ABD’nin Küba ablukası: BM kürsüsündeki kelime oyunlarına Havana'dan sert yanıt

ABD’nin Küba’ya yönelik soykırıma varan ekonomik, ticari ve mali ablukasının sona erdirilmesini isteyen karar tasarısı, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu’nda 34’üncü kez oylanıyor.

Oylama öncesinde düzenlenen oturumda ABD’nin BM Büyükelçisi Mike Waltz ile Küba Dışişleri Bakanı Bruno Rodríguez arasında sert bir tartışma yaşandı.

Washington, Küba’nın ekonomik sorunlarının sorumluluğunu ülkenin yönetimine yüklemeye çalışarak kendi yaptırım politikasını savunurken Havana, onlarca yıldır süren ambargonun ve son dönemde ağırlaştırılan enerji baskısının sonuçlarına dikkat çekiyor.

Geçen yılki oylamada 165 ülke ambargonun sona erdirilmesini isteyen tasarıya destek vermiş, yalnızca 7 ülke karşı oy kullanmış, 12 ülke çekimser kalmıştı. ABD’nin bu yılki hedefi ise yalnızca Küba’ya yönelik politikasını savunmak değil, ambargoya karşı çıkan ülkelerin sayısını azaltmak.

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ABD temsilcisinden Küba’ya suçlama, Rodríguez’den sert yanıt

Waltz, BM kürsüsünde Küba yönetimini hedef alarak ülkedeki ekonomik sorunların sorumluluğunu Havana’ya yüklemeye çalıştı. Küba’daki kaynakların halk yerine yönetici seçkinlere aktarıldığını iddia eden ABD temsilcisi, ambargoya karşı karar tasarısını da Küba yönetiminin politikalarını meşrulaştırmakla suçladı.

Waltz, ABD’nin Küba’ya yönelik politikasını savunurken ambargo kavramını da tartışmaya açtı. Bir adanın askeri gemilerle çevrilmesini abluka olarak tanımlayan Waltz, Küba’ya yönelik politikanın bu anlamda bir abluka olmadığını ileri sürdü.

Rodríguez, Waltz’ın açıklamalarına sert tepki göstererek ABD temsilcisinin yalan söylediğini vurguladı. Tartışma sırasında Waltz’ın Rodríguez’e geri çekilmesini söylemesi ve “Burası Amerika Birleşik Devletleri. Kiminle karşı karşıya olduğunuzu anlıyor musunuz?” ifadelerini kullanması tepki çekti.

Küba Dışişleri Bakanı, daha sonra yaptığı açıklamada Waltz’ın BM kürsüsünde değil, Beyaz Saray’daki bir ulusal güvenlik toplantısında konuşuyormuş gibi davrandığını belirtti. Rodríguez, ABD yönetiminin ambargoyu savunmak için kullandığı söylemin, Küba’ya yönelik ekonomik baskının sonuçlarını gizleyemeyeceğini vurguladı.

Granma: Waltz’ın sözleri ABD’nin Küba politikasını ortaya koydu

Küba’nın resmi yayın organı Granma da, 27 Ekim’de yayımladığı değerlendirmede ABD’nin BM Büyükelçisi Mike Waltz’ın konuşmasını sert sözlerle eleştirdi.

Waltz’ın ablukayı inkâr ederek tartışmayı kavramların tanımına sıkıştırdığını belirten Granma, yaptırımların yol açtığı elektrik kesintilerine, içme suyu ve temel ilaçlara erişimde yaşanan sorunlara dikkat çekti. Gazete, Waltz’ın BM kürsüsündeki tutumunun ABD’nin ekonomik baskı politikasını savunma biçimini açığa çıkardığını vurguladı.

ABD, BM’deki oylamayı da baskı aracına çevirmek istiyor: Ülkeler tehdit ediliyor

Küba yönetimi, oylama öncesinde Washington’ın diğer ülkeleri karar tasarısına karşı oy kullanmaya zorlamak için ekonomik ve diplomatik tehditler yönelttiğini kaydetti.

Dışişleri Bakanı Rodríguez, 21 Ekim’de yaptığı açıklamada bazı ülkelere vize kısıtlamaları, ek gümrük vergileri, ekonomik yaptırımlar ve işbirliği programlarının askıya alınması gibi tehditler yöneltildiğini söyledi. Rodríguez, Washington'un, geleneksel olarak ambargoya karşı çıkan ülkelerin tutumunu değiştirmeye çalıştğını kaydetti.

BM Genel Kurulu’nun kararı bağlayıcı mı?

BM Genel Kurulu’nun kararı hukuken bağlayıcı değil.

Tasarının kabul edilmesi, ABD’nin ambargoyu otomatik olarak kaldıracağı anlamına gelmiyor. Ancak oylama, dünyanın büyük bölümünün bu yaptırım politikasına ilişkin tutumunu ortaya koyan önemli bir siyasi gösterge.

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