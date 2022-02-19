TKP halk temsilcilerini seçiyor: Milletvekilliği adaylık başvuruları için adres verildi

Türkiye Komünist Partisi yaklaşmakta olan parlamento seçimlerinde milletvekili adaylarını tüm Türkiye’ye yayılmış olan örgütlerinde belirlemeye başlıyor.

TKP milletvekili adayları Semt Evlerinde, İşçi Evlerinde, Köy Evlerinde, Dayanışma Komitelerinde, Kadın Dayanışma Komitelerinde, sektör ve işyeri ölçeğinde işçi toplantılarında ve üniversite örgütlerinde gerçekleşecek toplantılarda belirleyeceğini duyurdu.

TKP yaptığı açıklamada başvuruya dair şu ifadelere yer verdi:

"Türkiye Komünist Partisi’nin programını benimseyen ve başka bir siyasi parti ile bağlantısı olmayan, milletvekili seçimlerinde TKP’yi temsil etmeye uygun olduğunu düşünen yurttaşlarımız [email protected] adresine kısa bir özgeçmiş, TC Kimlik numarası ve TKP’den neden aday olmak istediklerini anlatan kısa bir açıklama ile başvurabilirler."