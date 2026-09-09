TKP 106. mücadele yaşına nasıl girdi?

Siyasetin sadece koltuk kapmacaya indirgendiği, Meclis’e ya da belediyelerdeki ballı koltuklara sahip olmak için ilke ve programların giderek önemsizleştiği bir dönemden geçiyoruz.

Kimin ne dediğinin hiçbir önemi kalmamış durumda, herkes daha fazla birbirine benziyor bu siyaset dünyasında.

Her partinin sağcı adaylar gösterdiği bu siyaset ikliminde CHP’den AKP’ye geçişler sıradanlaştırılmış durumda.

AKP ve MHP’nin kimseye göstermeden Meclis’e getirdiği “çerçeveye” Meclis’te kendine “solcu” diyenler dahi hızlıca sığıveriyor, kimse Genişletilmiş Cumhur İttifakı’nın aparatı olmaktan gocunmuyor.

Ülke derin bir yoksulluk içindeyken kimse patronlara iki çift laf edemiyor, herkes kendini öne çıkarmak için patronlara yaranmayı marifet sanıyor.

Yeni Osmanlıcılığın geçer akçe sayıldığı bu dönemde tarikat ve cemaat övgücülüğü solu dahi esir almış durumda; iyi tarikat, kötü tarikat diye filtre geliştirenler dahi var.

Emperyalizmi karşı durmanın, yurtseverlik kimliğini taşımanın ayıplandığı, Amerikancılığın kutsandığı bir siyaset dünyası egemen ülkemizde.

Saydığımız tüm bu başlıklarda rüzgara karşı duranlar da var, TKP var.

O parti bugün 106 yaşında.

Türlü zorluklar, yasaklamalar, kavgalar ve tarihe kazınan büyük imzalarla dolu bir 106 yıl.

O 106 yılın özetini bir haberde yapmak olanaksız.

Peki, TKP, yeni mücadele yaşına girdiği yıl neler yaptı, hangi eylemlere imza attı? soL okurları için -sadece bir bölümünü- derledik.

4 Ocak 2026

Yeni yılın ilk günlerindeki ABD saldırısına karşı sokağa çıkan TKP oldu. Emperyalizme ve Trump'ın dostlarına karşı İstanbul Kadıköy'den ses verdiler: "Venezuela halkının yanındayız!", "Örgütlü bir halkı hiçbir kuvvet yenemez!"

1 Şubat 2026

Ankara'da görkemli buluşma: Ülkemizin içine düştüğü ağır karanlığa, yoksulluğa isyan edenler; TKP’nin mücadelesine, hepimizin ortak kavgasına omuz vermek için 1 Şubat’ta Ankara Congresium’da buluştu:

16 Şubat 2026

TKP'den yolları ayırma çağrısı

“TKP işçi sınıfını oluşturan tüm kesimleri, ücretle çalışanları, emeklileri, işsizleri, eğitim ve sağlık emekçilerini, beyaz ve mavi yakalıları, bir yandan çalışıp bir yandan eğitimini sürdüren öğrencileri, memleket ve halk için düşünce üreten aydınlarımızı bu açık gerçekle yüzleşmeye çağırmaktadır.”

Çağrıyı okumak için tıklayın.

22 Şubat 2026:

Dünyanın en büyük haydudu olan ABD'ye ve onun Küba sosyalizmine saldırılarına meydan okundu:

İstanbul'da sosyalizmin, bağımsızlığın dostları yan yana. ABD barbarlığına, başka ülkelerin iç işlerine karışma ve yönetme küstahlığına karşı haykırıyoruz: Küba size boyun eğmez! Genel Sekreterimiz Kemal Okuyan, eylemde yaptığı konuşmada TKP'nin Küba'ya dönük doğrudan müdahaleye nasıl bir cevap vereceğini hatırlattı: "Küba'ya el uzatırsanız o elin Türkiye'deki uzantılarını da kırarız!"

28 Şubat 2026

"İnsanlık için test günü"

TKP, İran'a karşı ABD ve İsrail saldırısı başlar başlamaz ilk tutum açıklayan parti oldu:

“Bu saldırı sadece İran’ı değil, ülkemiz de dahil olmak üzere bütün bölge halklarını hedef almakta ve tehdit etmektedir. Gelinen noktada ülkemizin bu saldırıların üssü olarak kullanılması akıldan bile geçirilmemelidir. Ülkemizdeki ABD üsleri bir an önce kapatılmalı, topraklarımızdan ABD ve İsrail’e verilen istihbari destek derhal sonlandırılmalıdır. Bugün insanlık için bir test günüdür. Bu barbar saldırının karşısında ikircikli bir tutum almak, söze “ama İran” diye başlamak ABD ve İsrail saldırısına destekçilik anlamına gelmektedir.”

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23 Mart 2026

Ulusal çıkarlar işte böyle savunulur

“Türk dış politikasına yön veren, ne “ulusal” çıkarlar ne hükümetin ya da bakanın kişisel tercihleridir. Dış politikamız içeride milyonlarca yurttaşımızı yoksul ve yoksun bırakan toplumsal sistemin biricik kazananı olan büyük holdinglerin ihtiyaçları doğrultusunda belirlenmektedir. Emperyalist haydut ABD ve siyonist katliamcı İsrail tarafından saldırıya uğrayan komşu İran’ı suçlayan bildirilerin imzalanmasının asıl sorumlusu bu holdinglerdir.”

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8 Mart 2026:

8 Mart’ta ülkenin dört bir yanında hodri meydan denildi!

23 Nisan 2026

Çocuklarımız için bir kez daha Cumhuriyet, Egemenlik ve Eşitlik!

“23 Nisan’ın anlamı ise açıktır: 23 Nisan bağımsızlık, laiklik ve halkın kendi kendisini yönetme iradesidir. Çocuklarımızın yüzünün güldüğü aydınlık bir ülkedir. Bu ülkenin gerçek sahibi olan emekçiler kendi gelecekleri hakkında söz sahibi olacakları bir düzeni ve meclisi mutlaka kuracaktır. Eşitlikçi, özgür, bağımsız, aydınlık bir ülkeyi kuracağımıza olan inançla tüm halkımızın ve çocuklarımızın 23 Nisan’ını kutluyoruz.”

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1 Mayıs 2026

TKP'den dört ayrı miting:

Sömürüye, karanlığa ve emperyalist barbarlığa karşı 1 Mayıs'ta binlerce emekçi TKP'nin çağrısıyla İstanbul, Ankara, İzmir ve Adana'da meydanlarda toplandı.

TKP Genel Sekreteri Kemal Okuyan, 1 Mayıs'ta İstanbul mitinginde konuştu:

19 Mayıs 2026:

Türkiye Komünist Gençliği 19 Mayıs'ta Adana, Ankara, İstanbul, İzmir ve Eskişehir'de 19 Mayıs Ruhu NATO'yu kovacak diyerek yürüdü.

3 Haziran 2026

Nâzım Hikmet mücadele edenlerin yolunu aydınlatmaya devam ediyor

“Sömürünün ve emperyalist saldırganlığın yoğunlaştığı bugün de, Nâzım’ın partisi, kendi çıkarları uğruna tüm kaynaklarımıza çöken, ülkemizi NATO’nun kanlı planlarının ortağı haline getirmeye çalışan asalak patron sınıfı ve onların siyasi temsilcilerinden kurtulmak için, hep birlikte mücadeleye çağırıyor.”

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16 Haziran 2026

Tavrımız ve çağrımızdır

Çözüm sürecinin Yeni Osmanlıcı içeriğine açık itiraz TKP'den geldi. TKP yanı sıra kapalı kapılar ardında yapılan pazarlıklara tepki gösterdi.

Sol kimlikçi bir tartışmanın parçası olamaz. Yurttaşlarımızın etnik ya da mezhepsel kökeni Türkiye’yi aydınlığa, eşitliğe, özgürlüğe, bağımsızlığa, refaha taşıyacak bir mücadelenin doğrultusunu değiştiremez. Şu ya da bu makama gelecek kişinin dünya görüşü, çalışkanlığı, halka adanmışlığı, yurtseverliği, bilgi ve becerisi, dürüstlüğü dışında hiçbir kriterin önemi yoktur.

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7 Eylül tarihli Komünist Bakış:

28 Haziran 2026

NATO, onursuzluk ve ölümdür!

İstanbullular Türkiye Komünist Partisi'nin çağrısıyla Caferağa Spor Salonu’nda gerçekleştirilen “NATO, onursuzluk ve ölümdür!” başlıklı etkinlikte bir araya geldi.

5 Temmuz 2026

NATO'ya geçit yok

Ankara, İstanbul, İzmir, Çanakkale, Antalya, Adana, Samsun'da "NATO'ya karşı ülkemiz ve onurumuz için yürüyoruz" diyerek bir araya gelindi. NATO'ya karşı eylem yasağının bulunduğu Ankara'da yüzlerce yurtsever sokağa çıktı, 139 TKP üyesi NATO onursuzluğuna hayır dediği için gözaltına alındı.

8 Ağustos 2026

24’üncü Uluslararası Komünist ve İşçi Partileri Toplantısı, Küba’nın başkenti Havana’da iki gün süren toplantıların ardından ABD emperyalizminin saldırganlığına karşı sosyalist Küba ile dayanışmayı büyütme ve sosyalizm mücadelesini yükseltme iradesiyle sona erdi. Toplantıya TKP Genel Sekreteri Kemal Okuyan’ın başkanlık ettiği bir heyetle katılan TKP, açılış konuşmasını da yapan parti oldu.

24. Uluslararası Komünist ve İşçi Partileri Toplantısı için Havana'dayız.



Küba Komünist Partisi'nin ev sahipliğinde, Fidel Castro'nun 100. doğum günü öncesinde düzenlenen toplantı, “Fidel’in doğumunun yüzüncü yılında Küba Devrimi’nin mirasının savunulması ve sosyalist Küba ile… pic.twitter.com/XbPrYza7ZD — TKP (@tkpninsesi) August 7, 2026

19 Ağustos 2026

Tüm Tarikat ve Cemaatler Derhal Dağıtılmalı, Holdingleri Devleştirilmeli!

Tarikat ve cemaatlerin hüküm sürdüğü bu düzene ve onun iktidarına son verilmeli, tüm tarikat ve cemaatler derhal dağıtılmalı, bu karanlık yapıların halkı sömürerek elde ettiği devasa servete el konulmalı ve holdingleri devletleştirilmelidir!

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9 Eylül 2026

Patronların Ensesindeyiz

Yılın başından bu yana onlarca işçi direnişi ve eyleminin doğrudan parçası ve örgütleyicisi oldu Patronların Ensesindeyiz Ağı.

10 Eylül’ü karşıladığımız bugün başta Sakarya’da Emniyet binasında direnen işçiler olmak üzere, ülkenin birçok noktasında emekçiler kavgaya devam ediyor.

Sakarya’da şantiye çatısında direnen inşaat işçilerinden Samsun’da ve İzmir’de direnen işçilere selam olsun‼️



Samsun Atakum Belediyesi'nde ve İzmir Büyükşehir Belediyesi'nde direnişte olan tüm arkadaşlarımızla dayanışıyoruz



📢Mücadele eden işçiler kazanır. Hepimiz kazanacağız. pic.twitter.com/TWjdYvDZvK — Patronların Ensesindeyiz (@pensendeyiz) September 9, 2026

10 Eylül 2026

Gazeteci Barış Terkoğlu’nun TKP Genel Sekreteri Kemal Okuyan ile yaptığı söyleşi kitabı ‘Komünistliğin ne lüzumu var?’ çıktı.

‘Komünistliğin ne lüzumu var?’ kitabı raflarda



📚Gazeteci Barış Terkoğlu’nun TKP Genel Sekreteri Kemal Okuyan ile yaptığı söyleşi kitabı ‘Komünistliğin ne lüzumu var?’ çıktı.

pic.twitter.com/W8emSDX4Wrhttps://t.co/WILlmbqKht — soL (@soLHaber2026) September 9, 2026

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