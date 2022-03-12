Halk temsilcilerini seçiyor: Ankara, Iğdır, Erzurum ve İzmir buluşmaları

Türkiye Komünist Partisi (TKP) yaklaşmakta olan parlamento seçimlerinde milletvekili adaylarını tüm Türkiye’ye yayılmış olan örgütlerinde belirlemeye başlamıştı.

"Halk eşitlik ve özgürlük için temsilcilerini seçmeye devam ediyor" diyen TKP'nin Erzurum Karaçoban İlçe Temsilciliği'ndeki toplantısı bugün saat 18.00'de gerçekleşecek.

Yarın ise Ankara Çankaya MMO Eğitim ve Kültür Merkezi, TKP Iğdır İl Temsilciliği ve İzmir Urla Kaya Bahane Tesisleri'nde toplantılar yapılacak.