Erdoğan ailesi temizlik peşinde: Aynı mahkemeden soL'un 5 haberine aynı ifadelerle sansür

AKP ve MHP'nin Meclis'te görüşmeleri devam eden yeni sansür ve medyaya abluka yasası tartışma konusu olmaya devam ederken, dün ilginç bir gün yaşandı.

soL'un 7 ayrı haberine, 5'i aynı mahkemeden olmak üzere erişim engeli kararı alındı.

Bu 7 haberden 5'i AKP'ye, özel olarak da Erdoğan ailesine ilişkin iddiaları içeriyordu.

Kararlarda en dikkat çekici yön ise aynı avukatın sırasıyla Emine Erdoğan, Burak Erdoğan ve Erdoğan'ın özel kalemi Hasan Doğan adına İstanbul 6. Sulh Ceza'ya yaptığı başvuru ve aynı mahkemenin kopyala yapıştır kararı oldu.

İşte soL'da yer verdiğimiz 5 haber ve alınan erişim engeli kararının özetleri:

Haber: 'Bilal’i bilmem de Burak uzun zamandır korkudan ağlıyor' paylaşımı

Talep Eden: Burak Erdoğan

Avukat: Ahmet Özel

Mahkeme: İstanbul 6. Sulh Ceza

Karar: "Talebe konu paylaşımların haber alma verme,yorum ve eleştiri ile ifadeyi açıklama hürriyetleri kapsamında kalamayacağı, talep edenin itibarının zedelendiği, gerçekliği ve doğruluğu araştırılmadan yapılan haber ve yorumlarla itibarı olan kişinin toplum nezdindeki saygınlığını zedelenebileceği anlaşılmakla itirazın kabulüne karar vermek gerekmiş ve aşağıdaki gibi hüküm kurulmuştur."

Haber: Bakanlıktan Emine Erdoğan'a kıyılarda ihale verme yetkisi

Talep eden: Emine Erdoğan

Avukat: Ahmet Özel

Mahkeme: İstanbul 6. Sulh Ceza

Karar: "Talebe konu paylaşımların haber alma verme,yorum ve eleştiri ile ifadeyi açıklama hürriyetleri kapsamında kalamayacağı, talep edenin itibarının zedelendiği, gerçekliği ve doğruluğu araştırılmadan yapılan haber ve yorumlarla itibarı olan kişinin toplum nezdindeki saygınlığını zedelenebileceği anlaşılmakla itirazın kabulüne karar vermek gerekmiş ve aşağıdaki gibi hüküm kurulmuştur."

Haber: "Bilal Erdoğan'ın da ses kaydı yayınlandı", "Yeni ses kaydı: Başbakanlık Konutu'nda ihale toplantısı", "Yeni ses kaydı, AKP'nin Sayıştay operasyonunu gözler önüne serdi!"

Talep eden: Hasan Doğan (Erdoğan'ın özel kalem müdürü)

Avukat: Ahmet Özel

Mahkeme: İstanbul 6. Sulh Ceza

Karar: "Talebe konu yayınlar incelendiğinde ise talebe konu paylaşımların haber alma verme,yorum ve eleştiri ile ifadeyi açıklama hürriyetleri kapsamında kalamayacağı, talep edenin itibarının zedelendiği, gerçekliği ve doğruluğu araştırılmadan yapılan haber ve yorumlarla itibarı olan tüzel kişinin toplum nezdindeki saygınlığını zedelenebileceği anlaşılmakla itirazın kabulüne karar vermek gerekmiş ve aşağıdaki gibi hüküm kurulmuştur.