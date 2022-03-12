Erzurum Karaçoban'da halkın temsilcileri seçildi

Türkiye Komünist Partisi'nin eşitlik ve özgürlük için halkın temsilcilerini seçtiği toplantıların Erzurum Karaçoban buluşması gerçekleşti. TKP Karaçoban İlçe Temsilcisi Engin Kuş'un konuşmasıyla başlayan toplantıya Karaçobanlı emekçiler yoğun ilgi gösterdi.

TKP PMK Üyesi ve Patronların Ensesindeyiz Genel Koordinatörü Selahattin Kural ve TKP PMK Üyesi Özkan Öztaş'ın katıldığı toplantıda Karaçobanlı emekçiler aday oldular. Aralarında çiftçi, inşaat işçisi ve üniversite öğrencisinin yer aldığı adaylar yaptıkları konuşmalarda aday olma nedenlerine, sosyalizmin bugün neden tek alternatif olduğuna ve hayat pahalılığına değindiler.

Konuşmasında Karaçobanlı emekçileri selamlayan Özkan Öztaş, bugün emekçilere çözüm olarak gösterilen alternatiflerin neden çözüm olamayacağından söz etti. Kürt emekçilerine umut olarak gösterilen Millet İttifakı'nın sicilinde halk düşmanlığı olduğunu söyleyen Öztaş, "TKP'nin gündemi emekçilerin sesini seçimlere taşımaktır, emekçilerin siyaseti belirlediği bir süreç örmektir" dedi.

Özkan Öztaş'tan sonra söz alan TKP PMK Üyesi ve Patronların Ensesindeyiz Genel Koordinatörü Selahattin Kural, krizin yarattığı yoksulluğun ve hayat pahalılığının emekçilerde yarattığı öfkeye değindi. "Bu öfkenin sonucunda ortaya çıkan işçi direnişleri, umut olmuştur. TKP'nin adayları bu umudu büyütmek için görev almaktadırlar. Direnen işçiler bugün TKP saflarında bir araya gelerek bu umudu ve öfkeyi seçim sürecine de taşıyacaklardır" diyen Kural "emekçiler birleşmeli işçi sınıfının örgütlü gücü ve düzen değişikliği talebi büyütülmeli, TKP'nin adayları işte bunun için bir adım öne çıkıyor" sözleriyle konuşmasını tamamladı.