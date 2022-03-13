Iğdır'da halkın temsilcileri bir araya geldi

Türkiye Komünist Partisi'nin (TKP) eşitlik ve özgürlük için halkın temsilcilerini seçtiği toplantıların Iğdır buluşması gerçekleşti. Iğdır İl Temsilcisi Sevil Uğur'un konuşmasıyla başlayan toplantıya Iğdırlı emekçiler ve Iğdır'ın çeşitli ilçelerden temsilciler katıldı.

TKP PMK üyesi Özkan Öztaş yaptığı konuşmada "Seçimden seçime siyaset yapmayı reddediyoruz. Sandıkta iş bitmiyor. Yurttaşlarımız seçimler bittikten sonra elektrik faturasını nasıl ödeyeceğini, kış bastırdığında kömürü nasıl alacağını düşünüyorsa siyaset, seçimden seçime yapılmaz" dedi.

"Bizim adaylarımız, halkın adayları olacaklar. Kimseye diz çökmemiş, kimseyi sömürmemiş, alın teriyle geçinen adaylar olacaklar" diyen Öztaş, "Bugün emekçiler mücadele etmek dışında çarelere itilmeye çalışılıyor. Biz ilkelerimizi esnetmeden siyaset yapmakta ısrarcı olacağız. Kötülerin bugün cüretini, emekçilerin örgütsüzlüğü belirliyor. Bugün sorunları aşmak için bir aradayız" dedi.

TKP PMK üyesi ve Patronların Ensesindeyiz Genel Koordinatörü Selahattin Kural söz alarak Iğdırlı emekçilere seslendi. Kural, "Emekçilerin, halkımızın öfkesi, biriken eylemler, direnişler düzen siyasetçileri tarafından rehin alınmasın istiyoruz. Onlar kendilerine temsilci aramasınlar, tersine kendilerini temsil etsinler istiyoruz" dedi.

Selahattin Kural, "Bizden çalınanların tamamı geri alınmasın da beş patronla hesaplaşılsın, elektrik şirketleri devletleştirilmesin de ucuzlatılsın diyerek emekçi halkın sorunlarını çözemezsiniz" diyen Kural şunları söyledi:

"Hepimiz elimizi taşın altına koyacağız ve emekçilerin örgütlülüğüyle sorunlarımıza çözüm üretelim diyoruz. Seçimlere şimdiden başlıyoruz çünkü seçimlere sıkışan bir siyaset yapmıyoruz."

"Türkiye'de emekçiler ses vermeye başladılar. Halk çeşitli yerlerde ayağa kalktı, eylemler yaptı. Hayat pahalılığına karşı ayağa kalkan halka provokatör diyenlere rağmen halk tepki verdi. Biz bu hareketlilikten umutluyuz ve dayanışma örneklerini de arttırarak büyüteceğiz" diyen Selahattin Kural'dan sonra Iğdır'da aday olan emekçiler söz aldı.

Toplantının sonunda bazı katılımcılar gönüllü formlarını doldurarak TKP'ye başvuruda bulundu. Etkinlikte aralarında işçi emeklisi, genç işçi ve üniversite öğrencisinin olduğu adaylar söz alarak neden aday olduklarını ve Iğdır'da sosyalizm mücadelesine yapabilecekleri katkıları konuştular.