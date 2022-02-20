Eşitlik ve özgürlük için halk temsilcilerini seçiyor: İlk toplantı Çiğli'de yapıldı

Türkiye Komünist Partisi (TKP) yaklaşmakta olan parlamento seçimlerinde milletvekili adaylarını tüm Türkiye’ye yayılmış olan örgütlerinde belirlemeye başladı.

Toplantıların ilki bugün İzmir Çiğli'de Paşakule Düğün Salonu'nda yapıldı. Toplantıda TKP MK üyesi Savaş Sarı ve şair Tuğrul Keskin konuşma yaptı.

'Çiğli'de aydınlanma ve emek mücadelesi büyüyor'

Toplantıda Çiğli İlçe Örgütü adına konuşan Eren Selanik "Çiğli işçi mücadelesinin yürüdüğü bir ilçe ve TKP de burada aydınlanma ve emek mücadelesi yürütüyor. Egekent ve Evka-2 semt evlerinde mahallelerde, Çiğli'deki İşçi Evi'mizde organize sanayi bölgesindeki direnişlerin taşıyıcısı, örgütlyicisi ve dayanışma yürüten tarafı oluyor. Hepinizi bu mücadelenin parçası olmaya çağırıyoruz" dedi.

'İşçiler, emekçiler bir gün bile kaybetmeden sözünü söylemelidir'

TKP MK üyesi Savaş Sarı ise "Bugün TKP’nin, işçi sınıfının aday adayları olarak dostlarımız, yoldaşlarımız konuşacaklar. Peki TKP bu toplantıları neden şimdi yapıyor?" diyerek şunları söyledi:

"Halkımız, bizler, işçi sınıfı bir seçim yapmak zorundayız. Uzun süredir bu böyle. Bu seçim aydınlık bir ülke ile karanlık olan arasında seçim yapmaktır. Ekmeğini kazanmakla çaldırmak arasında bir seçimdir. Biz bu seçimleri oy kullanmanın ötesinde algılıyoruz. İşçi sınıfının sesini yükselmesiyle boyun eğmesi arasında bir seçim. Bu seçimde işçiler, emekçiler bu nedenle bir gün bile kaybetmeden sözünü söylemelidir.

Peki diğerleri ne diyor? AKP 'noktayı koyduğumuz iktidar olacağız' bu seçimle diyor. İlmek ilmek ördükleri karanlığın mutlak olarak hayata geçirileceği bir tarih olarak görüyorlar 2023'ü.

Düzen muhalefeti ise düzenin restore edildiği, fabrika ayarlarına geri dönülen bir tarih olarak tanımlıyor 2023'ü. Erdoğan ve Saray rejiminden kurtulup AKP'yi yeniden diriltecekler, bu anlamı yüklüyorlar.

Bir de 3.ittifak var. Onlar da 'Erdoğan ve Saray gitsin de gerisine sonra bakarız' diyor."

'Görevimiz ekmek kavgasını büyütmek, örgütlü kılmak'

Sarı sözlerine şöyle devam etti:

Savaş Sarı

"Biz de diyoruz ki, ya işçi sınıfı ve emekçiler sözünü söyleyecek, bir araya gelecek, siyaseti belirleyecek ya da patronların borusu ötecek.

Peki bunları nasıl bir Türkiye’de tartışıyoruz?

AKP'li Cumhurbaşkanı geçtiğimiz günlerde bir basın toplantısı yaptı. Ve 'müjde' açıkladı ama yeterince alkış olmadığı için memnun olmadı. Artık AKP’lelerin bile inanmadığı sözlerin söylendiği bir ülkede yaşıyoruz.

Türkiye, patronların kârına kimse dokunamadığı, yağmanın gırla gittiği, işçi sınıfının mücadele ederken ağlamak zorunda bırakıldığı bir ülke.

İşçi sınıfı gerekirse gözyaşını da kinini ve öfkesini de dışarı vuracaktır. Bugün aynı zamanda böyle bir ülkede yaşıyoruz. O yüzden hergün yeni bir direnişle karşı karşıya kalıyoruz. Bize burada bir görev düşüyor, o da bu ekmek kavgasını büyütmek, örgütlü kılmak, siyasetin sözünü büyütmek.

Bu yüzden de bugünden diyelim ki 2023'te işçilerin sözü konuşulacak. Gelin dostlar yarınların umutla anılacağı bir Türkiye’yi tam da şimdi gerçek kılalım."

'Bu partinin halka öncülük etme cesareti var'

Tuğrul Keskin

Şair Tuğrul Keskin ise şöyle konuştu:

"Yeni Maliye Bakanı gözlerime bakın ne görüyorsunuz demişti. Biz onların gözlerine baktığımızda yoksulluktan ve yağmadan başka bir şey görmüyoruz.

Yoksulların gözündeki ışığı ve kederi önemsememiş iktidarlar yönetmiştir bizleri.

TKP yoksulun gözlerindeki kederi görmektedir. Çünkü bu hayat bizim. Çünkü bu partinin halka öncülük etme cesareti var. Emin olun öncüsüz hiçbir şey yapamayız. Parti etrafında örgütlü olduğumuz sürece büyük işler başarabiliriz. Ayağa kalktığımızda gün bu zalimlerin saltanatı yerle bir olacak."

Konuşmaların ardından şair Tuğrul Kesin "Kalk" şiirini okudu.

Toplantıya Emek Partisi Çiğli İlçe Örgütü temsilcileri ile Kars-Ardahanlılar Derneği temsilcileri de katıldı.

Adaylar ve konuşmaları şöyle:

Bakırçay Üniversitesi öğrencisi Sinem Ulaş

Kadın Dayanışma Komiteleri adına Hatun Sözen

Tekstil işçisi Ulviye Uludağ