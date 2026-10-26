Aydınlardan BM'deki oylama öncesinde çağrı: Türkiye kardeş Küba halkıyla dayanışmasını açıkça göstermelidir

Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’nda 28 Ekim’de ABD’nin Küba’ya karşı uyguladığı ablukanın kaldırılması için sunulan karar tasarısı oylanacak.

ABD oylama öncesinde ülkelere yönelik baskı ve şantaj yoluyla Küba'ya verilecek desteği engellemeye çalışıyor.

José Martí Küba Dostluk Derneği'nin (JMKDD) çağrısıyla Türkiye’den çok sayıda aydın ortak bir metne imza atarak, ABD'nin bu alçakça tutumunun başarıya ulaşmasına asla izin verilmemesi gerektiğini vurguladı.

Oylamayı yakından takip edeceklerini ilan eden aydınlar, başta Türkiye olmak üzere BM üyesi tüm devletleri Küba halkına karşı işlenen bu insanlık suçuna tarih önünde karşı çıkmaya çağırdı.

“Yaşasın Küba’yla kardeşlik bağlarımız! Kahrolsun abluka” ifadelerine yer verilen metinde şöyle denildi:

“TÜRKİYE, KARDEŞ KÜBA HALKIYLA DAYANIŞMASINI BM OYLAMASINDA AÇIKÇA GÖSTERMELİDİR!

Önümüzdeki günlerde Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda, ABD'nin Küba'ya uyguladığı ablukanın son bir yıllık bilançosu tartışılacak.

28 Ekim'de ise, Küba hükûmetinin ablukanın kaldırılması talebiyle sunacağı karar tasarısı oylanacak.

ABD, bu oylamada Küba'ya destek verilmemesi için diğer ülkelerin devlet ve hükûmet başkanlarına ağır baskılar uyguluyor; açık tehdit ve utanç verici şantajlarda bulunuyor; Küba halkına karşı işlediği soykırım suçuna başka ülkeleri de ortak ederek meşruiyet elde etmeye çalışıyor.

ABD'nin bu alçakça tutumu ülkelerin egemenlik haklarına ağır bir saldırıdır ve bu saldırının başarıya ulaşmasına asla izin verilmemelidir.

Abluka oylamalarında şimdiye dek Küba'nın yanında yer almış olan Türkiye'nin bu pozisyonu önümüzdeki oylamada da muhafaza edilmeli; halkımızın Küba halkıyla olan kardeşlik ve dayanışması en güçlü şekilde ifade edilmelidir.

Biz aşağıda imzası bulunanlar, oylamayı yakından takip edeceğimizi ilan ediyor; başta Türkiye olmak üzere BM üyesi tüm devletleri Küba halkına karşı işlenen bu insanlık suçuna tarih önünde karşı çıkmaya çağırıyoruz.

Yaşasın Küba'yla kardeşlik bağlarımız!

Kahrolsun abluka!”

JMKDD imzacıların tam listesini sosyal medya hesabından paylaştı:

Aydınlardan BM'deki Küba oylaması öncesinde kuvvetli çağrı! ‼️‼️‼️‼️ 28 Ekim'de BM Genel Kurulu'nda yapılacak olan abluka oylaması öncesinde ABD'nin ülkelere baskı yaptığını vurgulayan aydınlar, Türkiye'nin kardeş Küba halkının yanında yer alması için takipte olacaklarını ilan etti. Derneğimizin çağrısıyla ortak bir metin imzalayan aydınlar şöyle seslendi: "Oylamayı yakından takip edeceğimizi ilan ediyor; başta Türkiye olmak üzere BM üyesi tüm devletleri Küba halkına karşı işlenen bu insanlık suçuna tarih önünde karşı çıkmaya çağırıyoruz." Yaşasın Küba'yla kardeşlik bağlarımız! Kahrolsun abluka! #cubanoesunaamenazaelbloqueosi #100AnosConFidel #Fidelle100Yıl — José Martí Küba Dostluk Derneği (@kubadostluk) October 26, 2026

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