ABD-İsrail saldırılarında 60. gün: İran Hürmüz Boğazı'ndan vazgeçmiyor

28 Şubat'ta İran'a saldıran ABD ve İsrail'in haydutluğu sürüyor.

İran diplomasi görüşmelerine devam ederken, ikinci tur müzakereler için karşılıklı mesaj alışverişi ve kırmızı çizgi paylaşımı sürüyor. Öte yandan Hürmüz Boğazı yeniden gerginliğin ortasına yerleşti.

ABD'nin BM Daimi Temsilcisi Mike Waltz, Hürmüz Boğazı'nın "pazarlık kozu" olamayacağını söyleyerek, bölgedeki seyrüsefer güvenliğinin yeniden sağlanması için koalisyon kurulması çağrısı yaptı. Hürmüz'ün "pazarlık kozu ya da kontrol noktası" olarak kullanılamayacağını iddia etti.

İran ise Hürmüz'ün kontrolü konusunda ısrarcı. Hürmüz Boğazı'ndan geçişlerin ücretlendirilmesi için İran Meclisi'nde gerekli yasal düzenlemelerle alakalı milletvekilleri çalışma yapmaya başladı.

Lübnan cephesindeyse başından beri delinen "ateşkes" fiilen ortadan kaldırıldı. Evleri yıkıp, köyleri işgal eden soykırımcı İsrail ordusu, Hizbullah'ı bahane ederek saldırılarını sürdürüyor. İsrail Başbakanı Netanyahu Hizbullah’ın füze stoklarının yüzde 10’a indiğini ileri sürdü, Lübnan'a saldırıların "Beyrut'la müzakerelerin ilerlemesine yardımcı olduğunu" söyledi.

Gün gün ABD-İsrail saldırılarını okumak için haberimize tıklayın.