ABD-İsrail saldırılarında 76. gün: ABD İran'la müzakere peşinde, Körfez'de gerilim tırmanıyor
İran 'Hürmüz Boğazı'nda mesele kapandı' derken, BAE'ye İsrail'le işbirliği nedeniyle tepki gösterdi.
BAE, İsrail Başbakanı’nın ve askeri heyetin kabul edildiği iddialarını yalanladı.
ABD Başkan Yardımcısı JD Vance ABD ve İran arasındaki müzakerelerin ilerleme kaydettiğini savundu.
Lübnan'ın İsrail sınırında İsrail ordusuna ait askeri araç ve tankların hareketliliği gözlendi.
İran başkenti Tahran’da binlerce kişi, 2026 FIFA Dünya Kupası'na katılacak İran Milli Futbol Takımı için düzenlenen törene katıldı. (Fotoğraf: Anadolu Ajansı)
12:31
'ABD ve Çin, Hürmüz'ün açık tutulması ve İran’ın hiçbir zaman nükleer silaha sahip olmaması konularında anlaştı'
Yayın Tarihi: 14.05.2026 , 09:46 Güncelleme Tarihi: 14.05.2026 , 12:39
28 Şubat'ta İran'a saldıran ABD ve İsrail'in haydutluğu sürerken, ABD Başkanı Donald Trump, Çin'i ziyaret ediyor. Devlet Başkanı Şi Cinping ile yapacağı görüşmede Ortadoğu'da savaş ve İran konusu da masadaydı.
ABD Başkan Yardımcısı JD Vance ise yaptığı açıklamada, ABD ve İran arasındaki müzakerelerin ilerleme kaydettiğini savundu ve İslamabad'daki görüşmelerden bu yana "daha fazla kazanım elde edildiğini" öne sürdü.
İran'a saldırılara doğrudan katıldığı haberlerine ABD basınında yer verilen BAE ile gerilim de artıyor. İsrail Başbakanlık Ofisi'nden yapılan açıklamada, Netanyahu’nun ziyareti sırasında BAE Devlet Başkanı Şeyh Muhammed bin Zayed Al Nahyan ile görüştüğü bildirildi. Netanyahu'nun askeri heyetle ülkeye gittiği iddiaları BAE tarafından yalanlanırken, İran Dışişleri Bakanı Irakçi, "İsrail ile işbirliği yaparak bölünme tohumları ekenler hesap verecek" dedi. Irakçi, BRICS görüşmeleri için Yeni Delhi'ye gitti.
Körfez ülkeleri içişleri bakanlarıysa "İran bağlantılı hücrelere" yönelik operasyonları görüştü.
İşgalci İsrail ordusunun Lübnan'a saldırıları da sürüyor. Ülkede dün çok sayıda aracı İHA'yla hedef alındı. Lübnan'ın İsrail sınırındaki Adaysiye köyü çevresinde İsrail ordusuna ait askeri araç ve tankların hareketliliği gözlendi.
'ABD ve Çin, Hürmüz'ün açık tutulması ve İran’ın hiçbir zaman nükleer silaha sahip olmaması konularında anlaştı'
Batı medyasına konuşan bir Beyaz Saray yetkilisine göre, ABD Başkanı Donald Trump ile Çin Devlet Başkanı Şi Jinping arasında gerçekleştirilen görüşme iyi geçti ve iki lider, ekonomik işbirliğini artırma yollarını ele aldı. Taraflar, Amerikan şirketlerinin Çin pazarına erişiminin genişletilmesi ve Çin yatırımlarının ABD’ye yönlendirilmesi konularını değerlendirdi.
Hürmüz Boğazı’nın enerji akışı açısından açık tutulması gerektiği konusunda ortak görüşe varıldığı öne sürüldü.
İki liderin, İran’ın hiçbir zaman nükleer silaha sahip olmaması gerektiği konusunda ortak tutum sergilediği iddia edildi. Bu başlığın, bölgesel güvenlik gündeminin önemli maddeleri arasında yer aldığı söylendi. Henüz resmi açıklama yapılmadı.
11:42,
İsrail Washington'daki müzakere öncesi Lübnan'a yeni saldırı dalgası başlattı
İsrail ordusu, 17 Nisan'da yürürlüğe giren ateşkese rağmen Lübnan'a yönelik saldırılarını sürdürüyor.
İsrail ordusundan yapılan açıklamada, Lübnan'ın güneyinde Hizbullah'a ait olduğu öne sürülen hedeflere yönelik hava saldırıları başlatıldığı ifade edildi.
Lübnan resmi haber ajansı NNA'ya göre, İsrail savaş uçakları, güneydeki Sadikin, Tuffahta ve Kefre beldelerini hedef aldı.
İsrail ordusu sabah saatlerinde ise Lübnan'ın güneyi ve doğusunda yer alan 8 belde için halkı göçe zorlayarak saldırı tehdidinde bulunmuştu.
ABD, 14 ve 23 Nisan'da Washington'da Lübnan ile İsrail arasında gerçekleştirilen görüşmelerin ardından, bugün de müzakerelerin 3. turuna ev sahipliği yapacak.
11:33,
İsrail F-35I'ların uçuş menzilini artırıyor: Savaş suçlusu Elbit Systems ile anlaşma
Dünyada savaşlar giderek yaygınlaşırken ve emperyalist ülkeler bütçelerinin daha büyük bir bölümünü savaşa ayırırken, özel şirketlerin askeri alanın her tarafını sarıyor. Bu durum "hava savaşlarında" da böyle.
İsrail Savunma Bakanlığı, F-35I savaş uçaklarının "uçuş menzillerinin" artırılması amacıyla Elbit Systems'in bir iştiraki ile 34 milyon dolarlık sözleşme imzalandığını duyurdu.
Bakanlığın açıklamasına göre, Elbit Systems'in bir iştiraki Cyclone firmasının daha önce F-16 uçakları için tasarladığı gövde üzerinde taşınabilen özel yakıt depoları, F-35I modeline entegre edilecek.
Bakanlık, 34 milyon dolarlık bu sözleşmeyle, "uçağın operasyonel menzilini artırmayı, havada yakıt ikmaline olan bağımlılığı azaltmayı ve uzun menzilli görevlerde operasyonel esnekliği güçlendirmeyi" hedeflediklerini kaydetti.
ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'la ateşkesin "en zayıf anında" ve "yaşam destek ünitesine bağlı" durumda olduğunu dile getirdiği bir dönemde İsrail'in söz konusu anlaşmayı imzalaması dikkati çekti.
11:00,
Irakçi'den BRICS üyelerine: Yasadışı saldırganlığı kınayın
İran Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, İran Dışişleri Bakanı Abbas Irakçi, Hindistan’ın başkenti Yeni Delhi’de düzenlenen BRICS Dışişleri Bakanları Toplantısı'ndaki konuşmasında bölgesel ve uluslararası gelişmeler ile ülkesinin BRICS ile ilişkilerine ilişkin açıklama yaptı.
Irakçi, özgürlüklerini ve topraklarını savunmak için sahip oldukları tüm imkanlarla savaşmaya hazır oldukları gibi diplomasiyi de takip etmeye ve savunmaya devam edeceklerini ifade etti.
Hiçbir baskıya veya tehdide boyun eğmediklerini ancak saygı dilini karşılıksız bırakmadıklarını söyleyen Irakçi, "Tekrar tekrar belirttiğim gibi, İran ile ilgili hiçbir sorunun askeri bir çözümü olamaz" dedi.
Irakçi, barışsever İran halkının savaş peşinde olmadığını ancak silahlı kuvvetlerin "yabancı saldırganlara karşı yıkıcı bir intikam almaya her daim hazır olduğunu" söyledi.
ABD ve İsrail’in saldırıları karşısında saldırgan değil mağdur konumunda olduklarını söyleyen Irakçi, farklı ülkelerin de aynı baskının varyasyonları ile karşılaştığını belirtti.
Irakçi, bu tür baskıların tarihin çöplüğüne gönderilmesi için birlikte harekete geçmenin zamanının geldiğini belirterek, şu ifadeleri kullandı:
Uluslararası hukukun ihlali ve açık denizlerdeki devlet korsanlığı gibi suçlar ve Batı'nın bunlara karşı gösterdiği sessizlik, ancak cezasızlık durumu varsa gerçekleşebilir. Bu yanlış durum hepimiz tarafından ortadan kaldırılmalıdır.
İran, BRICS üye ülkelerini ve uluslararası toplumun tüm sorumlu üyelerini, ABD ve İsrail'in İran'a karşı yasadışı saldırganlığı da dahil olmak üzere uluslararası hukukun ihlallerini açıkça kınamaya, uluslararası kurumların siyasallaştırılmasını önlemeye ve savaş kışkırtıcılığını durdurmak ve BM Şartı'nı ihlal edenlerin cezasızlığına son vermek için somut adımlar atmaya çağırıyor.
İran Dışişleri Bakanı, gücün haklılık getirmediği bir düzene ihtiyaç olduğunu ifade ederek, "BRICS'in daha adil, dengeli ve insancıl bir küresel düzenin şekillenmesinde temel direklerden biri olabileceğine ve olması gerektiğine inanıyoruz" dedi.
10:51,
Körfez ülkeleri içişleri bakanları 'İran bağlantılı hücrelere' yönelik operasyonları görüştü
Körfez İşbirliği Konseyi'nden (KİK) yapılan açıklamaya göre içişleri bakanları, Suudi Arabistan’ın başkenti Riyad’daki KİK Genel Sekreterliği merkezinde Bahreyn İçişleri Bakanı Raşid bin Abdullah Al Halife başkanlığında olağanüstü toplantı düzenledi.
İran bağlantılı olduğu belirtilen hücrelere yönelik operasyonlar ve bölgedeki güvenlik gelişmelerinin görüşüldüğü toplantıda, söz konusu hücrelerin yakalanmasının ardından içişleri bakanlıkları ve ilgili kurumlar arasındaki koordinasyonun artırılmasının önemi vurgulandı.
Toplantıda, Körfez ülkelerindeki güvenlik birimlerinin İran Devrim Muhafızları ile bağlantılı olduğu belirtilen bazı hücreleri ortaya çıkarma ve etkisiz hale getirme konusundaki rolünden övgüyle söz edilirken, bunun "güvenlik kurumlarının hazırlık düzeyi ve etkinliğini yansıttığı" savunuldu.
Bölgedeki güvenlik durumu ile Körfez ülkelerine yönelik saldırıların ardından ortaya çıkan gelişmeler karşısında ortak güvenlik koordinasyonunun güçlendirilmesi konularının değerlendirildiği toplantıda, KİK ülkelerinin güvenliğinin bölünmez bir bütün olduğu vurgulandı.
Körfez'le gerilim artıyor
Kuveyt dün, İran Devrim Muhafızları mensubu olduklarını belirttiği bazı kişilerin ülkeye sızma girişiminde bulunduğunu ve çıkan çatışmanın ardından gözaltına alındıklarını açıklamıştı. Kuveyt ayrıca İran’ın Büyükelçisi Muhammed Tutunci’yi Dışişleri Bakanlığına çağırarak protesto notası vermişti.
Bahreyn İçişleri Bakanlığı da 9 Mayıs'ta yaptığı açıklamada, İran Devrim Muhafızları ile bağlantılı olduğu belirtilen bir yapılanmanın ortaya çıkarıldığını ve 41 kişinin gözaltına alındığını duyurmuştu.
İran Dışişleri Bakanlığı ise Kuveyt’in suçlamalarını reddederek, gözaltına alınan 4 İranlı sahil güvenlik görevlisinin rutin devriye görevi sırasında seyir sistemindeki arıza nedeniyle Kuveyt kara sularına girdiklerini savunmuştu.
10:30,
İran Cumhurbaşkanı Yardımcısı: Hürmüz üzerindeki mesele kapandı
İran hükümetinin internet sitesine göre İran Cumhurbaşkanı Birinci Yardımcısı Muhammed Rıza Arif, başkent Tahran’da katıldığı toplantıda yaptığı konuşmada, Hürmüz Boğazı'na ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
Hürmüz Boğazı'nın İran’ın ulusal güvenliği ve kalkınmasının sağlanmasındaki stratejik rolüne değinen Arif, “İran İslam Cumhuriyeti ramazan savaşından sonra yönetimde yeni bir aşamaya girdi ve kendini bu şartlar için hazırlamalıdır” ifadelerini kullandı.
Arif, İran’ın Hürmüz Boğazı'ndaki haklarının (kendileri açısından) "belirlendiğini ve meselenin kapandığını" kaydetti.
Savaştan sonra İran’ın, “bölgenin etkin gücü ve küresel bir süper güç” olarak kabul edildiğini savunan Arif, “Biz de bu yeni konuma göre planlama yapmalıyız. Şimdiye kadar ülkenin planları, düşmanların yaptırımları ve baskılarına göreydi ancak şimdi ülkemizin ve hatta bölgenin güvenliği, refahı ve kalkınması için planlama yapmalıyız” diye konuştu.
09:49,
İran Dışişleri Bakanı Irakçi'den BAE'ye: 'İsrail ile işbirliği yapanlar hesap verecek'
İran Dışişleri Bakanı Abbas Irakçi, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun savaş sırasında Birleşik Arap Emirlikleri'ni (BAE) ziyaret ettiği iddialarına ilişkin, "İran güvenlik birimlerinin uzun zaman önce liderliğimize ilettiği şeyi şimdi kamuoyu önünde ortaya koydu, İsrail ile işbirliği yaparak bölünme tohumları ekenler hesap verecek” dedi.
X hesabından açıklama yapan Irakçi, İran halkı ile düşmanlığın “akılsızca bir kumar” olduğunu söyledi ve ekledi: “Bunu yapmak için İsrail ile gizli iş birliği: affedilemez.”
İsrail Başbakanlık Ofisinden yapılan açıklamada, Netanyahu’nun BAE’yi gizlice ziyaret ettiği ve BAE Devlet Başkanı Şeyh Muhammed bin Zayed Al Nahyan ile görüştüğü aktarılmıştı. BAE ise Netanyahu'nun ülkeye ziyaret gerçekleştirdiği ve askeri heyetinin kabul edildiği yönündeki haberleri yalanlamıştı.
