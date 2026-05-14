ABD-İsrail saldırılarında 76. gün: ABD İran'la müzakere peşinde, Körfez'de gerilim tırmanıyor

28 Şubat'ta İran'a saldıran ABD ve İsrail'in haydutluğu sürerken, ABD Başkanı Donald Trump, Çin'i ziyaret ediyor. Devlet Başkanı Şi Cinping ile yapacağı görüşmede Ortadoğu'da savaş ve İran konusu da masadaydı.

ABD Başkan Yardımcısı JD Vance ise yaptığı açıklamada, ABD ve İran arasındaki müzakerelerin ilerleme kaydettiğini savundu ve İslamabad'daki görüşmelerden bu yana "daha fazla kazanım elde edildiğini" öne sürdü.

İran'a saldırılara doğrudan katıldığı haberlerine ABD basınında yer verilen BAE ile gerilim de artıyor. İsrail Başbakanlık Ofisi'nden yapılan açıklamada, Netanyahu’nun ziyareti sırasında BAE Devlet Başkanı Şeyh Muhammed bin Zayed Al Nahyan ile görüştüğü bildirildi. Netanyahu'nun askeri heyetle ülkeye gittiği iddiaları BAE tarafından yalanlanırken, İran Dışişleri Bakanı Irakçi, "İsrail ile işbirliği yaparak bölünme tohumları ekenler hesap verecek" dedi. Irakçi, BRICS görüşmeleri için Yeni Delhi'ye gitti.

Körfez ülkeleri içişleri bakanlarıysa "İran bağlantılı hücrelere" yönelik operasyonları görüştü.

İşgalci İsrail ordusunun Lübnan'a saldırıları da sürüyor. Ülkede dün çok sayıda aracı İHA'yla hedef alındı. Lübnan'ın İsrail sınırındaki Adaysiye köyü çevresinde İsrail ordusuna ait askeri araç ve tankların hareketliliği gözlendi.

İsrail ordusunun 2 Mart'ta Lübnan'a yönelik başlattığı yoğun hava saldırılarından bu yana, ateşkese rağmen sınır hattındaki gerilim devam ediyor. Lübnan'ın İsrail sınırında İsrail ordusuna ait askeri araç ve tankların hareketliliği gözlendi.

