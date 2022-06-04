AKP'den kamp uyarısı: 'Açık büfe kahvaltı görüntülerine izin verilmeyecek'

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açılışıyla bugün AKP Kızılcahamam kampı başlayacak. 3 gün sürecek kampta gelecek yıl yapılması planlanan seçimlerin görüşüleceği belirtilirken, ekonomi, 3600 ek gösterge, dış politika gibi Türkiye’nin gündemindeki önemli başlıklarda kararlar alınacağı belirtiliyor.

Kılık kıyafet ve yeme-içme görüntüleri uyarısı

Hürriyet yazarı Nuray Babacan da, AKP'nin Kızılcahamam kampı öncesi genel merkez yönetiminin AKP'li siyasetçilere kamp boyunca kılık kıyafet, yeme-içme görüntüleri konusunda dikkatli olmaları için uyardığını yazdı.

Babacan, "İsraf anlamına gelebilecek görüntülerden kaçınılması istenirken, özellikle açık büfe kahvaltı görüntülerine izin verilmeyeceği, genel merkezin buna yönelik önlemler aldığı öğrenildi" dedi.

AKP'lilerin sahur ve yemek toplantıları daha önce gündeme gelmiş ve yapılan harcamalar tepki çekmişti.