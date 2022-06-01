Erdoğan Gezi'yi hedef aldı: Bunlar çürük, sürtük

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Meclis Grup Toplantısı'nda açıklamalarda bulundu. 9'uncu yıldönümünde Gezi'yi hedef alan Erdoğan, "Bu teröristler, eşkıyalar bira şişeleriyle caminin içini pislemişti. Bunlar çürük, bunlar sürtük. Kamu binalarının, polis araçlarının, işyerlerinin, otobüslerin, sokakların yıkıldığı Gezi olaylarının arkasında hangi güçlerin olduğunu tarih de yazıyor. Bunlardan bu millete hayır gelmez. Bunlar ancak terör sevicilerle beraber" diye konuştu. Erdoğan, "Gezi olaylarının arkasında hangi güçlerin olduğunu biliyoruz. Bay Kemal oradaydı, başı çeken oydu. Kendileri de terör sevici" dedi.
Suriye'ye yeni operasyona ilişkin açıklamalarda bulunan Erdoğan, "Güney sınırlarımız boyunca 30 kilometre derinliğinde güvenli bölge oluşturma kararımızın yeni bir safhasına geçiyoruz. Tel Rıfat ve Menbiç'i teröristlerden temizliyoruz" şeklinde konuştu.
Erdoğan, "Atatürk Havalimanı kısmen vasfını sürdürecek. Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi şehrin bir nefes borusu, bir vahası olarak insanımıza hizmet verecektir. Yurt içi yurt dışı seyahatlerimizde Atatürk Havalimanımızı kullanıyoruz. Biz Atatürk Havalimanı'na 3 ayda 1006 odalı şehir hastanesi yaptık" ifadelerini kullandı.
Kılıçdaroğlu'na: Cemaziyelevvelini ortaya dökmesini biliriz
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun "5'li çeteye verilen kamu ihalelerini iptal edeceklerine" yönelik açıklamasına yanıt veren Erdoğan, "Muhalefet, 'Biz gelirsek müteahhitlere ödeme yapmayacağız' diyorlar. Devlette devamlılık esastır. Bu ülkede yargı var. Ödemeye mecbursunuz" ifadelerini kullandı.
Kılıçdaroğlu'nun "kaçış planı" ve ABD'deki TURKEN vakfına 1 milyar TL'lik para aktarımı açıklaması üzerine de "Bu zat; inanın yalancı. Bu zat; omurgasız, bir proje, bir aparat. Ailemizle uğraşmayı adet edinen bu zatın cemaziyelevvelini ortaya dökmesini de biliriz, bize yakışmaz, o yüzden sesimizi çıkarmıyoruz. Burnundan fitil fitil getirmek boynumuzun borcudur" dedi.
'Ağaç sevgisi bizden daha fazla kimse yoktur'
Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle: