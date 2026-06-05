Aile Bakanı 'kadın zirvesi'nde pembe tablo çizerken: Nafaka hakkı yok edildi, kayıp MESEM öğrencisiyle ilgili açıklama yok

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Türkiye'nin güvenliğini bahane eden iktidarın milyonlarca emekçinin değil, servetleri için herkesle el sıkışabilen ve halk için, ülke için asıl tehdit olan patronları koruduğunu dün soL'da bir kez daha anlatmıştık.

Hemen arkasından dün Ankara’da 100. yılını kutlayan sömürücü Koç Holding'in düzenlediği gecede "muhalefet" siyasetçileri dahil herkes boy gösterdi, yan yana durdu.

Tam da bu pencereden bakan ve patronları temsil eden, sermayeyi üzmeyen AKP'li bakanlar pembe tablo çizmeye devam ediyor.

Şişli'deki Hilton Bomonti İstanbul Hotel'de gerçekleştirilen "Küresel Kadın Zirvesi"nin açılış programında dün konuşan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş da benzer mesajlar verdi.

Katılımcılar patron olunca: Kadın hakları 'kalkınma modeli'yle konuşuldu

Ülkemizde adım adım yok edilen kadın haklarını "kalkınma modeli" üzerinden tarif eden Göktaş, artan kadın işsizliğine, istihdamdaki kadın ücretlerinin eşitsizliğine değinmedi. Şirketlere uygun modeller öneren Göktaş, katılımcı patronlara şöyle seslendi:

Kadın girişimciliğini destekleyen her mekanizma, ekonomiye canlılık kazandırır. Kadınların dijital becerilerini artıran her yatırım, ülkeleri yeni ekonominin ön sıralarına taşır. Bu nedenle kadınların güçlenmesi, kalkınmanın merkezinde duran stratejik bir meseledir. Hiç şüphesiz, kuracağımız diyaloglar, geleceğin küresel ekonomisini ve sürdürülebilir kalkınma anlayışını şekillendirecek bir vizyon sunacak.

Bakan konuşurken 'süresiz nafaka' düzenlemesi iptal edildi

Aile Bakanı, AKP iktidarında son 24 yılda anayasal ve yasal düzenlemelerle "kadın haklarını güçlendirdiklerini, kadınların haklara ve fırsatlara eşit erişimini güçlü geleceğin temel unsurlarından biri olarak gördüklerini" öne sürdü.

Göktaş bu cümleleri sarf ettiği sırada Anayasa Mahkemesi, özellikle emekçi ve yoksul kadınlar için önemli bir hak olan “süresiz nafaka” düzenlemesini iptal etti.

Bakan Göktaş, kadın cinayetlerinin son yılların en yüksek seviyesine ulaştığı, kadın emeğinin bakım yükümlülüğü ile eşitlendiği bir dönemde "Eğitimden istihdama, girişimcilikten sosyal hizmetlere, şiddetle mücadeleden dijital güvenliğe kadar çok boyutlu bir politika çerçevesi oluşturduk" diyebildi.

Öte yandan rakamlar da Bakan'ı yalanlıyor. Geniş tanımlı işsizlik yeniden rekor düzeye ulaşırken, kadın işsizliği yüzde 40'ı geçti.

Erken yaşta kız çocuklarının eğitimini destekliyorlarmış: MESEM'li Yasemin nerede?

Son olarak Bakan Göktaş "erken yaşlardan itibaren kız çocuklarını destekleyen eğitim modellerine ihtiyaç olduğunu" söyledi. Kız çocuklarının ve genç kadınların bilim, teknoloji, mühendislik ve matematik gibi alanlarda "daha güçlü varlık göstermesini hedeflediklerini" öne sürdü.

Bir başka AKP'li Bakan Yusuf Tekin'in eseri MESEM cehennemini soL'da uzun zamandır anlatıyoruz.

Çocuk işçiliğini meşrulaştıran MESEM'deki sömürü, iş cinayeti ve baskı Göktaş'ın bu iddiasının da tersini anlatıyor.

Son örneğini de Antalya'da yaşadık.

Serik'te stajyer olduğu kuaför salonunda bayram günü çalıştırılan MESEM'li 16 yaşındaki Yasemin Bolat'tan 28 Mayıs Perşembe gününden beri haber alınamıyor.

Henüz herhangi bir yetkili açıklama yapmış değil. Bakanlar da sessiz.

Yasemin Bolat'ın neden günlerdir bulunamadığının hesabını kim verecek?