'Sürtük' diyen Erdoğan o görüntüleri nerede saklıyor?

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan, henüz başbakan olduğu dönemde, Gezi Direnişi'nin devam ettiği süreçte 11 Haziran 2013 tarihli konuşmasında camide içki içildiğini öne sürmüş, hatta cuma günü görüntülerini açıklayacağız demişti.

Bu görüntülerin üzerinden neredeyse tam 9 yıl geçti ancak Erdoğan o görüntüleri hâlâ açıklayamadı.

Üstelik bununla da sınırlı değil durum.

Caminin müezzini, iktidarın tüm baskılarına rağmen yalan söylemeyi reddettiği için sürgüne gönderilmiş, yalana ortak olan isim ise kariyerinde yükselişe geçmişti.

Tüm bu tabloya, açıklayamadığı görüntüler ve sürdürdüğü müezzine rağmen Erdoğan bugün yaptığı konuşmada bu kez vites yükselterek camide içki içildi sözlerini tekrarladı, "bunlar pislik, sürtük" dedi.