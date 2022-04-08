AKP'de kavga çıkaran sahurun faturasını paylaştı: Faturada hile mi var?

AKP Ağrı Genlik Kolları düzenlediği lüks sahur programından video paylaşmış, eski AKP Milletvekili Mehmet Metiner, paylaşıma tepki göstererek kaldırılmasını istemişti.

Metiner'in "Bu paylaşımı yapan Ağrı AK Parti Gençlik Kolları Başkanımız, lütfen bu paylaşımı derhal kaldırır mısın? Neyin paylaşılıp paylaşılmayacağını, bu tür paylaşımların partimize/davamıza zarar vereceğini bilerek hareket etmek lazım. Böyle bir paylaşıma niye gerek duyulur bilmem" sözleri üzerine söz konusu paylaşım kaldırılmıştı.

Yaşanan bu gelişme üzerine AKP'li Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, apar topar sahur programının faturasını paylaştı.

Sayan, 21 bin liralık faturayı göstererek "bu mu lüks?" diye sordu.

Sayan'ın 700 kişilik kahvaltıya ilişkin paylaştığı faturadaki 21.000 TL olan fatura tutarının yazıyla 20.000 TL olarak yazıldığı görüldü. Söz konusu 'hata' "fatura oyunu mu?" sorusunu akıllara getirdi.