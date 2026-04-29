Geniş tanımlı işsizlik yeniden rekor düzeyde: Kadın işsizliği yüzde 40,3!

İşçi sınıfının birlik, mücadele ve dayanışma günü olan 1 Mayıs'ın hemen öncesinde işsizliğin yeniden rekor düzeyde olduğu anlaşıldı.

DİSK-AR tarafından hazırlanan "İşsizliğin Görünümü Raporu" yayımlandı.

TÜİK’in Mart 2026 Hanehalkı İşgücü Araştırması (HİA) sonuçları 29 Nisan 2026’da yayımlandı. Mevsim etkisinden arındırılmış dar tanımlı işsizlik oranı yüzde 8,1 mevsim etkisinden arındırılmış geniş tanımlı işsizlik oranı (âtıl işgücü) ise yüzde 31,5 olarak açıklandı. Böylece geniş tanımlı işsizlik Haziran 2025 ile aynı düzeye, rekora yükseldi. Geniş tanımlı işsizlik oranı yüzde 31,5 oldu. Her 10 işsizden 8’ininse işsizlik ödeneğinden yararlanamadığı ortaya çıktı.

DİSK'in raporunun özeti şöyle:

Geniş tanımlı işsizlik oranı yüzde 31,5!

Geniş tanımlı işsiz sayısı 12 milyon 850 bin!

Dar ve geniş tanımlı işsizlik oranı arasındaki puan farkı 23,4!

Geniş tanımlı kadın işsizliği yüzde 40,3!

4,5 milyon kişi haftalık 40 saatten az çalışıyor ve daha fazla çalışmak istiyor!

5,4 milyon kişi, çalışmak istemesine rağmen iş bulamıyor!

Her 10 işsizden 8’i işsizlik ödeneğinden yararlanamıyor!

Geniş tanımlı işsizlik ile dar tanımlı işsizlik arasında uçurum artıyor

TÜİK’e göre Türkiye genelinde 15 ve daha yukarı yaştaki kişilerde dar tanımlı işsiz sayısı (mevsim etkisinden arındırılmış) 2026 Mart ayında 2 milyon 873 bin oldu. DİSK-AR tarafından hesaplanan geniş tanımlı işsiz sayısı ise 12 milyon 850 bin olarak gerçekleşti.

Mart 2024’te 3 milyon 149 bin olan dar tanımlı işsiz sayısı Mart 2025’te 2 milyon 848 bin ve Mart 2026’da 2 milyon 873 bin oldu. Dar tanımlı (standart) işsizlik her ne kadar gerileme eğiliminde olsa da geniş tanımlı işsizlik bu dönemde de tırmandı. Mart 2024’te 9 milyon 573 bin olan geniş tanımlı işsiz sayısı Mart 2025’te 11 milyon 665 bine ve Mart 2026’da 12 milyon 850 bine yükseldi. Böylece dar tanımlı ve geniş tanımlı işsizlik arasındaki makas hızla açıldı.

Mart 2024’te yüzde 8,8 olan dar tanımlı işsizlik oranı Mart 2025’te yüzde 8 ve Mart 2026’da yüzde 8,1 olarak açıklandı. Mart 2024’te yüzde 24,2 olan geniş tanımlı işsizlik oranı ise Mart 2026’da yüzde 31,5’e yükseldi. Geniş tanımlı işsiz sayısında iki yıllık artış 3,3 milyon ve bir yıllık artış ise 1 milyon 185 bin oldu.