İzmir’de Smart Solar’ın Aliağa fabrikasında gündüz vardiyasında, Çinli taşeron işçilerin çalıştığı ve kurulumu yapılan “Topcon" bölümünde meydana gelen kimyasal tepkimeden çok sayıda işçi etkilendi.

Evrensel’in haberine göre, bölümdeki işçilerin tepkimenin ardından kimyasal maddeden etkilenmeye bağlı olarak kısa süreli solunum ve görme zorluğu yaşadığı öğrenildi.

Daha önce sendika değişimi gerekçesiyle patron tarafından 85 işçinin işten çıkarıldığı ve bir vardiyanın eksiltildiği fabrikadaki işçiler, yaşananların azalan işçi sayısıyla üretimin aralıksız sürdürülmesinin sonucu olduğunu ifade etti.

‘HABAŞ’tan ders çıkarmadılar’

Gazeteye konuşan bir işçi, "Daha 20 gün önce HABAŞ’ta 19 işçi bu çalışma düzeni, kâr ve sömürü hırsı, denetimsizlik ve iş güvenliği önlemlerinin alınmaması nedeniyle yanarak can verdi. Ama patronlar bundan ders çıkarmıyor. 'Üretim hız kesmeden devam edecek' diyorlar" sözleriyle tepkisini dile getirdi.

‘Değiştirmek için mücadelemiz sürecek’

Kazanılmış haklara saldırıldığını, sendika seçiminin tanınmadığını dile getiren işçi, çalışma koşullarının değişmesi için mücadeleyi sürdüreceklerini vurguladı:

"Burada patron kazanılmış haklarımıza saldırıyor, ücretlerimizi eksik yatırıyor, az sayıda işçiyle üretimi hız kesmeden sürdürüyor, sendika seçimimizi tanımayarak üst üste suç işliyor. Ayrıca içeride taşeron olarak Çinli işçiler çalıştırılıyor. Bu fabrikada hiçbir kuralsızlık cezalandırılmıyor. Biz ne bu koşullarda ne de bu saldırılar altında çalışmak istiyoruz. Bu düzeni ve durumu değiştirmek için mücadelemiz sürecek. Bu iş kazasında da sorumluluğu olanlara gereken yaptırımın uygulanması için mutlaka mücadele edeceğiz. Hiçbir arkadaşımızın patronun kâr hırsı nedeniyle zarar görmesine izin vermeyeceğiz.”

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