ABD-İsrail saldırılarında 60. gün: İran Hürmüz Boğazı'ndan vazgeçmiyor
Bölgede ablukası süren ABD, İran'ı 'boğazın korsanları' olarak nitelendirdi.
ABD BM Daimi Temsilcisi, Hürmüz'ün 'pazarlık kozu ya da kontrol noktası' olarak kullanılamayacağını iddia etti.
İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, AB Komisyonu Başkanı'nın, 'İran’a yönelik yaptırımların henüz kaldırılmaması gerektiği' yönündeki açıklamalarına tepki gösterdi.
Netanyahu, Lübnan'a saldırıların Beyrut'la müzakerelerin ilerlemesine yardımcı olduğunu ileri sürdü.
10:19
İsrail Genelkurmay Başkanı: 2026 boyunca tüm cephelerde saldırılar sürebilir
10:11
İran’dan AB’nin 'İran'a yaptırımları kaldırmak için erken' açıklamasına tepki
10:05
Hürmüz Boğazı için hangi ülke, ne diyor?
09:52
ABD Hazine Bakanı: İran hava yollarıyla iş yapanlar yaptırımla karşılaşabilir
08:40
ABD'nin BM Daimi Temsilcisi'nden Hürmüz için koalisyon kurulması çağrısı
Yayın Tarihi: 28.04.2026 , 08:22 Güncelleme Tarihi: 28.04.2026 , 10:19
28 Şubat'ta İran'a saldıran ABD ve İsrail'in haydutluğu sürüyor.
İran diplomasi görüşmelerine devam ederken, ikinci tur müzakereler için karşılıklı mesaj alışverişi ve kırmızı çizgi paylaşımı sürüyor. Öte yandan Hürmüz Boğazı yeniden gerginliğin ortasına yerleşti.
ABD'nin BM Daimi Temsilcisi Mike Waltz, Hürmüz Boğazı'nın "pazarlık kozu" olamayacağını söyleyerek, bölgedeki seyrüsefer güvenliğinin yeniden sağlanması için koalisyon kurulması çağrısı yaptı. Hürmüz'ün "pazarlık kozu ya da kontrol noktası" olarak kullanılamayacağını iddia etti.
İran ise Hürmüz'ün kontrolü konusunda ısrarcı. Hürmüz Boğazı'ndan geçişlerin ücretlendirilmesi için İran Meclisi'nde gerekli yasal düzenlemelerle alakalı milletvekilleri çalışma yapmaya başladı.
Lübnan cephesindeyse başından beri delinen "ateşkes" fiilen ortadan kaldırıldı. Evleri yıkıp, köyleri işgal eden soykırımcı İsrail ordusu, Hizbullah'ı bahane ederek saldırılarını sürdürüyor. İsrail Başbakanı Netanyahu Hizbullah’ın füze stoklarının yüzde 10’a indiğini ileri sürdü, Lübnan'a saldırıların "Beyrut'la müzakerelerin ilerlemesine yardımcı olduğunu" söyledi.
10:19,
İsrail Genelkurmay Başkanı: 2026 boyunca tüm cephelerde saldırılar sürebilir
İsrail Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir, İsrail ordusunun 2026 yılında muhtemelen tüm cephelerde saldırılarına devam edeceğini kaydetti. Zamir, İsrail ordusunun üst düzey komuta kademesinin katılımıyla gerçekleşen konferansta, İran ve Lübnan dahil olmak üzere tüm cephelerde "çatışmalara dönüş için hazırlıklı ve tetikte olmaya devam ettiklerini" belirtti.
Zamir, ordunun Gazze Şeridi, Suriye ve Lübnan'daki ileri savunma bölgeleri olarak isimlendirdiği işgalin, "İsrail’in kuzeyindeki yerleşimlerin güvenliği garanti alınana kadar" süreceğini ekledi.
İsrail askerlerinin Lübnan’ın güneyinde işgal ettiği belde ve köyleri yağmalaması ve Hazreti İsa heykeline yönelik saldırıya da değinen Zamir, "son yıllarda ordu disiplininde aşınma olduğunu" kaydetti.
10:11,
İran’dan AB’nin 'İran'a yaptırımları kaldırmak için erken' açıklamasına tepki
İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen’in, İran’a yönelik yaptırımların henüz kaldırılmaması gerektiği yönündeki açıklamalarına tepki gösterdi.
Bekayi, “Avrupa Birliği'nin İran'a karşı insanlık dışı yaptırımları asla insan hakları ile ilgili değil. Bu yaptırımlar sıradan İranlıların temel haklarını çiğnemek için tasarlandı. Kimse bu modası geçmiş ahlak tiyatrosunu dikkate almaz” ifadelerini kullandı.
10:05,
Hürmüz Boğazı için hangi ülke, ne diyor?
Rusya: BM Daimi Temsilcisi Vasily Nebenzya, bölgedeki istikrarsızlığın temel nedeninin ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırıları olduğunu söyledi. Bölgedeki durumun, küresel ekonomi ile enerji ve gıda güvenliğini zayıflattığını ve insani sorunlar yarattığını belirtti.
Çin: "Hürmüz Boğazı uluslararası ticaret ve enerji için hayati bir koridor" diyen BM Daimi Temsilcisi Büyükelçi Fu Cong, boğazdaki gerilimin temel nedeninin ABD ve İsrail'in İran'a yönelik yasadışı askeri eylemleri olduğunu belirtti. Fu Cong, son dönemdeki askeri yığınakların ve abluka girişimlerinin "tehlikeli ve sorumsuz" olduğunu kaydetti.
Bahreyn: Bahreyn Dışişleri Bakanı Abdullatif bin Raşid ez-Zeyyani, "Hürmüz Boğazı'nın derhal ve engelsiz şekilde açılması" çağrısında bulundu.
Pakistan: Pakistan'ın BM Daimi Temsilcisi Asım Iftikhar, Hürmüz Boğazı'ndaki devam eden durumun, "denizcilik istikrarsızlığının küresel krizlere nasıl yol açabileceğinin açık bir örneği" olduğunun altını çizdi. Iftikhar, "Küresel denizcilik alanları, 21. yüzyılın zorluklarının kesiştiği önemli bir jeostratejik arenadır. Küresel ticaretin can damarı, dünyanın çevresinin göstergesidir" ifadelerini kullandı.
09:52,
ABD Hazine Bakanı: İran hava yollarıyla iş yapanlar yaptırımla karşılaşabilir
ABD Hazine Bakanı Scott Bessent, X sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımda, yaptırım uygulanan İran hava yollarıyla iş yapmanın, "ABD yaptırımlarına maruz kalma riski taşıdığını" söyledi. Bessent, yabancı hükümetlere, yetki alanlarındaki şirketlerin söz konusu uçaklara jet yakıtı, ikram, iniş ücretleri veya bakım dahil olmak üzere herhangi bir hizmet sunmamasını sağlamak için gerekli tüm adımları atma çağrısında bulundu.
Bessent, ABD Hazine Bakanlığının, "ekonomik öfke" kapsamında İran üzerindeki maksimum baskıyı sürdüreceğini, İran kuruluşlarıyla iş yapılmasını kolaylaştıran ya da doğrudan iş yapan üçüncü taraflara karşı harekete geçmekten çekinmeyeceğini ifade etti.
08:40,
ABD'nin BM Daimi Temsilcisi'nden Hürmüz için koalisyon kurulması çağrısı
ABD'nin Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Mike Waltz, Hürmüz Boğazı'nın "pazarlık kozu" olamayacağını söyleyerek, bölgedeki seyrüsefer güvenliğinin yeniden sağlanması için koalisyon kurulması çağrısı yaptı.
Waltz, "Denizcilik alanındaki su yollarının güvenliği ve korunması" başlığıyla toplanan BM Güvenlik Konseyi (BMGK) toplantısında yaptığı konuşmada, küresel deniz yollarının hiçbir ülkenin kontrolünde olamayacağını söyledi. Dünya ticaretinin yaklaşık yüzde 80'inin bu kritik su yolları üzerinden yürütüldüğünü belirtti ve Hürmüz Boğazı'nın stratejik önemine işaret etti.
Waltz, küresel petrol ve sıvılaştırılmış doğalgazın (LNG) yaklaşık yüzde 20'sinin söz konusu hat üzerinden taşındığını dile getirerek, boğazın aynı zamanda Körfez ülkelerinin ekonomisinin büyük bölümünü ve bölgesel gıda arzının yarısından fazlasını desteklediğini ifade etti.
"ABD'nin bölgede güvenli geçişi sağlamak için mayın temizleme faaliyetleri yürüttüğünü ancak daha geniş uluslararası desteğe ihtiyaç olduğunu" kaydeden Waltz, bölgede "seyrüsefer güvenliğinin yeniden sağlanması için" bir koalisyon kurulması çağrısında bulundu. İran'ı "boğazın korsanları" olarak nitelendirdi.
