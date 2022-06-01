Erdoğan Gezi'yi hedef aldı: Bunlar çürük, sürtük

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Meclis Grup Toplantısı'nda açıklamalarda bulundu. 9'uncu yıldönümünde Gezi'yi hedef alan Erdoğan, "Bu teröristler, eşkıyalar bira şişeleriyle caminin içini pislemişti. Bunlar çürük, bunlar sürtük. Kamu binalarının, polis araçlarının, işyerlerinin, otobüslerin, sokakların yıkıldığı Gezi olaylarının arkasında hangi güçlerin olduğunu tarih de yazıyor. Bunlardan bu millete hayır gelmez. Bunlar ancak terör sevicilerle beraber" diye konuştu. Erdoğan, "Gezi olaylarının arkasında hangi güçlerin olduğunu biliyoruz. Bay Kemal oradaydı, başı çeken oydu. Kendileri de terör sevici" dedi.

Suriye'ye yeni operasyona ilişkin açıklamalarda bulunan Erdoğan, "Güney sınırlarımız boyunca 30 kilometre derinliğinde güvenli bölge oluşturma kararımızın yeni bir safhasına geçiyoruz. Tel Rıfat ve Menbiç'i teröristlerden temizliyoruz" şeklinde konuştu.

Erdoğan, "Atatürk Havalimanı kısmen vasfını sürdürecek. Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi şehrin bir nefes borusu, bir vahası olarak insanımıza hizmet verecektir. Yurt içi yurt dışı seyahatlerimizde Atatürk Havalimanımızı kullanıyoruz. Biz Atatürk Havalimanı'na 3 ayda 1006 odalı şehir hastanesi yaptık" ifadelerini kullandı.

Kılıçdaroğlu'na: Cemaziyelevvelini ortaya dökmesini biliriz

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun "5'li çeteye verilen kamu ihalelerini iptal edeceklerine" yönelik açıklamasına yanıt veren Erdoğan, "Muhalefet, 'Biz gelirsek müteahhitlere ödeme yapmayacağız' diyorlar. Devlette devamlılık esastır. Bu ülkede yargı var. Ödemeye mecbursunuz" ifadelerini kullandı.

Kılıçdaroğlu'nun "kaçış planı" ve ABD'deki TURKEN vakfına 1 milyar TL'lik para aktarımı açıklaması üzerine de "Bu zat; inanın yalancı. Bu zat; omurgasız, bir proje, bir aparat. Ailemizle uğraşmayı adet edinen bu zatın cemaziyelevvelini ortaya dökmesini de biliriz, bize yakışmaz, o yüzden sesimizi çıkarmıyoruz. Burnundan fitil fitil getirmek boynumuzun borcudur" dedi.

'Ağaç sevgisi bizden daha fazla kimse yoktur'

Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"Atatürk Havalimanı'nda 5 milyon metrekare üzerindeki alanı millet bahçesi yaparak İstanbul'un hizmetine sunuyoruz. Fethi çağrıştırması için 143 bin 500 ağaç dikiyoruz. Vatandaşımızın her türlü ihtiyacını karşılayacak altyapı kuruyoruz. 350 yaşında zeytin ağacının da dikimini yaptık. Açık konuşuyorum bizden daha samimi ve gayretli çevreci de yoktur, ağaç sevgisi bizden daha fazla kimse de yoktur. Bu iş bizim işimiz. Biz kimin ne dediğine, kimin kendini nasıl paraladığına bakmadan eser ve hizmet kervanımızı yürütmeye sürdürüyoruz.

'Yüreği yetip 2023'te cumhurbaşkanı adayı olacak mı, olmayacak mı?'

Kılıçdaroğlu, Kandil'e selam çakıyor. Van'ın terkedilmişliğinden söz ederken bu şehri 2011'deki depremin ardından sıfırdan inşa ettiğimizden adamın haberi yok. Depremin ardından Van'ın ne halde olduğundan haberin var mı Bay Kemal? Bugüne kadar biz Van'a takribi olarak en az 35 milyar harcama yaptık. CHP'ye gönül veren kardeşlerime sesleniyorum; İstanbul'u, Ankara'yı, Van'ı yaşadınız. Daha ilk geceden itibaren Van'da sizin yanınızda olanlar kimlerdi? Tayyip Erdoğan ve arkadaşlarıydı. Bay Kemal suyu akmayan musluğu açmak suretiyle büyük yatırım yaptığını söyleyecek kadar zavallı. CHP'li belediyelerdeki yolsuzluk operasyonunu destekleyeceği yerde bunları belediyeleri engelleme çabası ile takdim ediyor.

Kılıçdaroğlu yolsuzluk operasyonlarına karşı çıkarak safını belli etmiştir. Bu zat; inanın yalancı. Bu zat; omurgasız, bir proje, bir aparat. Bu zatın ülkede yapılan eserleri engellemeye çalışmaktan başka bir gayretine şahit oldunuz mu?

Kılıçdaroğlu'na birkaç soru sormak istiyorum. Bu sorulara laf çevirerek, yuvarlak sözler ederek değil, kesin, net cevaplar vermesini bekliyorum. Şayet bu delikanlılığı yaparsa kendisini siyaseten ve tıbben mazur görmekten vazgeçip muhattap almaya başlayabiliriz.

1- PKK'dan YPG'ye gölücü terör örgütünün bütün unsurlarını DHKP-C'den TİKKO'ya, FETÖ'den DEAŞ'a tüm terör ögütlerini, siyasi uzantılarını, medya destekçilerini, yurt dışında bağlantılarıyla birlikte en şiddetli şekilde lanetliyor mu, lanetlemiyor mu?

2- Türkiye'nin PKK ve YPG'ye karşı yürüttüğü sınır ötesi harekatlarını destekliyor mu, desteklemiyor mu?

3- İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliği tartışmalarında bir kez daha ortaya çıkan Batı'nın terör örgütlerine ve ülkemizin milli çıkarlarına yönelik riyakar tutumuna karşı kendi devletinin izlediği politikarın yanında mı, değil mi?

4- Türkiye'nin Akdeniz ve Ege'de sınır hattından kalıcı ekonomik bölgeler oluşturma çabalarına kadar verdiği milli mücadelede ülkesinin safında mı, karşımızdakilerin safında mı?

5- Dünyanın salgın ve savaş sebebiyle yaşadığı krizin ekonomik boyutunun ülkemize etkilerine karşı sürdürdüğümüz mücadeleye en azından ilkesel düzeyde destek veriyor mu, vermiyor mu?

6- Mahkeme kararları ve kurum açıklamalarıyla yalan olduğu tescillenmiş iddiaları bir kenara bırakıp siyaseti ülkenin ve milletin çıkarları üzerinden yürütmeye var mı, yok mu?

7- Siyasi stratejilerini yabancı ülke temsilcilerinie hazırlatmak ve onaylatmak yerine kendi partisinin mensuplarıyla ve ülke kamuoyuyla belirlemeye yönelecek mi, yönelmeyecek mi?

8- Bin yıllık kanlarımızla sulayarak ebedi vatanımız haline getirdiğimiz bu toprakların tüm değerleri, sembolleri ve kazanımlarıyla asil bir devletin evladı gibi hareket etmeyi kabul ediyor mu, etmiyor mu?

9- Partisi içindeki her türden terör örgütü destekçisini, her türden hırsızı, tecavüzcüyü, istismarcıyı tasfiye etmeyi düşünüyor mu, düşünmüyor mu?

10- Yüreği yetip 2023'te cumhurbaşkanı adayı olacak mı, olmayacak mı?

'Bunlar çürük, bunlar sürtük'

Bu teröristler, eşkıyalar bira şişeleriyle caminin içini pislemişti. Bunlar çürük, bunlar sürtük. Kamu binalarının, polis araçlarının, işyerlerinin, otobüslerin, sokakların yıkıldığı Gezi olaylarının arkasında hangi güçlerin olduğunu tarih de yazıyor. Bunlardan bu millete hayır gelmez. Bunlar ancak terör sevicilerle beraber.

Gezi olaylarının planlı ve alçak kalkışma olduğunu boşuna söylemiyoruz. Yatırımcıların çıkışan, dövizin yükselmesine kadar halen boğuştuğumuz sorunun başlangıç noktası Gezi hadisesidir. Maddi tahribatın bedeli 1,5 milyar dolar. Bu hadise arkasından gelen tüm oyunların, tuzakların işaret fişeğidir.

Gezi olaylarıyla yapamadıklarını 'FETÖ'nün emniyet-yargı darbe girişimiyle ülkenin meşru hükümeti devirmeye kalkarak tekrar denediler. PKK'yı ve siyasi uzantılarını harekete geçirip çukurlar açarak o bölgenin güzelliklerini rezil ettiler. Sinsi senaryolar paramparça olunca, 15 Temmuz'da askeri darbe yapma cüretinde bulundular.

Bu teröristler, eşkıyalar bira şişeleriyle caminin içini pislemişti. Bunlar çürük, bunlar sürtük. Kamu binalarının, polis araçlarının, işyerlerinin, otobüslerin, sokakların yıkıldığı Gezi olaylarının arkasında hangi güçlerin olduğunu tarih de yazıyor. Bunlardan bu millete hayır gelmez. Bunlar ancak terör sevicilerle beraber.

Dün 15 Temmuz Şehitleri Köprüsü'ne çıkıp hakaret edip pankart asmaya çalışan tipler bunların somut örnekleridir. Bu siyasetçi kılıklı provokatörler terbiyesizliklerinin hesabını verecektir. Bu ne densizlik, edepsizliktir. Sen milletvekili olsan ne yazar. Polise rağmen aşamazsın, asamayacaksınız. Hukuk önünde hesabını vereceksiniz.

Kültür sanat etkinlikleri üzerinden milletimizi birbirine düşürmeye çalışanları kendi silahlarıyla boğmaya mecburuz. Beyoğlu Kültür Festivali en güzel cevabımızdır.

İsveç ve Finlandiya'Nın NATO üyeliği

Güvenlik sorunlara kayıtsız kalan Batı dünyası Karadeniz'in kuzeyinde çıkan çatışmada kendini benzer durumda buldu. İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya üyelik başvurusu böyle bir süren ürünüdür. Biz terör örgütüne verdikleri destek nedeniyle üyeliklerine karşı olduğumuzu ilan ettik. NATO terör örgütlerine destek kuruluşu değildir.

'Yunanistan maalesef yola gelmeyecek'

Yunanistan, ABD üslerinin kurulmasına imkan hazırladı mı? Hazırladı. Yunanistan'la anlaşmamız vardı, dün Dışişleri Bakanıma da söyledim. Yüksek Düzeylik Stratejik Konsey Anlaşmamızı bozduk Yunanistan'la. Şahsiyetli dış politikadan yanayız. İkide bir uçaklarınla kalk, bize gösteri yap. Ya ne yapıyorsun sen, kendine gel. Tarihten hiç ders almıyor musun? Sonra başlıyorsun ağlayıp sızlamaya. Türkiye ile dans etmeye kalkma. Yorulur yolda kalırsın. Bunlarla artık ikili görüşmeleri yapmıyoruz. Bu Yunanistan maalesef yola gelmeyecek. ABD'de Rum lobisi imiş, Kongre'de aleyhimize sözler edecek. Biz artık bunlardan bıktık. Dürüst olacaksan karşımızda koltuğun hazır, olmazsan kusura bakma.

Operasyon açıklaması

Güney sınırlarımız boyunca 30 kilometre derinliğinde güvenli bölge oluşturma kararımızın yeni bir safhasına geçiyoruz. Tel Rıfat ve Menbiç'i teröristlerden temizliyoruz. Ardından da aşama aşama diğer bölgelerde aynısını yapacağız. Türkiye'nin bu meşru güvenlik adımlarına bakalım kimler destek verecek, kimler köstek olmaya çalışacak göreceğiz."