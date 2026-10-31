ABD’nin insanlık dışı ablukası yaşamı hedef alıyor: Küba’nın bulduğu Alzheimer ilacı da yaptırımlara takılıyor

ABD'nin Küba'ya uyguladığı soykırım boyutlarına varan abluka koşulları adadaki hayatı olumsuz etkiliyor. Kübalılar ortaya çıkan sorunlara direnip mücadele yolları arıyor. Bununla da kalmayıp bilimsel ve teknik gelişmeleri de sürdürüyor.

Ancak ablukanın sonuçları daha deniş bir alanı da etkiliyor.

Bunun bir örneği de Küba’da geliştirilen ve Alzheimer tedavisinde hastalara umut olan NeuralCIM isimli ilaç. ABD ablukasının ortasında Küba, Alzheimer hastalığı için bir ilaç geliştirme çalışmalarını sürdürüyor.

Fakat abluka nedeniyle, ABD vatandaşları bu ilaca kendi ülkelerinde erişemiyor. Bunun için bazı ABD’li demans hastaları, ülkelerindeki engellere rağmen Küba’ya gitmeye çalışıyor.

ABD hükümetinin on yıllardır sürdürdüğü genel ambargo ve mali kısıtlamalar, Küba'nın biyoteknoloji ürünlerinin ticaretini, finansal işlemlerini ve uluslararası dağıtımını da doğrudan engelliyor.

Küba Devlet Başkanı Miguel Díaz-Canel ve Alzheimer hastalığını hafifleten tedavi yöntemine dair ulaştıkları sonuçları değerlendirmek üzere 24 Mart'ta bir araya gelmişti. Küba, dünyadaki milyonlarca insanın hafızasını, bağımsızlığını ve yaşam kalitesini elinden alan hastalıkla mücadelede bir dönüm noktası olabilecek bu tedaviyi paylaşmaya hazır.

Küba, demans ve alzheimer hastaları için devrim niteliğindeki Küba menşeili NeuralCIM isimli ilaçtan sadece kendi yurttaşlarının değil, ürettikleri diğer bütün ilaçlar gibi tüm dünya halklarının da faydalanmasını istiyor. Ancak abluka bunu engelliyor.

Küba'daki Moleküler İmmünoloji Merkezi (CIM) tarafından son 15 yıldır geliştirilen ve NeuroEPO olarak da bilinen ilaç, olağanüstü sonuçlarla yıllarca süren klinik denemelerden geçti.

Küba'ya ABD trafından uygulanan ve soykırım boyutuna ulaşan abluka halkların yaşamını etkilemeye devam ediyor. ABD'nin bu barbar tavrına karşı soL, Küba'nın yanında. Siz de soL'a destek verin, abone olun!

'ABD yaşamı destekleyen her şeyi abluka altına alıyor'

Geçtiğimiz günlerde Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’nda gerçekleştirilen oturumda abluka 34. kez oylandı ve bir kez daha mahkum edildi. Karar tasarısı 17'ye karşı 130 oyla kabul edildi.

Küba Dışişleri Bakanı Bruno Rodríguez kürsüden yaptığı konuşmada bu konuya da değindi.

Rodríguez, söz konusu ilacın 7 milyon ABD vatandaşı tarafından kullanılabileceğini ancak bunun engellendiğini vurguladı. Bakan, ABD politikasının yaşamı destekleyen her şeyi abluka altına almak üzerine kurulu olduğunu belirtti.

José Martí Küba Dostluk Derneği de bu konuşmayla birlikte yaptığı paylaşımda ABD ablukasını hatırlattı. Paylaşımda "Yaşamı savunanlar değil, çareleri engelleyen abluka tehdittir!" ifadeleri kullanıldı. Derneğin paylaşımı şöyle:

"Bu hayat kurtaran ilacın ABD'li yurttaşlar dahil tüm dünyaya ulaşmasını ne engelliyor?

Basit bir politika değil; yaşamı ve sağlığı hedef alan absürt ABD ablukası!

ABD hükümetinin insanlık dışı yaptırımları sadece Küba'yı değil, kendi vatandaşlarının sağlığını da ablukaya alıyor.

Yaşamı savunanlar değil, çareleri engelleyen abluka tehdittir!"

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