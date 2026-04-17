Abluka günlükleri 44 | 16 Nisan 2026 Perşembe

Küba Gerçeği kapsamında yayına başlayan Abluka Günlükleri ile ABD tarafından Küba’ya uygulanan ve soykırım niteliği taşıyan ablukanın günlük olarak nabzını tutuyor; yaşanan gelişmeleri, ablukanın etkilerini ve Küba’nın bu koşullar karşısındaki direnişini, geliştirdiği çözüm ve önlemleri okuyucuyla buluşturuyoruz.

Küba emperyal kuşatmaya karşı geri adım atmıyor

Miguel Díaz-Canel, Küba Devrimi’nin sosyalist karakterinin ilanının 65. yılında yaptığı konuşmada, ABD’nin artan saldırı ve baskılarına rağmen Küba halkının direniş ve zafer iradesini koruduğunu vurguladı. Havana’da on binlerce kişinin katıldığı anma, Fidel Castro’nun 1961’de devrimin sosyalist karakterini ilan ettiği noktada gerçekleştirildi.

Konuşmada Küba’nın yalnızca kendi topraklarında değil, Afrika’daki sömürgecilik karşıtı mücadelelerde ve apartheid rejimine karşı yürütülen süreçlerde oynadığı rolü hatırlatılarak, devrimin uluslararası ölçekte bir adalet ve onur projesi olduğu belirtildi. Díaz-Canel, bugün ekonomik abluka koşullarında elde edilen kazanımların sosyalist sistemin halkçı niteliğinin sonucu olduğunu vurguladı. Ayrıca, “sosyalist karakterin” geçmişe ait bir hatıra değil, bugünün savunma kalkanı ve geleceğin rehberi olduğunu belirterek, devrimi savunma kararlılığının sürdüğünü söyledi. ABD ablukasının ülkenin gelişiminin önündeki temel engel olduğu bir kez daha vurgulanırken, Küba’nın üretmeye ve kendi yolunu çizmeye devam ettiği ifade edildi. “Sosyalist karakter”in yalnızca tarihsel bir ilan değil, bugünün savunma hattı olduğu dile getirildi.

65. yılında Devrim; halkın örgütlü gücünde, sosyalizm kararlığında

Devrimin sosyalist karakterinin ilanının 65. yıl dönümü vesilesiyle ülke genelinde düzenlenen etkinlikler, devrimin yalnızca tarihsel bir miras değil, güncel bir siyasal gerçeklik olduğunu bir kez daha ortaya koydu. Parti, devlet, gençlik örgütleri ve silahlı kuvvetlerin ortak katılımı, Küba’daki örgütlü toplumsal yapının sürekliliğini kanıtlar nitelikteydi.

Binlerce Kübalının ellerinde silahlarla devrimi savunma kararlılığını ilan ettiği o anın mirası, bugün kitle örgütleri, gençlik yapıları ve savunma kurumları aracılığıyla canlı tutuluyor. Domuzlar Körfezi’nde somutlaşan direniş ruhu, yalnızca askeri bir başarı değil, aynı zamanda örgütlü halk gücünün ve kolektif seferberliğin simgesi olarak aktarılıyor. Bu çerçevede, Küba’da devrimci mücadelenin dayanakları; tarihsel bilinç, ideolojik birlik ve geniş halk kesimlerinin örgütlü katılımıyla şekillenen bütünlüklü bir toplumsal güç olarak öne çıkıyor.

1961’deki saldırılar karşısında halkın silahlanarak devrimi savunduğu anların mirası bugün de canlı tutuluyor. Domuzlar Körfezi çıkartmasına karşı sembolleşen direniş, yalnızca askeri bir zafer değil, kolektif seferberliğin simgesi olarak nesillerden nesillere aktarılıyor.

Máximo Gómez’in palası halkın elinde

Küba Devrimci Silahlı Kuvvetleri, 16 Nisan geleneği kapsamında, çalışmalarıyla yurtseverlik ve devrime bağlılık örneği sunan kişi ve kurumlara Máximo Gómez’in palasının replikalarını takdim etti. Oriente Üniversitesi’nin tarihi alanında ve ülkenin farklı bölgelerinde eş zamanlı olarak düzenlenen törenler, devrimci mücadelenin tarihsel sürekliliğini ve güncel kurumsal yapılarla bağına dikkat çekiyor.

Bu kapsamda Oriente Üniversitesi, La Plata Komutanlığı Müzesi ve Guantánamo’daki Bütünleşik Sanatsal Dağ Topluluğu direktörü Yüzbaşı Leuris Sánchez ödüle layık görülürken, Las Villas Merkez Üniversitesi (UCLV) ile gazeteci Luis Herrera Yanes de aynı onura değer bulunan isimler arasında yer aldı.

Düzenlenen törenler bireysel başarılardan öte kolektif emeğin ve devrimci değerlerin kurumsal düzeyde yeniden üretimini simgeliyor.

Máximo Gómez’in palası Kübalılar için halkın özgürlük mücadelesinin bir sembolü, aynı zamanda mahalle mahalle örgütlü olan Devrimi Koruma Komitelerinin de logosunda yer alıyor.

Küresel medya cephesinde buluşma: Patria Kolokyumu açıldı

Havana’da düzenlenen V. Uluslararası Patria (Vatan) Kolokyumu; iletişim, medya ve ideolojik mücadele başlıklarını merkezine alarak başladı. José Martí’nin “Vatan insanlıktır” sözüyle açılan etkinlikte, 25’ten fazla ülkeden katılımcı yer alıyor.

Fidel Castro’nun doğumunun yüzüncü yılında gerçekleştirilen kolokyumda; konferanslar, paneller ve atölyeler aracılığıyla küresel medya dinamiklerini, bilgi savaşlarını ve alternatif iletişim ağları ele alındı. Hegemonik iletişim düzenine karşı alternatif bilgi kanalları oluşturma çağrısı yapılırken uluslararası katılımcılar Küba’nın egemenlik hakkını savunma kararlılığına desteklerini ifade etti. ABD ablukasının günlük yaşam üzerindeki etkilerinin açık biçimde tartışıldığı panellerde, enerji krizi ve temel ihtiyaçlara erişimde yaşanan zorluklar ve bunlara karşılık örgütlü toplumsal dayanışmanın belirleyici rolüne dikkat çekildi.

Havana’da su krizi: Enerji sorunu altyapıyı vuruyor

Havana’da 200 binden fazla abone su kesintilerinden etkileniyor. Sorunun temelinde enerji arzındaki aksaklıklar ve altyapı sorunları bulunuyor. Kesintilerin, pompalama sistemlerinin enerjiye bağımlı yapısı nedeniyle sürdüğü belirtiliyor. Yetkililer, teknik arızaların yanı sıra altyapıya verilen zararların da süreci ağırlaştırdığını belirtiyor. Çözüm sürecinde hem kamu kurumlarının hem de yurttaşların ortak sorumluluğuna vurgu yapılıyor.

Çernobil’in 40. yılında radyolojik koruma günü etkinlikleri

Küba’da Radyolojik Koruma Günü kapsamında düzenlenen etkinlikler, Çernobil Nükleer Santrali kazasının 40. yıl dönümünde hem felaketin etkilerini hem de Küba yönetiminin bu süreçte halk sağlığını önceleyen yaklaşımını yeniden gündeme taşıdı. Etkinliklerde Küba’nın 1990’lardan itibaren Çernobil’den etkilenen binlerce çocuğa ücretsiz sağlık hizmeti sunması, uluslararası dayanışmanın somut örneklerinden biri olarak yeniden hatırlatıldı.

Nükleer ve İleri Teknolojiler Ajansı tarafından düzenlenen etkinlikte bir araya gelen bilim insanları ve kamu kurumları, nükleer güvenlik ve radyolojik koruma alanındaki yasal düzenlemelerin tıbbi uygulamalara entegrasyonunu da değerlendirdi. Küba’da bilimsel bilginin doğrudan toplum yararına dönüştürülmesi yönündeki kurumlar arasında gelişkin bir entegrasyon ve iş birliği bulunuyor.

Gençlik Adası’ndaki doğa tarihi müzesi yeniden açıldı

Gençlik Adası’nda bulunan Dr. Antonio Núñez Jiménez Doğa Tarihi Müzesi yeniden kapılarını açtı. Planetaryumdan fosil koleksiyonlarına kadar geniş bir içerik sunan müze, gençlerin bilimle erken yaşta buluşmasını hedefliyor. Müzede yenilenen alanlar, bilimsel düşüncenin ve eleştirel bakışın geliştiği bir eğitim alanı olarak öne çıkıyor.

Küba’da elektrik üretiminde son durum

Dün, kapasite yetersizliği nedeniyle hizmetlerde 24 saat süren aksaklıklar yaşandı; kesinti bu sabahın erken saatlerine kadar devam etti. En yüksek üretim açığı ise saat 20.20’de 1671 MW olarak kaydedildi. Ayrıca Havana’da 110 kV’luk bir hat altında çıkan yangın nedeniyle 41 MW’lık ek kesinti yaşandı.

Öte yandan, 54 yeni güneş enerjisi santralinin toplam üretimi 3443 MWh oldu. Bu santrallerin ortalama bir saatte sağladığı azami güç ise 520 MW olarak gerçekleşti.