Komünist Partisi (TKP), 106. kuruluş yıl dönümünde İstanbul, Ankara, İzmir ve Antalya başta olmak üzere çok sayıda kentte TKP gönüllülerine rozet takma törenleri düzenledi.

İstanbul, İzmir ve Ankara’daki Nâzım Hikmet Kültür Merkezleri’nde gerçekleşen törenlerde çok sayıda TKP gönüllüsüne rozetleri takıldı.

İktidarın sansür kararı sonrası açtığımız yeni X hesabımızı https://x.com/soLHaber2026 adresinden takip edebilirsiniz. Bu saldırılara boyun eğmeyeceğiz. Yanımızda olmak, desteğinizi sunmak için soL'a abone olun.

‘Siyaset parayla iç içe giderse transferler mümkün hale gelir’

İzmir’deki buluşmada konuşma yapan TKP Genel Sekreteri Kemal Okuyan, Türkiye siyasetindeki güncel gelişmeleri değerlendirdi.

Konuşmasında son dönemde yaşanan belediye başkanı transferlerine ve operasyonlara değinen Okuyan, bu durumun kişisel tercihlerden öte sınıfsal bir temeli olduğunu vurguladı. Okuyan, “Siyaset eğer parayla bu kadar iç içe giderse Cumhuriyet Halk Partisi ile AKP arasındaki transferler mümkün hâle gelir. Çünkü hep bizim söylediğimiz gibi bu işlerin merkezinde sınıfsal çıkarlar vardır. O sınıfsal çıkarlar AKP ile Cumhuriyet Halk Partisi arasındaki ayrımı ortadan kaldırmaktadır” dedi.

Ahlak kavramının da bu çerçevede ele alınması gerektiğini belirten Okuyan, şu ifadeleri kullandı:

“Ahlak kavramı da sınıfsal bir kavramdır. Eninde sonunda bu transferlerin bir bölümü şantajla, daha doğrusu önemli bir bölümü şantajla gerçekleşmiştir. Çok büyük bir bölümünü parayla terbiye etmişlerdir. Parayla oynayan kişilerin ahlakını para belirler.”

‘Sermaye sınıfıyla karşıtlık ilişkisine girmeyen parti maymuna çevrilir’

TKP’nin 106 yıllık tarihini sadece bir nostalji olarak anmadıklarını belirten Okuyan, sermaye ile net bir mesafe koymayan yapıların akıbetine dikkat çekti:

“106. yıldönümümüzde niye bunu anlattım? Sermaye sınıfıyla mutlak olarak bir karşıtlık ilişkisine girmeyen bir parti bugünkü düzende her tür tokatı yer, maymuna çevrilir, kadroları transfer edilir ve muhalefet yapmaya mahkum edilir.”

‘Bizden daha ehvenişer olanlara destek çıkmamızı bekleyenler yanlış yapıyorlar’

Okuyan düzen muhalefetine ilişkin yaklaşımlarını da şöyle ifade etti:

“Bizden bugünkü o tepedeki çok önemli gözüken kapışmada daha ehvenişer olanlara destek çıkmamızı bekleyenler yanlış yapıyorlar. Bizim görevimiz Türkiye Komünist Partisi'nin onları özgürleştirmesine izin vermeleri lazım.”

‘Biz ortalıktaki kirlilikten adım adım uzaklaşıyoruz’

Düzen siyasetinin “çöp” haline geldiğini savunan Okuyan, TKP’nin bu kirlilikten uzak durma iradesini şu sözlerle anlattı:

“Türkiye Komünist Partisi, bizim dışımızdaki siyaset bir çöpe dönüştükçe daha fazla izole oluyor. Çok ayrı duruyoruz. Bizi izleyenler artıyor, biz ise ortalıktaki kirlilikten uzaklaşıyoruz adım adım. Ama düzen siyaseti dediğimiz şeyin parçası olmama kararlılığı, toplumun parçası olmaktan çıkma yanlışıyla yan yana gitmemeli.

‘Türkiye solu da TKP dışında büyük oranda 'Yetmez ama evet' demiş oldu’

Konuşmasında yeni çözüm süreci tartışmalarına ve Türkiye solunun bu süreçteki tutumuna değinen Kemal Okuyan, geçmişteki hataların tekrarlandığını savundu:

“Yasal olarak meclisten geçti. Demek ki 'yetmez ama evet' demiş durumdalar. Türkiye solu da TKP dışında büyük oranda 'yetmez ama evet' demiş oldu. Meclisteki solcu vekiller de evet dedi.”

Sürecin şeffaflıktan uzak olduğunu belirten Okuyan, “MİT tutanakları var ortada. Beş kişi, yedi kişi görüşüyor. Tutanaklar çıkıyor ortalığa, sonra yalanlıyorlar. Muazzam bir beceriksizlik var. Ne yaptıklarını bilmiyorlar, kendilerinden emin değiller” ifadelerini kullandı.

‘Yavaş bu ülkenin ilacı olamaz, Özel de olamaz’

Türkiye’nin geleceğinin mevcut isimler üzerinden tartışılamayacağını belirten Okuyan, “İş güncel siyasete geldiğinde Mansur acaba geçecek mi AKP'ye? Geçse ne olur geçmese ne olur? Mansur Yavaş ilacı olamaz bu ülkenin. Özgür Özel de olamaz. Sınıfsal çıkarlar üzerinden hareket edenler kendi sınıflarına bağımlıdırlar” dedi.

Okuyan, ülkenin gerçek sorununun yapay tartışmalar değil, derin yoksulluk olduğunu vurguladı:

“Türkiye'nin gündemi en temelinde çok ağır bir yoksulluk ve bu yoksulluğu derinleştiren sermaye diktatörlüğüdür. Bunun gündelik tezahürleriyle ilgilenmeyen bir siyaset kepazeliğidir.”

Konuşmasını bitirirken TKP’nin görevini hatırlatan Okuyan, “Bizim işimiz kendimize bir dünya kurmak değil, dünyayı ve Türkiye'yi değiştirmek. Biz kendimize değil, emekçi halkımıza bir ülke kuracağız, insanlığa bir dünya kuracağız” dedi.

‘En zor zamanlarda ayağa kalkan irade...’

Ankara’daki buluşmada ise TKP Merkez Komite üyesi Ali Ufuk Arikan bir konuşma yaptı.

Konuşmasında, “TKP nasıl TKP oldu" sorusunu soran Arikan, şunları söyledi:

“Ülke işgal altındayken İstanbul'da karakolları basıp, Anadolu'ya mücadele için silah taşıyan komünistlerin iradesiyle TKP oldu. Ülke kurtuluştan sonra saltanattan kurtuldu ama patronlara teslim oldu. Partimiz o günden bugüne büyük bir mücadele verdi. O mücadeleyi verirken de tarihi boyunca yasaklamalara, baskılara maruz kaldı. Ama hiçbirinden, tek birinden bile ufacık bir mağduriyet çıkarmaya tenezzül etmedi. Memleketine, mücadelesine, ülkesine sadık bir kadro kuşağı yaratmayı başardı. En zor zamanlarda Samsun'da tütün işçileri, Eskişehir'de demiryolu işçileri örgütledi bu partinin iradesini. Parti yasaktı, bayrağı yasaktı. Ama gençliğin, kadınların, işçilerin kurtuluş iradesini her seferinde ısrarla taşıyarak bugüne geldi. Nâzım'ın dizeleriyle TKP oldu. İşçilerin mücadelesiyle TKP oldu.”

‘Bu ülkeyi karanlıktan hep birlikte çıkaralım’

Arikan sözlerini şu ifadelerle sonlandırdı:

“Bu irade güçlenmek zorunda dostlar. Bu memleket, bu cumhuriyet sosyalizme taşınmak zorunda. Bu ülkenin, dünyanın bir geleceği olacaksa sosyalizmle olacak, bu alçak düzenden hesaplaşacağız. Kolay çıkış arayanlar, sözde yavaş ve kolay çözüm diyerek AKP'ye kapı aralayanlar bilsin, 1919'da da bu ülkede çıkış zordu, 1917 Ekim'den önce de çıkış zordu ama devrimci irade bunu başardı. İşçi sınıfına, kadınlara, emekçilere, gençlere güvenen devrimci irade bu çıkışı sağladı. TKP bu iradenin kendisidir. Çağrımız da budur. Bu tabloya teslim olacak mıyız, olmayacak mıyız? TKP yoldaşlık elini uzatıyor. Gelin TKP’nin 106. yılında bu kavganın parçası olun, bu ülkeyi karanlıktan hep birlikte çıkaralım.”

Sakarya’da direnen işçiler TKP’ye katıldı

Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü şantiyesinde üç ayı aşkın süredir maaşlarını alamayan işçiler, hileli puantaj oyunlarıyla kendilerini şirkete borçlu çıkaran Ilgazlar AŞ ve taşeron firmaya karşı direnişe geçmişti.

Patronların Ensesindeyiz (PE) tarafından yapılan açıklamada, direnişin kazanımla sonuçlandığı duyuruldu.

Direnişi 14. gününde zaferle sonuçlandıran inşaat işçileri, Sakarya’da gerçekleşen buluşmada TKP’ye katıldı.

soL Haber'i WhatsApp ve Telegram kanallarından takip edin, önemli gelişmeleri kaçırmayın.