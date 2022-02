HDP, CHP, Deva Partisi, Gelecek Partisi ve İYİP'ten ortak eylem

Diyarbakır’ın Silvan ilçesinde 6 muhalefet partisini bir araya getirdi.

Mezopotamya Ajansı'nda yer alan habere göre, HDP ve DBP öncülüğünde bir araya gelen CHP, DEVA, Gelecek Partisi ve İYİ Parti ilçe örgütleri, elektrik zamlarına yönelik tepkilerini ortak açıklama yaptı.

Silvan Kaymakamlığı önünde bir araya gelen 6 partinin eşbaşkan, başkan ve yöneticileri adına ortak açıklamayı HDP Silvan İlçe Örgütü Eşbaşkanı Şenol Çapan okudu.

Çapan, “Bugün siyasi partilerle birlikte burada bir araya gelmemizin sebebi, Silvan ve Türkiye’de yaşayan tüm halkların menfaati içindir. Biz halkımızın her mahallede, her sokakta, her caddede kendi haklarına sahip çıkmasını istiyoruz” dedi.