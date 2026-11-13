Ablukayla Küba'yı teslim alamayan Trump’tan açık tehdit: 'Görevden ayrılmadan işi halletmek istiyorum'

ABD Başkanı Donald Trump, 60 yılı aşkın süredir uygulanan hukuk dışı ablukayla boyun eğdiremediği Küba'ya karşı askeri güç kullanmayı "kesinlikle düşüneceğini" söyleyerek, 2029'da görevden ayrılmadan önce "Küba işini halletmek" istediğini sözlerine ekledi.

Dün Salem News Channel'dan muhafazakar radyo sunucusu Hugh Hewitt ile yaptığı bir telefon görüşmesinde Trump'a, askeri bir müdahaleyle "Küba'yı özgürleştirmeyi" düşünüp düşünmediği soruldu. Trump ise yönetimin "durumu çok yakından izlediğini" belirterek "Ayrılmadan önce Küba işini halletmek istiyorum" dedi.

Yıllardır uygulanan ağır yaptırımlarla ekonomisi ve altyapısı hedef alınan adayı "temelde başarısız bir yer, ulus, adını ne koymak isterseniz" sözleriyle aşağılamaya çalışan Trump, olası bir askeri operasyon için de ilk kez bir tarihe işaret etmiş oldu.

Trump ayrıca, ebeveynleri Kübalı olan Dışişleri Bakanı Marco Rubio'nun da "bunu yapmayı çok isteyeceğini" söyledi. Devrimden kaçarak ABD'ye yerleşen karşıdevrimci lobiyi işaret eden Trump, "Bunu halk için, gelip gerçekten çok kötü muamele gören ve Amerika'ya gelen Kübalılar için yapabilmeyi çok isterim" dedi ve Florida'daki Kübalıların oylarını büyük bir farkla kazandığını sözlerine ekledi.

Adım adım tırmandırılan baskı ve şantaj kampanyası

Göreve geldiği günden bu yana Küba'daki meşru yönetimi devirmekle defalarca tehdit eden Trump, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada da Küba'nın "oldukça yakında düşeceğini" öne sürerek, adayı boğan bizzat kendi yönetimi değilmiş gibi ABD'nin Küba'ya "insani temelde" yardım edeceğini iddia etti.

Oysa Trump'ın bugün propaganda malzemesine çevirmeye çalıştığı kriz, doğrudan Beyaz Saray'ın imzasını taşıyor. ABD, ocak ayında Küba'ya fiili bir petrol ablukası uygulamaya başladı. 29 Ocak'ta Küba'yı ABD için "olağandışı ve olağanüstü bir tehdit" ilan eden başkanlık kararnamesini imzalayan Trump, adaya yakıt tedarik eden ülkeleri de tehdit etti.

Kübalı yetkililerin "toplu cezalandırma" olarak nitelendirdiği bu fiili kuşatma, ülke çapında tekrarlanan elektrik kesintilerine, yakıt ve gıda kıtlığına, ağır bir insani krize neden oldu.

Bununla da yetinmeyen Washington Küba'nın devlete ait petrol şirketine, Devlet Başkanı Miguel Diaz-Canel'e ve eski Başkan Raul Castro'nun akrabalarına yönelik olanlar da dahil olmak üzere yeni yaptırımlar ekledi. ABD ayrıca Raul Castro hakkında tutuklama emri çıkardı.

Mart ayında ABD Güney Saha Komutanlığı başkanı senatörlere ABD birliklerinin Küba'yı işgal etmek için prova yapmadıklarını söylerken, Kübalı yetkililer adanın her türlü saldırıya hazır olduğunu vurguladı.

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'Başarısız ulus' yalanı ve gerçeğin kendisi: Abluka açık bir soykırım girişimidir

Trump'ın "başarısız bir yer" diyerek meşrulaştırmaya çalıştığı tablo, gerçekte ABD emperyalizminin 60 yılı aşkın süredir yürüttüğü ve tarihin en uzun süreli soykırım girişimi olan iktisadi, ticari ve finansal ablukanın doğrudan sonucu. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda geçtiğimiz haftalarda 34. kez ezici çoğunlukla mahkum edilen bu hukuk dışı kuşatma, bir halkı açlık, karanlık ve hastalıkla teslim alarak devrimi içeriden çökertmeyi hedefliyor.

ABD'nin "azami baskı politikası" nedeniyle Küba'nın uluslararası finans sistemine erişimi engelleniyor, adaya yük taşıyan gemiler ve sigorta şirketleri yaptırımlarla tehdit ediliyor. Yıllık maliyeti 7 milyar doları aşan bu kuşatma yüzünden Küba, parasını ödeyerek dahi uluslararası pazardan yakıt, gıda, ilaç hammaddesi ve tıbbi cihaz satın almakta büyük engellerle karşılaşıyor.

Adada yaşanan enerji krizinin arkasında da aynı emperyalist sabotaj yatıyor. Ocak ayındaki petrol ablukasıyla yakıt girişinin kesilmesinin yanı sıra, ABD yaptırımları nedeniyle Küba'nın termik santralleri için gereken yedek parça ve teknolojik ekipmanı temin etmesi engelleniyor. Elektrik şebekesinde yaşanan kesintiler su pompalama sistemlerinden hastanelere, okullardan fırınlara, toplu ulaşımdan telekomünikasyon altyapısına kadar gündelik yaşamın her alanını doğrudan etkiliyor.

Washington bir yandan Küba'nın enerji damarlarını kesip halkı elektriksiz ve yakıtsız bırakırken, diğer yandan yarattığı bu yıkımı "insani müdahale" ve "askeri işgal" gerekçesi olarak dünyaya pazarlamaya çalışıyor. Ancak tüm bu insanlık dışı kuşatmaya rağmen Küba, bir yandan uluslararası dayanışmayla güneş enerjisi parkları kurarak enerji altyapısını dönüştürmeye çalışıyor, diğer yandan emperyalist işgal tehditlerine karşı egemenliğini savunma kararlılığını sürdürüyor.

Siz de Küba ve Küba halkının mücadelesine omuz vermek için José Martí Küba Dostluk Derneği'nin başlattığı "Küba'ya Güneş Topluyoruz" kampanyasına destek olabilirsiniz. Ayrıca ABD'nin Küba'ya dönük saldırganca politikalarının giderek hız kazadığı bu dönemde Türkiye'deki kamuoyunu doğru bilgilendirme hedefiyle soL Haber'de yayımladığımız "Abluka günlükleri" serisini takip edebilirsiniz. Dayanışma, ablukadan güçlüdür!

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