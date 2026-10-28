ABD’nin Küba’ya uyguladığı abluka 34. kez mahkum edildi

ABD’nin Küba’ya uyguladığı abluka bugün BM Genel Kurulu’nda tam 34. kez soykırım suçu ilan edildi.

José Martí Küba Dostluk Derneği, "Uluslararası toplumun büyük çoğunluğu, ABD hükümetinin ağır baskı ve şantajlarına rağmen Küba'nın yanında yer aldı; ABD'nin Küba'ya uyguladığı soykırım suçu niteliğindeki ablukayı bir kez yasadışı ilan ederek kınadı" açıklamasıyla duyurdu.

Sunulan karar tasarısı 17'ye karşı 130 oyla kabul etti. BM Genel Kurul salonunda yapılan oylamada, üye ülkeler, Küba'ya uygulanan ABD ablukası konusunda görüşlerini ortaya koydu. Geçen yılki oylamada 165 ülke ablukanın sona erdirilmesini isteyen tasarıya destek vermiş, yalnızca 7 ülke karşı oy kullanmış, 12 ülke çekimser kalmıştı.

Oylama öncesinde ne oldu?

Oylama öncesinde düzenlenen oturumda ABD’nin BM Büyükelçisi Mike Waltz ile Küba Dışişleri Bakanı Bruno Rodríguez arasında sert bir tartışma yaşandı.

Waltz, BM kürsüsünde Küba yönetimini hedef alarak ülkedeki ekonomik sorunların sorumluluğunu Havana’ya yüklemeye çalıştı. Küba’daki kaynakların halk yerine yönetici seçkinlere aktarıldığını iddia eden ABD temsilcisi, ablukaya karşı karar tasarısını da Küba yönetiminin politikalarını meşrulaştırmakla suçladı.

Rodríguez, Waltz’ın açıklamalarına sert tepki göstererek ABD temsilcisinin yalan söylediğini vurguladı. Tartışma sırasında Waltz’ın Rodríguez’e geri çekilmesini söylemesi ve “Burası Amerika Birleşik Devletleri. Kiminle karşı karşıya olduğunuzu anlıyor musunuz?” ifadelerini kullanması tepki çekti.

Küba Dışişleri Bakanı, daha sonra yaptığı açıklamada Waltz’ın BM kürsüsünde değil, Beyaz Saray’daki bir ulusal güvenlik toplantısında konuşuyormuş gibi davrandığını belirtti. Rodríguez, ABD yönetiminin ablukayı savunmak için kullandığı söylemin, Küba’ya yönelik ekonomik baskının sonuçlarını gizleyemeyeceğini vurguladı.

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Kim ne oy verdi?

Oylamada, Türkiye'nin de dahil olduğu 130 ülke ablukanın sonlandırılması tasarısı için "evet" oyu kullanırken, aralarında ABD, İsrail, Ukrayna, Arjantin ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin de bulunduğu 17 ülke, ambargonun devam etmesi yönünde oy kullandı.

25 ülke de oylamada "çekimser" tutum sergileyerek oy kullanmadı.

Alınan kararla ABD'nin Küba'ya yönelik "ekonomik, ticari ve finansal" ablukasını sonlandırma çağrısı bir kez daha kabul edilmiş oldu.

ABD’nin tüm baskılarına karşın 34. kez elde edilen bu zafer, Küba hükümetinin ve Küba halkının on yıllardır süren kararlı ve direngen mücadelesinin sonucu olarak değerlendiriliyor.

BM Genel Kurulu’nun kararı bağlayıcı mı?

BM Genel Kurulu’nun kararı hukuken bağlayıcı değil.

Tasarının kabul edilmesi, ABD’nin ablukayı otomatik olarak kaldıracağı anlamına gelmiyor. Ancak oylama, dünyanın büyük bölümünün bu yaptırım politikasına ilişkin tutumunu ortaya koyan önemli bir siyasi gösterge.

ABD soykırım suçu işlemeye devam ediyor

BM antlaşma ve genel kurul kararlarına göre ABD, uyguladığı insanlık dışı ablukayla Küba halkına yönelik soykırım suçu işliyor. Ülkeyi yalnızca son bir yıl içinde 7,5 milyar dolardan fazla zarara uğratan ablukanın altmış yıldan uzun süredir yol açtığı toplam zarar ülkenin kalkınmasının önündeki en büyük engeli teşkil ediyor.

Küba halkının başta gıda, ilaç ve enerji kaynakları olmak üzere en temel ihtiyaç ürünlerine ulaşmasını engelleyen abluka politikası nedeniyle gündelik yaşamda büyük güçlüklerle karşılaşılıyor.

Aydınlardan BM'deki oylama öncesinde çağrı yapmıştı

BM Genel Kurulu'nda 28 Ekim'de yapılacak olan abluka oylaması öncesinde ABD'nin ülkelere baskı yaptığını vurgulayan aydınlar, Türkiye'nin kardeş Küba halkının yanında yer alması için takipte olacaklarını ilan etmişti.

Oylamayı yakından takip edeceklerini ilan eden aydınlar, başta Türkiye olmak üzere BM üyesi tüm devletleri Küba halkına karşı işlenen bu insanlık suçuna tarih önünde karşı çıkmaya çağırmıştı.

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