Eşitlik ve özgürlük için halk temsilcilerini seçiyor: İlk Ankara toplantısı gerçekleştirildi

Türkiye Komünist Partisi (TKP) yaklaşmakta olan parlamento seçimlerinde milletvekili adaylarını tüm Türkiye’ye yayılmış olan örgütlerinde belirlemeye başlamıştı.

"Halk eşitlik ve özgürlük için temsilcilerini seçmeye devam ediyor" diyen TKP, Ankara Çankaya MMO Eğitim ve Kültür Merkezi'nde milletvekili adaylığı toplantısı gerçekleştirdi.

Toplantıda, TKP Merkez Komite Üyesi Ozan Yılmaz ve Dayanışma Meclisi üyesi Ali Rıza Aydın ve TKP milletvekili aday adayları konuşmalar yaptı. Sinevizyon gösterimlerinin de yapıldığı toplantı, Grup Günyüzü'nün müzik dinletisi ile son buldu.

'TKP, eşit ve özgür Türkiye için bir adım öne çıkmaya çağırıyor'

TKP Merkez Komite Üyesi Ozan Yılmaz yaptığı konuşmada TKP'nin program ve siyasetini doğru bulan ve ülkenin aydın birikimini, emekçilerini, gençliğini temsil eden yurttaşların adaylığını açıklayacağını belirtti. Toplantıya Ayrancı, Esat ve Seyran bölgesinde ikamet eden yurttaşların katıldığını belirten Yılmaz, Mart ayı boyunca Dikmen, Sincan, Eryaman, Etimesgut, Batıkent, Yenimahalle, Mamak bölgelerinde de toplantılar gerçekleştirileceğini söyledi.

Henüz seçim takvimi netleşmemişken TKP'nin milletvekili adaylarını belirlemeye başlamasının iki temel nedeni olduğunu vurgulayan Yılmaz, bunları "TKP'nin seçimlere düzen siyaseti partilerinden daha farklı bir anlam yüklemesi ve ülkenin içerisinden geçmekte olduğu süreç" olarak açıkladı.

Seçimlerin, emekçileri siyasetten dışlayan bir mekanizma haline geldiğini belirten Yılmaz "Biz, seçimleri emekçilerin yan yana geldiği ve örgütlendiği bir süreç olarak görüyoruz" dedi. Düzen temsilcilerinin halka sandık uzatırken korkması gerektiğini ancak korkmadıklarına dikkat çeken Yılmaz, "Korkmuyorlar, çünkü emekçiler örgütlü değil. Milletvekili adaylarının seçimlerini bir yıl önceden yapıyoruz, çünkü emekçilerin şimdiden örgütlenmesi gerektiğini düşünüyoruz" dedi.

TKP'nin seçim çalışmalarının yeni başlamadığını belirten Yılmaz, çalışmaların geçen yıl yayınlanan "Türkiye Komünist Partisi 2023 için çağırıyor" başlıklı çağrı broşürüyle başladığını vurguladı. "Milyonlarca emekçinin Cumhur İttifakı ve Millet İttifakı arasında tercihe zorlanmasına izin vermeyeceğimizi çağrı broşürü ile açıklamıştık" diyen Yılmaz, yayımlanan broşürle birlikte hem TKP dostlarına hem de sol, sosyalist partilere ve örgütlere cepheleşme çağrısında bulunulduğunu aktardı.

Yılmaz, Cumhur İttifakı'nın 2023 seçimlerini, 20 yıldır yürüttüğü gerici dönüşümün tamamlanacağı tarih olarak ilan ettiğini, Millet İttifakı'nın ise seçimleri, AKP'nin fabrika ayarlarına dönülecek tarih olarak müjdelediğini vurguladı. Düzen muhalefetinin iktidara gelmesi durumunda nasıl bir değişim olacağını soran Yılmaz, düzen muhalefetinin güncel düzenin biraz daha iyileştirilmesi dışında iddiası bulunmadığını aktardı. TKP'nin ise 2023 seçimlerini işçi sınıfının sesini yükseltme aracı olarak gördüğünü belirten Yılmaz, "Emekçiler birleşmeli, işçi sınıfının örgütlü gücü ve düzen değişikliği talebi büyütülmeli" dedi. Yılmaz konuşmasını "2023 seçimlerine giden bu zorlu süreçte işçiler, kadınlar, gençler, emekçi halk sözünü söylemeli, seçimlerde onları temsil eden programın etrafında ve kendi adayları ile öne çıkmalıdır. TKP sizleri eşit ve özgür bir Türkiye için bir adım öne çıkmaya, işçi sınıfının adaylarını desteklemeye çağırıyor" sözleriyle tamamladı.

'Halkı seçim uykusuna ve umuduna yatırdılar'

Konuşmasına "Bu ülke kimlerin elinde ve ülkeyi kimler yönetiyor" sorusuyla başlayan Dayanışma Meclisi Üyesi Ali Rıza Aydın, yönetenlerin üretim araçlarına sahip olan küçük bir azınlık olduğunu belirterek "Emekçilerin mücadeleleriyle ortaya çıkan küçük kıpırdanmalar ve halkın sorunlarını, sıkıntılarını kısmen de olsa gündeme getirilebildiği ara dönemler dışında ülkeyi her zaman hep sermaye sınıfı yönetti" dedi.

"Türkiye'de çok hükümet değişti ama siyaset değişmedi. Değişmeyen siyaset ise sömürücü siyaset" diyen Aydın, "Seçimle gelen seçimle gider diye diye halkı seçime alıştırdılar, halkı seçim uykusuna ve umuduna yatırdılar" dedi. "Biz seçimden seçime ve sandıktan sandığa, demokrasi denilen siyasi faaliyete razı değiliz" ifadesini kullanan Aydın, halkın dayatmalarla yönetilmesini değil, halkın kendi iktidarını kurarak kendisini yönetmesi gerektiğini vurguladı.

Seçimlerin sosyalistler için ne anlama geldiği sorusunu yanıtlayan Aydın, "Seçim, bizim için emekçilerin nasıl kandırıldığını sömürüldüğünü, zulmedildiğini anlatmak için, doğanın nasıl ve neden katledildiğini anlatmak için var. Seçimler insanlığı anlatmak için var" dedi.

Türkiye Komünist Partisi'nin seçimlerde üç temel ilkeyi benimsediğini vurgulayan Aydın, konuya dair "İlkelerimiz sınıfsal bakış, kapitalizme ve emperyalizme karşı mücadele etmek ve tüm bunların türevlerini reddetmek. Son olarak da bireylerin din özgürlüğüne müdahale etmeden dinin siyasete, devlete ve toplumsal yaşantıya karışmasına izin vermemek" ifadelerini kullandı.

'Artık sosyalizm zamanıdır'

Aydın'ın ardından sırayla sahneye çıkan TKP milletvekili aday adayları konuşmalar yaptı.

Sahneye çıkan ilk TKP milletvekili aday adayı, medya alanında freelancer olarak çalışan genç kadın işçi Merve Güzey, freelance olarak çalışan emekçilerin çalışma koşullarına değindikten sonra "Komünist partinin güçlü olduğu bir ülkede, yaşadığımız bu sömürü düzeni de devam edemez" dedi.

Güzey'in ardından sahneye çıkan emekçi Coşkun Gök, "İnsanlığın kurtuluşu sosyalizmdir ve sosyalizmin Türkiye'deki tek adresi Türkiye Komünist Partisi'dir. Halk düşmanlarına cevap vermek için TKP'yi daha da güçlendirmek gerekiyor" diyerek aday adaylığını açıkladı.

Aday adaylığını "İnsanca yaşayabilmek için tek seçeneğimiz bu sömürü düzeninin değişmesidir" diyerek açıklayan emekli Yasemin Tığın, "Yıllardır seçenek diye sunulan seçeneksizliğe mahkum değiliz. Yaşadığımız hiçbir şeyin kader olmadığının da aynı gemide olmadığımızın da farkındayız" dedi.

Emeklilikte yaşa takılan ve 25 yıldır özel sektörde çalışmakta olan Güven Aktaş "Boyun eğmeyeceğiz, ayağa kalkacağız ve hep birlikte halkın iktidarını kuracağız" dedi.

8 yıldır emekli olduğunu ancak çalışmak zorunda olduğunu belirten mimar Fatma Korur, "Çok öfkeliyim ama bu öfke benim umudumu çoğaltıyor" diyerek sözlerini sonlandırdı.

Sahneye çıkan son aday adayı market işçisi Tolga Köksal ise "Bütün gün canı çıkarcasına çalışan bir babayım ben. Çocuğum yoğurt istedi alamadım. Neden? Yoğurt mu yoktu ülkede, yeterince çalışmadım mı yoksa? Artık yeter! Patronları zengin etmeyeceğiz. Artık başkasının adına çalışmak istemiyoruz. İşçilerin yönetimi alma zamanı çoktan gelmiştir. Artık sosyalizm zamanıdır" dedi.