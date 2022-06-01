AKP'liler kampa giriyor

AKP'liler 2 yıl aranın ardından Cuma günü kampa giriyor. Kızılcahamam'da yapılacak AKP İstişare ve Değerlendirme Toplantısı 3 Haziran Cuma günü başlıyor.

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Tayyip Erdoğan Cumartesi günü kampta açılış konuşması yapacak.

Kızılcahamam'da Eliz Otel'de düzenlenecek olan kampa bakanlar, bakan yardımcıları, AKP Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK), Merkez Disiplin Kurulu, Genel Merkez Parti İçi Demokrasi Hakem Kurulu, Siyasi Erdem ve Etik Kurulu, Kurucular Kurulu, Genel Merkez Kadın ve Gençlik Kolları MKYK üyeleri, milletvekilleri ile birim başkan yardımcıları katılacak.

Kampta "Güvenlik ve Dış Politika" ve "Ekonomi" oturumları düzenlenecek, tarım ve enerji başlıklarında sunumlar yapılacak.