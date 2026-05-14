Netanyahu BAE’ye ‘gizli ziyareti’ doğruladı, BAE’den utangaç yalanlama

soL Haber'i WhatsApp ve Telegram kanallarından takip edin, önemli gelişmeleri kaçırmayın.

ABD ve İsrail’in İran’a 28 Şubat’ta başlattığı saldırıların ardından İran’ın misillemelerinin merkezinde yer alan Birleşik Arap Emirlikleri’nin (BAE) İsrail’le “gizli” işbirliği resmen İsrail tarafından kabul edildi.

Haber ilk olarak ABD medyasında yer aldı. CBS News ismini açıklamadığı kaynaklarına dayanarak İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun yakın zamanda BAE’ye gizli bir ziyaret gerçekleştirdiğini ve burada BAE Devlet Başkanı Muhammed bin Zayed Al Nahyan ile görüştüğünü duyurdu.

İsrail Başbakanlık Ofisi Çarşamba günü yaptığı açıklamada ziyareti doğruladı ve ziyaretin “İsrail ile BAE arasındaki ilişkilerde tarihi bir atılımla sonuçlandığını” bildirdi.

CBS News’a göre söz konusu gizli görüşme Mart ayı sonlarında yapıldı.

BAE: Resmi duyurulan dışında ziyaret iddiaları asılsız

Ancak Netanyahu’nun ofisinden yapılan açıklamadan saatler sonra BAE Dışişleri Bakanlığı görüşmeyi yalandı, BAE makamlarınca resmen açıklanmayan ziyaret ya da düzenlemelerle ilgili iddiaların asılsız olduğunu savundu.

Bakanlık açıklamasında BAE’nin İsrail ile ilişkilerinin “kamuya açık olduğu, bilinen ve resmi olarak ilan edilen İbrahim Anlaşmaları çerçevesinde yürütüldüğü, şeffaf veya resmi olmayan düzenlemelere dayanmadığı” kaydedildi.

Açıklamada "Buna göre, BAE'deki ilgili makamlar tarafından resmi olarak açıklanmadıkça, duyurulmamış ziyaretler veya açıklanmayan düzenlemelerle ilgili herhangi bir iddia tamamen asılsızdır" denildi.

2020 yılında ABD arabuluculuğunda İsrail ile İbrahim Anlaşmaları’na imza atan dört Arap ülkesinden ilki BAE olmuştu.

BAE'nin İran'a saldırıları ve İsrail'in BAE'ye askeri sevkiyatı

Wall Street Journal gazetesinde bu hafta başında yayımlanan bir haberde BAE’nin geçen ay İran’a askeri saldırılar düzenlediği belirtilmişti. BAE bu saldırıyı resmen açıklamamıştı.

ABD’nin İsrail Büyükelçisi Mike Huckabee de Salı günü yaptığı açıklamada, İsrail'in BAE’ye Demir Kubbe hava savunma bataryaları ve personeli gönderdiğini açıkladı. CBS’ye konuşan kaynaklar, Birleşik Arap Emirlikleri'nin savunma sistemlerini aldığını doğruladı.

Bir ABD yetkilisine göre, Netanyahu 2018'de de BAE’ye gizli bir ziyaret düzenlemiş ve o dönemde Abu Dabi Veliaht Prensi olan Muhammed bin Zayed ile görüşmüştü. Ziyarete dönemin Mossad şefi Yossi Cohen de eşlik etmişti.

İran: Halkımıza düşmanlık kumarı oynayıp İsrail'le gizli işbirliği yapanlar hesap verecek

Son dönemde BAE’ye yönelik uyarılarını artıran İran’dan konuya dair açıklama Dışişleri Bakanı Abbas Irakçi’den geldi. Irakçi X hesabından yaptığı paylaşımda “Netanyahu, İran'ın güvenlik servislerinin çok uzun zaman önce bizim liderliğimize ilettiği şeyi artık alenen ifşa etmiş oldu” diye yazdı.

Irakçi “İran'ın yüce halkına düşmanlık etmek, akılsızca bir kumardır. Bunu yaparken İsrail ile gizli işbirliği yapmak ise affedilemez. İsrail ile gizli işbirliği yaparak nifak tohumları ekenler, bunun hesabını vereceklerdir” ifadesini kullandı.