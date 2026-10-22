TKP'den BM'deki 'Küba' oylaması öncesi çağrı: Ablukaya suç ortaklığına hayır!

Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’nda 28 Ekim’de, ABD’nin Küba’ya karşı 60 yılı aşkın süredir sürdürdüğü ekonomik, ticari ve mali ablukanın kaldırılması için Küba tarafından sunulan karar tasarısı oylanacak.

Türkiye Komünist Partisi (TKP), oylamaya ilişkin bir açıklama yayımladı. Açıklamada, ABD’nin Küba’ya uyguladığı ablukaya “ortak olmama” çağrısı yapıldı. Türkiye’nin oylamada bugüne kadarki tutumunu koruması gerektiği vurgulandı.

Oylamanın zamanlamasına dikkat çekilen açıklamada "ABD’nin Küba halkını hayati enerji kaynaklarından mahrum bıraktığı bir dönemde yapılacak bu oylama özel bir önem taşımaktadır" denildi.

'Türkiye tutumunu tereddütsüz sürdürmeli'

ABD yönetiminin soykırım suçuna diğer hükümetleri de ortak etmek istediğini vurgulayan açıklamada "ABD yönetimi yıllardır dünya halklarının ezici çoğunluğu tarafından reddedilen bu politikayı sürdürürken, soykırım suçuna destek sağlamak, başka ülkeleri de bu suça ortak etmek için hükümetlere baskı yapmakta, tehdit ve şantaja başvurmaktadır" ifadeleri kullanıldı.

Geçen yılki oylama öncesinde de ABD’nin ülkelere baskı yaptığı dile getirilmişti. Küba Dışişleri Bakanı Bruno Rodríguez Parrilla, Washington’ın dünya başkentlerine 8 ve 17 Ekim tarihli mektuplar gönderdiğini, özellikle Amerika kıtasındaki müttefiklerinden ablukanın kaldırılmasına karşı oy kullanmalarını istediğini açıklamıştı.

TKP de açıklamasında bu tür baskılara karşı Türkiye’nin tutumuna değindi:

Türkiye, bugüne kadar Birleşmiş Milletler’de Küba’ya uygulanan ablukanın kaldırılmasını destekleyen ülkeler arasında yer almıştır. ABD’nin baskı ve tehditlerini artırdığı bu dönemde de Türkiye’nin bu tutumunu açık ve tereddütsüz biçimde sürdürmesi gerekmektedir.”

Küba’nın haklı talebine destek verilmesini gerektiğini vurgulayan TKP, Küba halkının geçmişte Türkiye’ye de yardım ettiğini hatırlatarak şu çağrıda bulundu:

Dünyanın dört bir yanındaki halklara olduğu gibi ülkemize de en zor zamanlarında yardım elini uzatan Küba halkı için Türkiye’nin dayanışmadan yana tutum alması hem tarihsel bir sorumluluk hem de halkımızın vicdanının gereğidir.”

Açıklamanın tamamı şöyle:

"Ablukaya suç ortaklığına hayır!

28 Ekim'de Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda, ABD'nin Küba'ya karşı 60 yılı aşkın süredir sürdürdüğü ekonomik, ticari ve mali ablukanın kaldırılması için Küba tarafından sunulan karar tasarısı oylanacak.

ABD’nin Küba halkını hayati enerji kaynaklarından mahrum bıraktığı bir dönemde yapılacak bu oylama özel bir önem taşımaktadır.

Gelinen noktada Küba halkının canına kast eden, en temel ihtiyaçlarını karşılayamaz hale getiren, özgürce yaşam hakkını elinden almaya yeltenen abluka politikası bir soykırım suçudur. ABD yönetimi yıllardır dünya halklarının ezici çoğunluğu tarafından reddedilen bu politikayı sürdürürken, soykırım suçuna destek sağlamak, başka ülkeleri de bu suça ortak etmek için hükümetlere baskı yapmakta, tehdit ve şantaja başvurmaktadır.

Türkiye, bugüne kadar Birleşmiş Milletler'de Küba'ya uygulanan ablukanın kaldırılmasını destekleyen ülkeler arasında yer almıştır. ABD'nin baskı ve tehditlerini artırdığı bu dönemde de Türkiye'nin bu tutumunu açık ve tereddütsüz biçimde sürdürmesi gerekmektedir. Küba'nın haklı talebine destek vermekten kaçınmak, halkımızın Küba halkıyla kurduğu kardeşlik ve dayanışma bağıyla hiçbir şekilde bağdaşmaz. Dünyanın dört bir yanındaki halklara olduğu gibi ülkemize de en zor zamanlarında yardım elini uzatan Küba halkı için Türkiye'nin dayanışmadan yana tutum alması hem tarihsel bir sorumluluk hem de halkımızın vicdanının gereğidir.

Yaşasın Küba!

Kahrolsun abluka!"

Ablukaya suç ortaklığına hayır! 28 Ekim'de Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda, ABD'nin Küba'ya karşı 60 yılı aşkın süredir sürdürdüğü ekonomik, ticari ve mali ablukanın kaldırılması için Küba tarafından sunulan karar tasarısı oylanacak. ABD’nin Küba halkını hayati enerji kaynaklarından mahrum bıraktığı bir dönemde yapılacak bu oylama özel bir önem taşımaktadır. Gelinen noktada Küba halkının canına kast eden, en temel ihtiyaçlarını karşılayamaz hale getiren, özgürce yaşam hakkını elinden almaya yeltenen abluka politikası bir soykırım suçudur. ABD yönetimi yıllardır dünya halklarının ezici çoğunluğu tarafından reddedilen bu politikayı sürdürürken, soykırım suçuna destek sağlamak, başka ülkeleri de bu suça ortak etmek için hükümetlere baskı yapmakta, tehdit ve şantaja başvurmaktadır. Türkiye, bugüne kadar Birleşmiş Milletler'de Küba'ya uygulanan ablukanın kaldırılmasını destekleyen ülkeler arasında yer almıştır. ABD'nin baskı ve tehditlerini artırdığı bu dönemde de Türkiye'nin bu tutumunu açık ve tereddütsüz biçimde sürdürmesi gerekmektedir. Küba'nın haklı talebine destek vermekten kaçınmak, halkımızın Küba halkıyla kurduğu kardeşlik ve dayanışma bağıyla hiçbir şekilde bağdaşmaz. Dünyanın dört bir yanındaki halklara olduğu gibi ülkemize de en zor zamanlarında yardım elini uzatan Küba halkı için Türkiye'nin dayanışmadan yana tutum alması hem tarihsel bir sorumluluk hem de halkımızın vicdanının gereğidir. Yaşasın Küba! Kahrolsun abluka! — TKP (@tkpninsesi) October 22, 2026

Geçen yıl ne olmuştu?

BM Genel Kurulu, 1992'den bu yana her yıl benzer bir karar tasarısını kabul ediyor. Bu kararlar bağlayıcı değil, tavsiye niteliği taşıyor.

Geçen yıl yapılan oylamada tasarı 165 lehte, yedi aleyhte ve 12 çekimser oyla kabul edildi. Aleyhte oy verenler ABD, İsrail, Arjantin, Macaristan, Paraguay, Kuzey Makedonya ve Ukrayna oldu.

Bir önceki yıl tasarıya 187 ülke “evet” demiş, yalnızca ABD ve İsrail “hayır” oyu vermişti. Türkiye, geçen yılki oylamada karşı oy verenler ya da çekimser kalanlar arasında yer almadı.

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