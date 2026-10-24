Trump’tan savaş gemisi tehdidi, Rubio’dan sefil çağrı: Küba tehditlere bağımsızlığına sahip çıkarak yanıt veriyor

Dünyanın dört bir yanına savaş çığırtkanlığı yapan, katliam götüren ABD yönetimi, kirli planlarını artık açıkça ilan ediyor. Küba da bu ülkelerden biri. Yurtsever Kübalılar uzun süredir soykırım boyutundaki ablukayla mücadele ediyor, baskılara direniyor.

Güney Florida’da bir mitingde konuşan ABD Devlet Başkanı Donald Trump, İran’a yönelik yeni bir saldırı ihtimalini gündeme getirdi, “Bir küçük Destansı Öfke operasyonu daha yapabiliriz” dedi.

Trump ABD savaş gemilerinin İran savaşından dönüşte Küba’ya da müdahale edebileceğini söyledi. ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio'yu görevlendireceklerini belirterek "İran'dan dönerken Küba meselesini de halledeceğiz" diye konuştu.

Trump, Küba'yı "teslim almak" için, İran'dan dönen ABD savaş gemilerinin ada ülkesinin yakınından geçerken "küçük bir mola vermesinin" yeterli olacağını savundu.

ABD Başkanı, "Aslında planımız şu, İran'dan dönerken o muazzam gemilerimizle Küba'nın yakınından geçeceğiz. Gemilerimizden birini kıyıdan yaklaşık 50 yarda (yaklaşık 45 metre) açığa demirleteceğiz. Onlar ellerini havaya kaldırıp teslim olacaklar. Biz de anlaşmayı tamamlaması için Marco Rubio'yu devreye sokacağız" ifadelerini kullandı.

ABD çareyi ajanlık çağrısında buldu

Trump'ın bu sözlerinden kısa bir süre sonra, ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio da Kübalıları "Trump’ın planlarından yararlanmaya" çağırdı, "CIA ile işbirliği yapmaları" çağrısında bulundu.

Rubio, "CIA ile gizli bir ortaklık kurarak arzuladığınız değişimi yaratmak için bu fırsatı değerlendirin" ifadelerini kullandı.

Eli kanlı örgüt CIA'nın resmi hesabından da "Küba’da olumlu bir değişim yaratmak isteyenlere – Şimdi tam zamanı. Tutulmayan sözlerin, yolsuzluğun ve sadece küçük bir kesimin sürdüğü ayrıcalıklı yaşamların yarattığı hayal kırıklığı – CIA ile gizli bir işbirliği kurarak arzuladığınız değişimi yaratmak için bu fırsatı değerlendirin" paylaşımı yapıldı.

Savaş çığırtkanlarına, halk düşmanlarına karşı ülkesini savunan Küba direniyor. Soykırım koşulları dayatan ablukaya rağmen mücadele eden Küba halkının sesini soL'dan duyabilirsiniz. soL okuyun, abone olun, güç verin.

'Teşkilatın hizmetlerini bir tüp diş macunu gibi satmak zorunda kalması büyük çaresizlik'

Havana yönetimi ise Rubio ve Trump’ın bu açıklamalarının ardından ABD’nin “çaresizliğiyle” adeta dalga geçti.

Küba Dışişleri Bakan Yardımcısı Carlos Fernandez de Cossio, X hesabından “Şimdi de Birleşik Devletler CIA için alenen eleman devşirmeye başvuruyor” diye yazdı. Cossio sözlerine şöyle devam etti:

Teşkilatın hizmetlerini bir tüp diş macunu gibi satmak zorunda kalması için ajans içinde büyük bir çaresizlik ya da sefalet hüküm sürüyor olmalı.

'Bağımsızlığımızı savunmakta kararlıyız'

Küba Cumhurbaşkanı Miguel Díaz-Canel de bir paylaşım yaptı. Canel şöyle yazdı:

ABD hükümeti, Küba üzerindeki tahakküm emellerinden vazgeçmediğini açıkça ortaya koyuyor. Şunu hatırlatmakta fayda var: Biz Kübalılar gerçek bağımsızlığımızı 1 Ocak 1959'da kazandık ve bunu savunmakta kararlıyız. Küba bir tehdit değil, abluka öyle.

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