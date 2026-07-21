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Ahbap soruşturması: Oğuzhan Uğur'un da aralarında bulunduğu 9 kişi tutuklandı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen Ahbap soruşturmasının ikinci dalga operasyonunda, Babala TV Kurucusu Oğuzhan Uğur'un da aralarında bulunduğu 9 kişi tutuklandı.

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Haber Merkezi

Yayın Tarihi: 21.07.2026 , 07:02

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen Ahbap soruşturması kapsamında gözaltına alınan 10 kişi, emniyetteki işlemlerinin ardından Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne sevk edildi.

Savcılık ifadelerinin tamamlanmasının ardından Oğuzhan Uğur, Gülgün Öztürk, Suzan Düşküner, Emir Taşar, Emre Kartaloğlu, Hüseyin Küçük, Fatih Eke, Muharrem Karataş ve Ersin Gökgün, "hizmet nedeniyle güveni kötüye kullanma" ve "suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama" suçlamaları kapsamında tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

Ahbap Derneği’ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan Oğuzhan Uğur'un da aralarında bulunduğu 9 kişi, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Hakimlik, şüpheli Özgür Ömer Güner hakkında ise adli kontrol tedbiri uygulanmasına hükmetti.

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