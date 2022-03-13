Halk temsilcilerini seçiyor: İzmir'deki 3. toplantı bugün Urla'da yapıldı

Türkiye Komünist Partisi (TKP), tüm ülkede, yaklaşmakta olan parlamento seçimleri için milletvekili adaylarını belirlediği toplantılara 20 Şubat’ta Çiğli’de gerçekleştirilen toplantıyla başlamıştı. O günden bugüne Türkiye’nin birçok yerinde toplantılar gerçekleştirildi.

İzmir’deki toplantıların üçüncüsü bugün Urla, Seferihisar ve Çeşme İlçe Örgütleri tarafından, Urla Kaya Bahane Tesisleri’nde gerçekleştirildi. Toplantıda TKP Genel Sekreteri Kemal Okuyan konuşma yaptı. Toplantıya İstanbul’daki kötü hava koşulları nedeniyle katılamayan Enver Aysever’in mesajı katılımcılarla paylaşıldı. Ardından milletvekili aday adaylarına söz verildi.

Urla’dan Arzu Terzioğlu, Karaburun’dan Gülseren Atal, Seferihisar’dan Özgür Yolcu, Çeşme’den Esen Göktoğan ve Nurettin Eroğlu, İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü öğrencisi Güncem Ocak milletvekili aday adayı oldu.

Kemal Okuyan yaptığı konuşmada şunları söyledi:

'Kapitalizmin yıkılması yarının meselesi değil'

"- Sömürü düzeni ve kapitalizmden, bu düzenin açtığı dertlerden kaçış yok. Kapitalizm kaçışa izin veren bir sistem değil. Salgın boyunca, eşitsizlik ve yoksulluk arttı. Salgında eşitsizlik ve yoksulluğun artması salgından değil; bu düzenin bizi bir salgın karşısında çaresiz bırakmasından. Türkiye’de sömüren azınlık dışında herkes geçim derdiyle karşı karşıya. Örneğin 'Artık bu ülkede yaşanmaz' diyenlerin bir kısmını; kapitalizmin yol açtığı savaş, Ukrayna’da yakaladı. Artık, 'Bir yolunu bulur bunu da atlatırız' diyebilecek bir durum yok. Kapitalizmin yıkılması 'yarın'ın meselesi değildir. Kimse de buna itiraz edemiyor artık. Örneğin, elektrik ve enerjide acil devletleştirme olmadan bir çözüm üretilebilmesi mümkün değil. Acil devletleştirme nedir, sosyalizmdir!

'Babacan ve Davutoğlu Millet İttifakı'nın en önemli iki unsuru haline geldi'

- Tek başına; Erdoğan’ın gitmesi kolaycı bir çözüm. Muhalefet, AKP’nin artıklarıyla birlikte hareket ediyor. Babacan ve Davutoğlu Millet İttifakı'nın en önemli iki unsuru haline geldi. Babacan enerji sektöründeki özelleştirmelerin başındaki isimdi; yetkili kişi olarak da bu krizdeki en büyük sorumludur. Davutoğlu ise Türkiye’nin kanlı dış politikasının sorumlusu ve bir yobazdır. Bu durum, kolaycı çözümlerin Türkiye’yi getirdiği yerdir. İktidar, seçimi kaybetse bile gitmeyebilir. Erdoğan bu seçimi de atlatırsa, o zaman ne olacak? Örgütsüz bir halk seçimleri koruyamaz; örgütsüz bir halk seçimlerde her zaman zayıf düşer. 'Önce bir Erdoğan gitsin' mantığı oturursa, Türkiye’de Erdoğan gitmez; giderse de daha kötüsü gelir. Millet İttifakı'ndaki altı parti önce seçimleri konuştular; şimdi ne yapacaklarını konuşacaklar. Fakat, düzen partileri, hiçbir şey yapamazlar; ancak bir şeyler yapıyormuş gibi gösterirler.

'Aklımızla ve vicdanımızla iktidara geleceğiz'

- Türkiye’ye sosyalizm acil bir seçenek olarak gelirse, biz bu kolaycılığı geriletiriz ve bugünü de kazanırız. Bugünü kazanmak; saldırıları, yobazlığı gericiliği sömürüyü geriletmektir. İşten atılınca örgütlü mücadele ile işe dönmek, fatulara karşı mahalle olarak birlikte direnmektir. Bugün böyle kazanılır; ama kolaycılığa alışırsak bugünü de kazanamayız.

- Örgütlü mücadeleye yeni katılan gençler umutlu olmayı Türkiye Komünist Partisi'nde öğrendiğini söylüyor. Bugünü kazanmak umudu kazanmaktır. İnsanca bir düzenin kurulması için mücadele etme isteği bizi bugün de zorluklara karşı korur. Yarının meselesi denen sosyalizm bugünü de kurtaracak biricik şeydir. Dayanışmayı örgütlüyoruz; aklımızla ve vicdanımızla iktidara geleceğiz.

'Sol ilkelerine sahip çıktığında bu ülkenin geleceğidir'

- Birliğin özü, ne amaçla bir araya gelindiğidir. Birliğin amacı yoksa, birlik dağılır. Devrimciler işe hedef belirleyerek başlar. TKP’nin amacı programında yazar; biz bu program etrafında örgütleniyoruz. Fakat bu programda tam olarak hemfikir olmayanlar bir araya gelmeli; biz burada ortaya üç kırmızı çizgi koyuyoruz: Sermaye sınıfının karşısında olmak, emperyalizmin karşısında olmak ve laiklik. Bir komünist partisi burada esneyemez. Bu üç kırmızı çizgi sadece TKP’ye ait değil. Biz bir ara gelişimizi bu çerçevede anlamlandırılam. TKP tek başına kalsa da bu kavgayı devam ettirecek. Ama Türkiye’de bu ilkelere sahip çıkan tek parti TKP değil. Sol, kendi ilkelerine sahip çıktığında bu ülkenin geleceğidir. İnsanlar kendi sorunlarına bir çözüm bulmaya çalışırken solu keşfediyor. Böyle bir atmosferde hızla örgütlenmemiz ve mücadeleye başlamamız gerekiyor.

- TKP seçim pazarlıklarını konuşacak bir parti asla olmadı. Seçimler önemsiz değiller fakat biz ilkelerimizi milletvekili koltuğu uğruna satacak bir parti değiliz. Bu ilkelerden geriye çekilirseniz; sömürü, gericilik, emperyalizme karşı direnemezsiniz. Herkesin tek gerçekçi yol olan sosyalist mücadeleye katılması lazım.

- Biz bu toplantılarla halkın örgütlü gücünde seçim öncesi ve sonrası temsiliyet gücü olan arkadaşları öne çıkarmaya; örgütlenmeyi ve çoğalmayı sağlamaya çalışıyoruz. TKP milletvekili adayının TKP üyesi olmasına gerek yok fakat bu üç kırmızı çizgiyi benimsemiş olması gerekiyor; vicdanlı, dürüst bir insan olması gerekiyor.

'Ne Türkiye'nin ne dünyanın daha fazla zamanı kaldı'

- Bu sistemin önümüze koyduğu barajı yavaş yavaş yıkmaya başladık; gelin aramıza katılın. Ne Türkiye’nin ne dünyanın daha fazla zamanı kaldı. Gün, birbirimizin elinden tutma ve dayanışma günüdür. Türkiye’nin ve dünyanın aydınlık geleceğine selam olsun!