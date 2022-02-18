TKP'den tepki: Deva ve Gelecek Partisi'ni fatura mitingine davet edip, solculara yasak getirdiler

Mersin'de "Emek ve Demokrasi Platformu" 27 Şubat'ta "Zamlar Geri Alınsın" başlığıyla yapılacak mitinge Deva, Gelecek Partisi, İYİP ve Saadet Partisi'ni davet etme kararı aldı. Kararın ardından eylemde parti flama ve dövizlerinin yer almayacağı da duyuruldu.

TKP Mersin İl Örgütü bunun üzerine duruma tepki göstererek eyleme katılmama kararı aldığını açıkladı. Sosyal medya hesabından yapılan açıklamada "Mitingde parti flamalarının ve dövizlerinin yer almaması kararı yalnızca siyasetsizlikle açıklanabilir. Kendi yaptığımız mitingde kendimizi yasaklamak anlamına gelir. Kabul edilemez buluyoruz. Deva, Gelecek, Saadet ve İyi Parti’nin mitinge davet edilmesi yanlıştır. Adını andığımız bu partilerin karşı çıktığımız özelleştirmelerin, yaşadığımız talan ve soygunun altında imzaları bulunmaktadır" denildi.

Açıklama

'Hep birlikte özelleştirmelere, talana ve yolsuzluklara imza attılar'

TKP Mersin İl Başkanı Nişan Mesut Oyardı da, konuyla ilgili "AKP eskisi, gerici ve milliyetçi bu partilerin bugün yaşadığımız soygunun altında imzaları olduğu aşikâr. Hep birlikte özelleştirmelere, talana ve yolsuzluklara imza attılar" dedi. Oyardı şöyle konuştu:

"Mersin Emek ve Demokrasi Platformunun aldığı karar ile 'Zamları Geri Alın' başlığıyla yapılacak miting için değerlendirmelerimiz devam ederken yürütme kurulunun aldığı yeni kararlar tarafımıza ulaştı. Bu kararlardan 2 tanesi fazlasıyla dikkatimizi çekti.

Bunlardan bir tanesi mitingde parti flama ve bayraklarının yer almaması kararı idi. Türkiye solunda pek çok toplantıda tartışılagelen bir sorun bu. Yapılacak eylemin sahiplerinin silikleşmesi ve siyasetsizleştirme olarak okuduk bu süreci. Kendi yaptığımız mitingde kendimizi yasaklamak anlamına geleceğini düşündüğümüz için kabul edilemez bulduk.

Kararlardan diğeri bizce çok daha kötü bir yeri işaret ediyor. Bu karar artık düzen muhalefetinin sağ kanadını oluşturan Deva, Gelecek, Saadet ve İyi Parti’nin mitinge davet edilmesi kararı idi. AKP eskisi, gerici ve milliyetçi bu partilerin bugün yaşadığımız soygunun altında imzaları olduğu aşikâr. Hep birlikte özelleştirmelere, talana ve yolsuzluklara imza attılar. TKP Mersin İl Örgütü olarak bu sebeplerle mitinge katılmama kararı aldık."