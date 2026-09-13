Ahbap soruşturması: Oğuzhan Uğur'un tutukluluk haline devam kararı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Ahbap Derneği'ne dair yürütülen soruşturma kapsamında, Babala TV Kurucusu Oğuzhan Uğur 21 Temmuz'da tutuklanmıştı.

"Hizmet nedeniyle görevi kötüye kullanma" ve "Suçtan kaynaklanan mal varlığını aklama" suçlamalarının yöneltildiği Uğur'un durumu, tutukluluk incelemesi kapsamında yeniden değerlendirildi.

Değerlendirme sonucunda Uğur'un tutukluluk hali devamına karar verildi.

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Ne olmuştu?

6 Şubat 2023 Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Türkiye'nin dört bir yanından milyonlarca yurttaş elinden gelen tüm desteği seferber etmişti.

O günlerde Ahbap Derneği, sanatçılar ve sosyal medya içerik üreticilerinin de desteğiyle kamuoyunun en görünür yardım organizasyonlarından biri hâline gelmişti. İktidarın yapması gerekenler yapılmayınca devreye tarikat ve cemaatler dışında bir de böyle “popüler” isimler girmişti.

Sonuç olarak toplanan bağışlar, yürütülen yardım faaliyetleri ve sosyal medya üzerinden yapılan çağrılar uzun süre kamuoyunun gündeminde yer aldı. Aradan geçen yaklaşık üç yılın ardından Ahbap Derneği, Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü bir mali soruşturmanın konusu haline geldi.

Dernek hakkındaki soruşturmada "suç işlemek amacıyla örgüt kurmak", "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama", "Vergi Usul Kanunu'na muhalefet" ve "Dernekler Kanunu'na muhalefet" iddiaları kapsamında çok sayıda kişi hakkında işlem başlatıldı.

Derneğin kurucusu Haluk Levent tutuklanırken, dijital yayın platformu Babala TV'nin kurucusu ve içerik üreticisi Oğuzhan Uğur da Ahbap operasyonu kapsamında tutuklananlar arasında yer aldı.

Uğur, Levent ile ilk kez 2018 yılında "PİNÇ" programı aracılığıyla tanıştığını, ikinci kez ise 2021 yılında sosyal medya yasasıyla ilgili bir yayın nedeniyle görüştüğünü anlattı. Savcılık ifadesine göre Uğur ile Haluk Levent'in üçüncü buluşması 6 Şubat depremlerinin ardından gerçekleşti. Uğur, Haluk Levent'in yönlendirmesiyle Hatay'a gittiklerini, bölgede AFAD ve Ahbap gönüllülerinin yürüttüğü yardım çalışmalarını görüntülediklerini, daha sonra İstanbul'a dönerek Babala TV üzerinden deprem yayınları yaptıklarını belirtti. Bu yayınlarda hem Ahbap'ın hem de AFAD'ın bağış hesaplarını paylaştığını ifade etti.

Savcılık, Uğur'u diğer bazı şüphelilerle birlikte "hizmet nedeniyle güveni kötüye kullanma" ve "suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama" suçlamalarıyla sulh ceza hâkimliğine sevk etti. Sulh ceza hâkimliği, Uğur'un da aralarında bulunduğu dokuz isim hakkında tutuklama kararı verdi.

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