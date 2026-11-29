9 Kasım'da İzmir Aliağa'da bulunan Habaş Demir Çelik Fabrikası'nda yaşanan patlama, işçi sağlığı ve güvenliği önlemlerini yeniden gündeme getirdi. Patlamanın ardından kamuoyunda olayın teknik nedenleri ve sonuçları tartışılırken, fabrikanın diğer bölümlerindeki çalışma koşulları ve denetimlerin yeterliliği de soru işaretlerine neden oluyor.

İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanı Elif Doğan Çiftçi, denetimlerin ağırlıklı olarak patlamanın yaşandığı üniteye odaklanmasının fabrikadaki diğer çalışanları belirsizlik içinde bıraktığına dikkat çekiyor. Çiftçi'ye göre işçiler, facianın yaşandığı alanın hemen yanındaki bölümlerde çalışmaya devam ederken diğer vinçlerin güvenli olup olmadığını, benzer bir riskin bulunup bulunmadığını ve gerekli kontrollerin yapılıp yapılmadığını bilmiyor. Yani denetimler facianın yaşandığı yere odaklanırken tesisin diğer ölümlerindeki parçaların metal yorgunluğu ya da stresine dair bir veri bulunmuyor.

Çiftçi, bu durumun yalnızca fiziksel güvenlik açısından değil, çalışanların psikolojik sağlığı bakımından da ciddi sorunlar barındırdığını belirtiyor:

"Denetimlerin yalnızca patlamanın yaşandığı üniteye yoğunlaşması, fabrikanın geri kalanındaki riskleri ortadan kaldırmıyor. İşçiler, hemen yanlarındaki bölümlerde bulunan vinçlerin sağlam olup olmadığını, benzer bir kazanın kendi başlarına gelip gelmeyeceğini bilmeden çalışmaya devam ediyor. Bu belirsizlik, işçilerde travma sonrası bozukluklara yol açabilecek ciddi bir psikolojik baskı yaratıyor."

Taşeron düzeni denetimi parçalıyor

Habaş'ta işçi sağlığı ve güvenliği bakımından öne çıkan sorunlardan biri de taşeron çalışma sistemi.

Çiftçi, bu tür üretim kapasitesinin büyük ve çalışan sayısının fazla olduğu firmalarda ana firmanın kendi bünyesinde İSG uzmanları bulundurmasına karşın, taşeron işçilerin çalıştığı bölümlerde denetim sorumluluğunun taşeron şirketlerin görevlendirdiği uzmanlar üzerinden yürütüldüğünü anlatıyor.

Bu sistemde fabrikada sürekli bulunması gereken uzman sayısının azaldığını belirten Çiftçi, sabit ve kesintisiz denetimin yerini haftanın belirli günlerinde fabrikaya gelen uzmanların hizmetine bırakan bir yapı oluştuğunu söylüyor. Çiftçi'ye göre koca bir üretim tesisinde 7 ila 8 sabit uzmanla yürütülmesi gereken işlerin sabit 1 veya 2 uzmanla sürdürülmeye çalışılması, iş güvenliği açısından ciddi açıklar yaratıyor:

"Burada mesele yalnızca kaç tane iş güvenliği uzmanı çalıştırıldığı değil, bu uzmanların fabrikada ne kadar süre bulunduğu ve işin başında gerçekten ne kadar etkin olabildiğidir. Taşeron sisteminde her firma kendi uzmanını görevlendiriyor ancak bu uzmanlar çoğu zaman fabrikanın bütününe hâkim olamıyor. Sürekli ve bütünlüklü bir denetim mekanizması kurulmadığında riskler büyüyor, işçinin sağlığı ise üretim ve kârlılık hedeflerinin gerisine itiliyor."

Mevzuat da iş yerinin tehlike sınıfı ve çalışan sayısına göre uzman görevlendirilmesini öngörüyor. İş Güvenliği Uzmanlarının Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik'in 12. maddesine göre çok tehlikeli sınıfta yer alan ve 250 veya daha fazla çalışanı bulunan iş yerlerinde her 250 çalışan için tam gün çalışacak en az bir iş güvenliği uzmanı görevlendirilmesi gerekiyor.

Oysa Habaş'ta taşeron işçilerin, iş güvenliği sorumluları da taşeron mantığıyla çalıştırılıyor.

'Patrondan para alan biri burayı denetleyemez'

Habaş'ta çalışmış bir işçi de sorunun yalnızca uzman sayısının azlığıyla açıklanamayacağını belirtiyor.

Fabrikanın üretim kapasitesi, teknik donanımı ve işleyişi düşünüldüğünde tek bir İSG uzmanının bütün tesisi denetlemesinin mümkün olmadığını söyleyen Habaş işçisi, çözümün doğrudan kamusal denetimden geçtiğini savunuyor.

İşçinin anlatımına göre, Aliağa'da Habaş gibi çok sayıda büyük sanayi tesisi bulunuyor. Bu büyüklükte ve işçi sağlığını doğrudan etkileyen üretim alanlarının, yalnızca işverenin çalıştırdığı uzmanların denetimine bırakılması kabul edilemez.

"Patrondan para alan bir uzman burayı denetleyemez. Burası bir iş güvenliği uzmanının tek başına denetleyebileceği, bütün bölümlerine hâkim olup işleyişini koordine edebileceği bir yer değil. Buraya doğrudan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın müdahale etmesi, Bakanlık yetkililerinin fabrikada sürekli bulunarak denetim yapması gerekiyor. Kağıt üzerinde burada bir sendika yetkilisinin de olması gerekiyor. Sürekli denetlemesi gerekiyor. Her şey kağıt üzerinde makul görünüyor. Ama günün sonunda patron ne derse o oluyor."

Habaş işçisi, bu yaklaşımın yalnızca Habaş için değil, Aliağa'daki diğer büyük sanayi tesisleri için de geçerli olduğunu söylüyor. İşçiler, denetimin işverenin tercihleri ve ekonomik çıkarlarından bağımsız biçimde, devletin doğrudan sorumluluğunda yürütülmesi gerektiğini savunuyor.

Metal sektörüne özgü uzmanlık ihtiyacı

Habaş işçisinin dikkat çektiği bir diğer başlık ise iş güvenliği uzmanlarının sektörel bilgi ve deneyimi. soL'a konuşan Habaş işçisi, farklı sektörlerde deneyim kazanmış bir İSG uzmanının gerekli teknik birikime sahip olmadan demir çelik üretimi yapılan bir tesiste görevlendirilebilmesini eleştiriyor.

Bugün mevcut mevzuata göre tekstil veya gıda sektöründe çalışmış bir İSG uzmanının aynı şekilde metal sektöründe de görev yapabildiğini belirten işçiler, demir çelik üretiminin kendine özgü risklerinin bulunduğunu vurguluyor. İşçilere göre bu alanda çalışan uzmanların metal sektörüne, üretim süreçlerine ve kullanılan teknik donanıma ilişkin özel bilgiyle donatılması gerekiyor.

soL'a konuşan Habaş işçisi, özellikle metal yorgunluğu, metal aksamların maruz kaldığı stres ve zaman içerisinde ortaya çıkabilecek yapısal bozulmaların göz ardı edilmemesi gerektiğini söylüyor. Vinçler ve üretim hattındaki diğer metal aksamların periyodik kontrollerinin aksatıldığına işaret eden Habaş işçisi bu sorunların ciddi kazalara zemin hazırladığını belirtiyor.

Bu nedenle yalnızca belirli aralıklarla yapılan kontrollerin yeterli olmadığını, fabrikanın üretim süreçlerini ve teknik risklerini tanıyan uzmanlar eliyle sürekli denetlenmesi gerektiğini savunuyor.

Fotoğraf: Mehmet Turgut Kırkgöz

İşini yapan uzman da hedefte

İşçinin anlattığı tablo, iş güvenliği uzmanlarının çalışma koşullarına ilişkin başka bir sorunu da ortaya çıkarıyor. Üretimin kesintisiz devam etmesini öncelik haline getiren yönetim anlayışının, iş güvenliği önlemlerini üretimi yavaşlatan bir unsur olarak gördüğünü belirten çalışan, bu nedenle görevini gerektiği gibi yapmaya çalışan uzmanların da baskıyla karşılaştığını söylüyor.

İşçiye göre, üretimin durdurulmasını veya yavaşlatılmasını gerektiren bir riskin tespit edilmesi, işveren tarafından çoğu zaman ekonomik kayıp olarak değerlendiriliyor. Önlem alınmasını talep eden uzmanlar ise bu süreçte işlerini kaybedebiliyor:

"Burada her şey üretimin devam etmesi üzerine kurulmuş durumda. Bir iş güvenliği uzmanı çıkıp da bir tehlikeyi tespit ettiğinde, önlem alınmasını istediğinde bu kez üretimin yavaşlayacağı düşünülüyor. İşini gerçekten yapmaya çalışan uzmanların bile işten çıkarıldığı bir düzen var. Patronun önceliği işçinin sağlığı değil, üretimin ve kârın devam etmesi."

Habaş işçisi, demir çelik gibi stratejik bir üretim alanının bu anlayışla yönetilmesine itiraz ediyor. İşçiler, insan hayatını doğrudan etkileyen, ülkenin sanayi üretimi açısından önemli olan bu tesislerin kamusal denetim altında olmasının yetmeyeceğini, üretimin de kamu yararı gözetilerek yeniden örgütlenmesi gerektiğini belirtiyor.

Görünmez kılınmak istenen işçi sağlığı ve güvenliği sorunlarını anlatmak, emekçilerin sesini duyurmak ve yaşananların üzerinin örtülmesine izin vermemek için bağımsız gazeteciliğe ihtiyaç var. soL, işçilerin tanıklıklarını, hak mücadelelerini ve sermayenin görmezden geldiği gerçekleri kamuoyuyla buluşturmaya devam ediyor.

'Ölüm en büyük ihbar değil mi? Neyi bekledir?'

Habaş'ta yaşanan patlamanın ardından ortaya çıkan en önemli tartışmalardan biri de ölümle sonuçlanmayan iş kazalarının nasıl ele alındığı.

Elif Doğan Çiftçi, işçi sağlığı ve güvenliği sorunlarının çoğu zaman ancak ölümlü kazaların ardından gündeme geldiğini, oysa fabrikalarda her gün yaşanan ve ölümle sonuçlanmayan kazaların da bütünlüklü biçimde değerlendirilmesi gerektiğini söylüyor.

Çiftçi'ye göre firmalar, ölümle sonuçlanmayan iş kazalarının önemli bir bölümünü görünmez kılıyor. İş göremezlik raporu almak zorunda kalan işçiler ise yaşadıkları sağlık sorunlarının ardından ekonomik açıdan da büyük bir güvencesizlikle karşı karşıya kalıyor. Çiftçi, örnek olarak iş göremezlik raporu alan bazı işçilere bağlanan aylıkların 10 bin, 11 bin ya da 12 bin lira düzeyinde kaldığını aktarıyor.

Habaş işçisi de fabrikanın geçmişinde ağır sonuçlanmayan ancak işçilerin sağlığını tehdit eden çok sayıda kaza bulunduğunu anlatıyor. İşçinin aktardığına göre bazı dönemlerde bir ay içerisinde 30 civarında iş kazasının yaşandığı olmuş. Parmak kırılması, düşme ve yaralanma gibi olaylar ise zamanla işçiler arasında olağan karşılanmaya başlamış.

"Ölüm en büyük ihbar değil mi? Bu faciadan önce defalarca yaşanmadı mı? Bir ay içinde 30 civarında iş kazasının yaşandığı dönemler vardı. İnsanların parmaklarının kırılması, düşüp yaralanması artık sıradan bir şey gibi görülmeye başlanmıştı. Oysa bunların her biri daha büyük bir tehlikenin işaretiydi."

İşçinin anlatımı, iş kazalarının yalnızca ölümle sonuçlanan olaylardan ibaret olmadığını bir kez daha gösteriyor. İşçi sağlığı ve güvenliği bakımından küçük ya da önemsiz görülen her kaza, çalışma koşullarının ve alınmayan önlemlerin yeniden değerlendirilmesini gerektiriyor.

'Burası fabrikadan çok korku tüneline benziyor'

Habaş işçisinin anlattığı bir başka gerçek ise fabrikadaki çalışma koşullarının farklı alışma koşullarının farklı bir yanına ilişkin. Habaş işçileri, tesiste çalışmayı tercih edenlerin önemli bir bölümünün İzmir ve çevre illerdeki köylerden gelen yoksul emekçiler ya da mesleğe yeni adım atmış mühendisler olduğunu söylüyor.

Fabrikanın bulunduğu bölgede geçim kaynaklarının sınırlı olması ve başka iş bulma olanaklarının yetersizliği, birçok işçi için ağır çalışma koşullarını kabullenmenin başlıca nedenlerinden biri haline geliyor. Aynı zamanda bu işçilerin önemli bir çoğunluğu fabrika ya da metal alanında deneyimi olmayan, bu konuda eğitim almamış insanlardan oluşuyor.

Habaş işçisinin aktarımına göre, çalışanların önemli bir bölümü için Habaş'taki çalışma koşullarına itiraz etmek, aynı zamanda geçimlerini sağlayacak başka bir iş bulma ihtimalini de riske atmak anlamına geliyor. Bu nedenle işçiler, tehlikelerin farkında olsalar bile seslerini yükseltmekte zorlanabiliyor.

Fabrikada yaşananları anlatırken kullandığı benzetme ise oldukça çarpıcı:

"Burası bir fabrikadan çok korku tüneline benziyor. İnsanlar her gün başlarına ne geleceğini, hangi bölümde nasıl bir tehlikeyle karşılaşacaklarını bilmeden çalışıyor. Ama birçoğunun başka bir iş bulma şansı olmadığı için burada çalışmaya devam etmek zorunda kalıyor."

Habaş'ta yaşanan patlama, işçi sağlığı ve güvenliğinin yalnızca kazadan sonra yapılacak incelemelerle sağlanamayacağını gösteriyor. İşçilerin anlatımları ve uzman değerlendirmeleri, üretimin her aşamasında kesintisiz denetim, sektöre özgü teknik uzmanlık ve işverenin kâr hedeflerinden bağımsız bir kamusal sorumluluğun gerekliliğine işaret ediyor.

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