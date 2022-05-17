Atatürk Havalimanı'nı yıkan şirket Erdoğan'ın aile dostunun çıktı

Pistlerin kırılmaya başlandığı Atatürk Havalimanı'nın yıkım ihalesini alan şirketin kurucusunun AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın aile dostu olduğu ortaya çıktı.

Odatv'nin haberine göre, Yapı & Yapı Şirketi, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'na bağlı TOKİ tarafından 29 Nisan'da davet usulüyle yapılan Atatürk Havalimanı'nın yıkım ihalesini 2 milyar 127 milyon 978 bin liraya kazanmıştı. 1974 yılında Nusret Yıldız tarafından kurulan şirket, şu anda oğlu Zafer Yıldırım tarafından yönetiliyor.

Erdoğan, 2019 yılında yaşamını yitiren Nusret Yıldırım'ın cenazesine kardeşi Mustafa Erdoğan ile birlikte katılmıştı. Cenazeye katılım haberini paylaşan Cumhurbaşkanlığı sitesi, "Cuma namazını Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Camii'nde kılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, namazın ardından aile dostu Nusret Yıldırım’ın cenaze törenine katıldı" ifadeleri kullanarak, cenaze namazından fotoğraflar yayımlamıştı.