Ülkeyi uçuruma sürükleyen AKP iktidarının, holdinglerin ve tarikatların sömürü düzenine, hayat pahalılığına, yolsuzluğa ve emperyalist savaş politikalarına karşı emekçiler bugün İstanbul Kartal Meydanı'nda bir araya geldi.

130'un üzerinde sendika, meslek örgütü, emekli derneği, kadın ve gençlik örgütü ile siyasi partinin destek verdiği "Yolsuzluğa, Yoksulluğa ve Emperyalist Savaş Politikalarına Karşı" miting için binlerce emekçi alanda toplandı.

Yağmura ve fırtınaya rağmen iki koldan yürüyüş

Miting öncesi saat 12.00 itibarıyla toplanma noktalarında bir araya gelen binlerce kişi, yoğun yağmur ve fırtınaya rağmen ellerinde pankart ve bayraklarla yürüyüş kollarını oluşturdu. Kartal ve Başak Marmaray duraklarından miting alanına çıkan yollarda arama noktaları kurulurken, katılımcıların alana yürüyüşü iki koldan başladı.

İstanbul'un 34 ayrı noktasından otobüslerle yola çıkan Türkiye Komünist Partisi (TKP) korteji, saat 12.00'de Başak Marmaray Durağı önünde buluştu. Başak Marmaray'da ayrıca DİSK'e bağlı sendikalar, KESK, meslek odaları, emekli ve kadın örgütleri ile destekçi siyasi partiler kortejlerini kurarak Kartal Meydanı'na doğru yürüyüşe geçti.

Diğer yürüyüş kolu olan Kartal Marmaray Durağı'nda ise Birleşik Metal-İş'in yanı sıra Türk-İş'e bağlı sendikalar bir araya geldi.

İstanbullu emekçiler Kartal'da işçi sınıfının gücünü ortaya koymak için buluşmaya başladı. https://t.co/RBSvYtFSAM — TKP - İstanbul (@istanbul_tkp) November 29, 2026

'Hepsi işçi sınıfının iktidarında hesap verecek'

Yürüyüş öncesinde Başak Marmaray Durağı önünde toplanan emekçilere seslenen TKP Merkez Komite Üyesi Alpaslan Savaş, gündemdeki fon vurgununa değinerek bunun münferit bir olay değil, doğrudan sermaye düzeninin sonucu olduğunu vurguladı.

"Fon vurgunu bu yağma düzeninin nasıl bir düzen olduğunu gösterdi herkese" diyen Savaş, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Bu bir arıza değildi. Borsa sistemini manipüle eden, onu istismar eden birilerinin işlediği suç değildi. Çok suç işleyenler vardı ama bu düzeni yaşatanlar, borsa düzenini hırsızlık düzeni halinde yaşatanlar aslında bu krize neden oldular. Şimdi bu hırsızlar, bu holdingler, bu iktidar, Türkiye'nin milyonlarca emekçisine, işçi sınıfına çok büyük borçlandılar. Ve bu borçlanma öyle para iade ederek vesaire çözülebilecek bir borç değil. Hepsi hesap verecek. Hepsi ne zaman hesap verecek biliyor musunuz? İşçi sınıfının iktidarında hesap verecek. Ve o da çok uzak değil, kimse onun uzak olduğunu düşünmesin bu ülkede."

Savaş'ın konuşması, alanda toplanan emekçilerin "Yağma yok, sosyalizm var" sloganlarıyla karşılandı.

📣'Hepsi işçi sınıfının iktidarında hesap verecek' TKP Merkez Komite Üyesi Alpaslan Savaş, Kartal Mitingi öncesinde İstanbullu emekçilere seslendi. https://t.co/9z66V3bpZ7 https://t.co/4Nq3l17LkR — soL Haber (Yeni Hesap) (@soLHaber_6) November 29, 2026

İşçilerin ortak talepleri meydanda yükseldi

Aralarında DİSK'e bağlı sendikalar, KESK İstanbul Şubeler Platformu, İstanbul Tabip Odası, TKP, Sol Parti, EMEP, TİP, DEM Parti ve Yeni Parti'nin de bulunduğu geniş bir katılımla örgütlenen mitinge, son dönemdeki işçi direnişleriyle öne çıkan Patronların Ensesindeyiz Ağı'nın (PE) çeşitli direniş ağları da katılım çağrısı yapmıştı.

Mitingde; vergide ve gelirde adalet, insanca yaşanabilir asgari ücret, hak edilen emeklilik aylığı, sendikal örgütlenmenin önündeki engellerin kaldırılması ve iş cinayetlerinin önlenmesi başlıca talepler olarak öne çıktı. Kadına yönelik şiddetin ve kadın cinayetlerinin son bulması ile İstanbul Sözleşmesi'ne yeniden taraf olunması da ortak çağrıda yer alan talepler arasında bulundu.

Miting öncesi "Yoksulluk alın yazısı değil, kapitalizmin gerçeğidir" vurgusuyla çağrı yapan TKP adına soL'a konuşan Merkez Komite Üyesi Selahattin Kural da "Patronlardan hesap sormak için emekçilerin bir araya gelmesi, kol kola girmesi her şeyden daha önemli. Bu ülkede işçiler var ve patronların enselerindeler" ifadelerini kullanmıştı.

Miting başladı

Kartal’da düzenlenen miting için çok sayıda siyasi parti, sendika, meslek örgütü, emekli derneği temsilcisi alanda toplandı.

Kortejlerin alana girişinin tamamlanmasının ardından miting programı, emperyalizme karşı Kurtuluş Savaşı'nda, işçi sınıfı mücadelesinde ve sermaye düzeninin yol açtığı iş cinayetlerinde yaşamını yitirenler anısına yapılan bir dakikalık saygı duruşuyla başladı.

'Fon vurgununa operasyonlar göstermelik'

Mitingin ilk konuşmasını Tertip Komitesi adına Nakliyat-İş Sendikası Genel Başkanı Ali Rıza Küçükosmanoğlu yaptı. Küçükosmanoğlu, kayıt dışıyla birlikte işçilerin yüzde 60'ının asgari ücrete, milyonlarca emeklinin ise 23 bin 500 liraya mahkum edildiğini söyledi. En zengin yüzde 20'nin milli gelirin yarısına yakınına el koyduğunu vurgulayan Küçükosmanoğlu, 2027 bütçesinde sermayeye 3 trilyonun üzerinde teşvik ve muafiyet tanındığını hatırlattı. İşsizlik Fonu'nun da patronlara aktarıldığını belirten Küçükosmanoğlu, geçen ay 198 işçinin iş cinayetlerinde yaşamını yitirdiğine dikkat çekti.

Konuşmasında teslimiyetçi sendikacılığa da tepki gösteren Küçükosmanoğlu, Kartal'daki buluşmanın yoksulluğa ve teslimiyete karşı bir isyan olduğunu ifade etti. 175 milyar dolarlık fon vurgununu "Cumhuriyet tarihinin en büyük yolsuzluğu" olarak niteleyen Küçükosmanoğlu, "Buna karşı şu anki operasyonlar göstermeliktir. Bunun faturası da işçilere ve emekçilere hayat pahalılığı, enflasyon olarak gelecek" dedi.

'Cezasızlık zırhını parçalamaya kararlıyız'

İş cinayetlerinde yakınlarını yitiren aileler adına konuşan Gayrettepe İşçi Katliamı Aileleri'nden Emine Kaya Baş ise yargı süreçlerindeki cezasızlık politikasına tepki gösterdi.

"Bizler Silivri'de, adliye koridorlarında adalet dilenirken, sorumluların bir kısmı hala dışarıda elini kolunu sallayarak geziyor. Denetim görevini yapmayanlar, ruhsat verenler, iş güvenliğini hiçe sayanlar hesap vermiyor" diyen Baş, Gayrettepe'de 29 işçinin yaşamını yitirdiği katliamın sorumlularıyla Soma, Amasra, Torunlar, Hendek, Dilovası ve Aliağa'nın sorumlularının aynı cezasızlık zırhının arkasına saklandığını söyledi.

Baş, "Biz bu zırhı parçalamaya kararlıyız. Adalet sağlanana, tek bir işçi bile iş cinayetinde hayatını kaybetmeyene dek susmayacağız" ifadelerini kullandı.

'Kadınları yok sayan 2027 bütçesini kabul etmiyoruz'

Ardından sözü Dev Yapı-İş Sendikası Kadın Meclisi üyesi Derya Uluğ aldı. "Kadınları yok sayan, yoksulluğu, eşitsizliği derinleştiren 2027 bütçesini kabul etmiyoruz" diyen Uluğ, güvenceli, düzenli ve sendikalı istihdam ile eşit işe eşit ücret talep ettiklerini vurguladı.

Ücretsiz, nitelikli ve kamusal kreşlerin yaygınlaştırılması gerektiğini belirten Uluğ, çocuk, yaşlı ve hasta bakım hizmetlerinin kamusal sorumluluk olarak üstlenilmesini, ebeveynlerin her biri için eşit süreli, ücretli ve devredilemez izin hakkı sağlanmasını istedi. Uluğ ayrıca şiddete maruz kalan kadınlar için yeterli sayıda, nitelikli ve erişilebilir sığınak açılması için çağrıda bulundu.

A101 işçilerinden patronlara mesaj: 'Bizim de birleşik gücümüz var'

Ardından A101 işçileri adına kürsüye çıkan Sosyal-İş Sendikası Mağaza-Market Komisyonu üyesi Gülbin Demirel Mimaz, market emekçilerinin yaşadığı ağır sömürü koşullarını anlattı.

"Bütün gün çalışıyoruz, yoruluyoruz, susuyoruz. Su içmek istediğimizde kendi cebimizden ödemek zorunda kalıyoruz. Saatlerce ayakta kalıyor, çoğu zaman fazla mesaiye bırakılıyoruz" diyen Mimaz, ücretsiz içme suyu, insanca yemek ücreti, oturarak çalışma ve dinlenme hakkı talep ettiklerini dile getirdi. Mimaz, sözlerini "Bizim emeğimiz sizin servetinizse, bizim de birleşik gücümüz var" diyerek tamamladı.

Emeklilerden ve kademeli emeklilik mağdurlarından hak talebi

Emekliler adına söz alan Tüm Emeklilerin Sendikası Genel Başkanı Zeynel Abidin Ergen, emeklilerin yaşadığı yoksulluğa kalıcı çözümün sosyal güvenlik sisteminin emekten yana yeniden düzenlenmesinden geçtiğini belirtti. En düşük emekli aylığının en düşük memur maaşına eşitlenmesi ve tüm aylıkların prim günleri ile çalışma geçmişi gözetilerek adil biçimde düzenlenmesi gerektiğini vurgulayan Ergen, ekonomik büyümeden kaynaklanan refah payının tamamının emekli aylıklarına yansıtılmasını ve emeklilerin sendika kurma, örgütlenme ve toplu sözleşme haklarının amasız, fakatsız tanınmasını talep etti.

Kademeli emeklilik ile staj ve çıraklık mağdurları adına konuşan Emeklilikte Adalet Derneği Genel Başkanı Mihriban Uğurlu ise "Bir günün, bir ayın, birkaç yılın farkıyla insanları 17-20 yıl daha fazla çalışmaya mahkum edemezsiniz" dedi. Staj ve çıraklık dönemlerinde sigorta kartı verilen yurttaşların EYT düzenlemesinde kapsam dışı bırakılmasına tepki gösteren Uğurlu, kademeli emeklilik yasasının derhal çıkarılması, staj ve çıraklık sürelerinin sigorta başlangıcı sayılması ve emekçinin hakkının teslim edilmesi çağrısı yaptı.

'İsrail ile ticareti durdurmak için baskı büyütülmeli'

29 Kasım Filistin Halkıyla Uluslararası Dayanışma Günü'nde Kartal kürsüsünden seslenen Filistin İşçileri Genel Birliği Türkiye Şubesi Yönetim Kurulu üyesi Anas Rashed, İsrail'e yönelik devam eden petrol sevkiyatına tepki gösterdi.

Filistin halkının ağır bir soykırım, yıkım ve yerinden edilme saldırısı altında olduğunu vurgulayan Rashed, "Uydu görüntülerine dayalı raporlar Ticaret Bakanlığı'nın Mayıs 2024'teki ticaret yasağı kararından sonra dahi Ceyhan'dan Aşkelon'a uzanan en az 77 petrol sevkiyatını inkar edilemez biçimde ortaya koymaktadır" dedi.

Söz konusu sevkiyatların yalnızca ticari bir akış olmadığını belirten Rashed, bu akışın bir yandan savaş araçlarına yakıt olurken diğer yandan Filistin'de hastanelerin ve temel yaşam alanlarının enerjisiz kalmasına yol açtığını söyledi. Rashed, "Hükümetin İsrail ile ticareti tamamen durdurması için toplumsal ve sendikal baskının daha da büyütülmesi hayati bir sorumluluktur" diyerek sözlerini "Yaşasın halkların kardeşliği" sloganıyla noktaladı.

VOLVAC işçilerinden kararlılık mesajı: 'İşimize dönmeden gitmeyeceğiz'

Birleşik Metal-İş'e üye olduğu için işten atılan ve 35 gündür fabrika önünde direnişini sürdüren VOLVAC işçileri adına söz alan Kutay Yılmaz ise sendikal örgütlenme önündeki engellere dikkat çekti.

Fazla mesailerinin aylarca ödenmemesi nedeniyle temel ihtiyaçlarını dahi karşılayamadıklarını anlatan Yılmaz, "Maaşımızın zamanında yatmasını istedik. Kiramızı, faturamızı, çocuğumuzun okul masrafını zamanında ödeyemiyorduk" ifadelerini kullandı.

Bu talepler karşısında patronun hem işçileri işten attığını hem de mahkemeye giderek sendikanın yetkisine itiraz ettiğini vurgulayan Yılmaz, "Bu mücadele, sendikalı çalışmak isteyen her işçinin mücadelesidir. Biz o kapının önünden işimize dönmeden gitmeyeceğiz" dedi.

'Biz çalışıyoruz, onlar zenginleşiyor'

Mitingin kapanış konuşmasını yapan Birleşik Metal-İş Genel Başkanı Özkan Atar, Kartal Meydanı'nda yan yana duranların Türkiye'nin aydınlık ve demokratik geleceğinin en büyük teminatı olduğunu söyledi. Baskı ve geleceksizlik dayatan kapitalizme, otoriter rejimlere, ırkçılığa ve emperyalizme karşı meydanların dolduğunu ifade eden Atar, dünyanın dört bir yanında sömürüye ve savaşa karşı mücadele eden sosyalistleri, ilericileri ve demokratları selamladı.

Türkiye'de milyonlarca işçinin çalıştıkça yoksullaştığını, emeklilerin hayatta kalma mücadelesi verdiğini, gençlerin işsizlik ve kadınların eşitsizlikle karşı karşıya olduğunu vurgulayan Atar, fon vurgununa da tepki gösterdi. "Fon soygununda yüz binlerce insanın parasına çökenler doğru dürüst yargılanmıyor. Soygunun faturası kamuya çıkarılmaya çalışılıyor" diyen Atar, "Biz üretiyoruz, onlar el koyuyor. Biz çalışıyoruz, onlar zenginleşiyor. Üstelik emeğimizin karşılığını alamıyorken sendikalaşmak istediğimizde işten atılıyoruz, hak aradığımızda kolluğun şiddetiyle karşı karşıya kalıyoruz" ifadelerini kullandı.

İşbirlikçi sendikal yapılara karşı kesintisiz bir mücadele yürütülmesinin görevleri olduğunu söyleyen Atar, seçme ve seçilme hakkının da kayyım uygulamaları ve siyasallaşmış yargı eliyle ağır saldırı altında olduğunu kaydetti. Atar, sözlerini "Emeğin özgür olmadığı yerde demokrasi eksiktir. Demokrasinin olmadığı yerde işçi hakları da olmaz" diyerek tamamladı.

Atar'ın konuşmasının ardından Kartal Meydanı'nda düzenlenen miting, atılan sloganlarla sona erdi.

'İşçiler iktidarı alana kadar patronların ensesinde olacağız'

TKP İstanbul İl Başkanı Ahmet Dincel, mitingin sonunda yaptığı konuşmada, “Fabrikalar çeliği bükenler, inşaatlarda yağmurda çamurda çalışanlar, eğitimciler, sağlıkçılar, birçok meslekten, sektörden işçiler, ayağa kalkmak için bir araya geldik. Aradığımız şey yanı başımızda. Patronların yağma düzenine dur demek için yan yana geldik. Aylardır Patronların Ensesindeyiz Ağı’nda işçiler yan yana geliyor, haklarının gasp edilmesine izin vermiyor. Bu sesi büyüteceğiz. Patronlara sesleniyoruz, haklarımızın gasp edilmesine izin vermeyeceğiz. İşçiler iktidarı alana kadar ensenizde olacağız” dedi.

İşçilerin hayatlarını ve emeklerini hiçe sayan bu düzene karşı: Her fabrikada, atölyede, plazada, mahallede çoğalacağız. Kol kola gireceğiz, işçi sınıfının gücünü hatırlayacağız. Hep birlikte çoğalarak yürümek için: https://t.co/QJn87GExvN https://t.co/25bKi6QRdN — TKP (@tkpninsesi) November 29, 2026

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