TKP'den tepki: Deva ve Gelecek Partisi'ni fatura mitingine davet edip, solculara yasak getirdiler

Mersin'de "Emek ve Demokrasi Platformu" 27 Şubat'ta "Zamlar Geri Alınsın" başlığıyla yapılacak mitinge Deva, Gelecek Partisi, İYİP ve Saadet Partisi'ni davet etme kararı aldı. Kararın ardından eylemde parti flama ve dövizlerinin yer almayacağı da duyuruldu.
TKP Mersin İl Örgütü bunun üzerine duruma tepki göstererek eyleme katılmama kararı aldığını açıkladı. Sosyal medya hesabından yapılan açıklamada "Mitingde parti flamalarının ve dövizlerinin yer almaması kararı yalnızca siyasetsizlikle açıklanabilir. Kendi yaptığımız mitingde kendimizi yasaklamak anlamına gelir. Kabul edilemez buluyoruz. Deva, Gelecek, Saadet ve İyi Parti’nin mitinge davet edilmesi yanlıştır. Adını andığımız bu partilerin karşı çıktığımız özelleştirmelerin, yaşadığımız talan ve soygunun altında imzaları bulunmaktadır" denildi.
Açıklama
'Hep birlikte özelleştirmelere, talana ve yolsuzluklara imza attılar'
TKP Mersin İl Başkanı Nişan Mesut Oyardı da, konuyla ilgili "AKP eskisi, gerici ve milliyetçi bu partilerin bugün yaşadığımız soygunun altında imzaları olduğu aşikâr. Hep birlikte özelleştirmelere, talana ve yolsuzluklara imza attılar" dedi. Oyardı şöyle konuştu: