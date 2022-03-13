Ankara, Iğdır ve Urla'da halk temsilcilerini seçmek için buluştu

Türkiye Komünist Partisi'nin (TKP) yaklaşan parlamento seçimleri öncesinde eşitlik ve özgürlük için halkın temsilcilerini seçmek üzere düzenlediği toplantılar devam ediyor. Bugün Ankara, İzmir ve Iğdır'da düzenlenen toplantılarda halk temsilcilerini seçiyor.

Ankara

Ankara'da Seyran, Esat ve Ayrancı Semt Evleri tarafından düzenlenen toplantıda halkın temsilcileri seçildi.

Iğdır

Iğdır'da da halk, düzenlenen toplantıda temsilcilerini seçti.

Urla

Bugünkü üçüncü toplantıysa İzmir Urla'da yapılıyor.

Toplantıda konuşan TKP Genel Sekreteri Kemal Okuyan "Sosyalizm bugünü de kurtaracak biricik idealdir. Dayanışmayı örgütlüyoruz dedik, girdiğimiz her mahallede komiteler oluşturuyoruz. Niye? İnsanlar kendini yalnız hissetmesin diye. Bizim tek silahımız o. Paramız yok, iktidarda değiliz. Aklımızla, örgütlülüğümüzle, vicdanımızla bir araya geleceğiz ve iktidara geleceğiz. Başka çaremiz yok" dedi.