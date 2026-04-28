Beyrut müzakereleri, Tel Aviv saldırıları, Hizbullah direnişi sürdürüyor: Lübnan'da ne oluyor?

ABD ile birlikte İran’a yönelik geniş çaplı saldırılar başlatan İsrail, savaşın yarattığı kaosu fırsat bilerek 2 Mart'ta Lübnan'a saldırmaya başladı. 2024 yılında varılan ateşkesi binlerce kez ihlal eden İsrail, hava saldırılarıyla başlattığı saldırıyı kara operasyonlarıyla sürdürdü ve Lübnan'daki işgalini genişletti.

Bu süreçte 2 bini aşkın Lübnanlı öldürülürken İsrail ordusuna bir tane bile kurşun sıkmayan Lübnan hükümeti, siyonizme karşı direnen Hizbullah'ı ise engellemeye yönelik çeşitli adımlar attı.

Lübnan ile İsrail arasında 30 yılı aşkın süredir kesintiye uğrayan üst düzey temas, 14 Nisan'da ABD'nin başkentinde yeniden kuruldu. ABD Dışişleri Bakanlığında gerçekleştirilen toplantı, "1993 yılından bu yana en üst düzey doğrudan görüşme" olarak kayıtlara geçti.

Türkiye saatiyle 17 Nisan 00.00'da 10 günlük geçici ateşkes başladı, ardından ateşkes üç hafta daha uzatıldı. Her ne kadar ateşkes devam ediyor olsa da İsrail'in Lübnan'ın güneyindeki saldırıları ve işgali devam ediyor. Hizbullah da İsrail ordusuna karşı direnişi sürdürüyor.

Hizbullah: Silahımızdan vazgeçmeyeceğiz

Ateşkese rağmen devam eden saldırıların ardından dün Hizbullah Genel Sekreteri Naim Kasım, gelişmelere dair açıklama yaptı.

Kasım'ın yazılı açıklamasında,"Doğrudan müzakereleri kesin olarak reddediyoruz. Doğrudan müzakereler ve sonuçları bizim için yok hükmündedir, bizi yakından ya da uzaktan ilgilendirmez" ifadelerine yer verildi.

Mevcut yönetimin Lübnan'ın haklarından taviz verdiğini belirten Kasım, doğrudan müzakerelerin durdurulması ve dolaylı görüşmelere dönülmesi çağrısında bulundu.

Kasım, Hizbullah'ın "Lübnan'ı ve halkını savunmaya yönelik direnişini sürdürdüğünü" vurgulayarak, sorunun temelinde İsrail'in saldırılarının bulunduğunu ve direnişin bu saldırılara "tepki" niteliği taşıdığını ifade etti.

"Savunmadan ve silahımızdan vazgeçmeyeceğiz" diyen Kasım, bunun İsrail'in işgali ve saldırıları nedeniyle mevcut aşamada gerekli olduğunu dile getirdi.

Avn işgali 'unuttu': 'Savaş Lübnan için olsaydı desteklerdik'

Kasım'ın açıklamasının ardından bir açıklama da Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Avn'dan geldi.

Lübnan Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre Avn, yürüttüğü arabuluculuk çabaları kapsamında ABD'ye ateşkesin müzakerelerin ön şartı olduğunu ilk andan itibaren ilettiklerini belirterek, "Ateşkes, müzakereler için ilk ve zorunlu adımdır" dedi.

Söz konusu adımın Lübnan devletinin resmi pozisyonu olduğunu belirten Avn, bunun dışındaki değerlendirmelerin kendilerini bağlamadığını ifade etti.



Ülkede müzakere kararına yönelik eleştirilere ilişkin ise Avn, "Savaşa giderken ulusal mutabakat var mıydı?" dedi. Avn, müzakerelere başlanmadan yapılan "teslimiyet" suçlamalarını reddettiklerini ve sonuçların görülmesi gerektiğini iddia etti.



Güney Lübnan halkının başkalarının savaşlarının bedelini ödediğini iddia eden Avn, Cumhurbaşkanı olduğu ülkenin toprakları işgal edilmiyormuş gibi "Eğer savaş Lübnan için olsaydı desteklerdik ancak başkalarının çıkarları için yürütülen savaşları reddediyorum" dedi.

Yürütülen sürecin ihanet olmadığını öne süren Avn, "asıl ihanetin" ülkeyi dış çıkarlar uğruna savaşa sürüklemek olduğunu söyledi.

Netanyahu: Saldırılar müzakerelerin ilerlemesine yardımcı oluyor

Tüm bu açıklamaların ardından İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu da Hizbullah'ı gerekçe göstererek Lübnan'a düzenledikleri saldırıların Beyrut yönetimiyle müzakerelerin ilerlemesine yardımcı olacağını iddia etti.

İsrail ordusunun "güvenlik bölgesinde, güvenlik bölgesinin kuzeyinde ve Litani Nehri'nin kuzeyinde" saldırılar düzenlediğini hatırlatan Netanyahu, Hizbullah’ın füze stoklarının yüzde 10’a indiğini ileri sürdü.

Netanyahu, Hizbullah’ın 122 milimetrelik roketleri ve insansız hava araçlarıyla (İHA) hala İsrail’e tehdit oluşturduğunu söyledi.

Saldırılar devam ediyor

Dün karşılıklı açıklamalar devam ederken İsrail ordusu da Lübnan’a yönelik saldırılarını sürdürdü.

İsrail ateşkese rağmen Lübnan'ın güneyinde işgal ettiği bölgelerde evleri hedef aldı. Bint Cubeyl ilçesinde tank atışlarıyla, Rub Salasin ve Yarun beldesinde patlayıcılar kullanılarak başta evler olmak üzere çok sayıda yapı yıkıldı.

Lübnan Sağlık Bakanlığı, İsrail'in Lübnan'a gün içinde düzenlediği hava saldırılarında 4 kişinin hayatını kaybettiğini, 3'ü çocuk olmak üzere 51 kişinin de yaralandığını duyurdu.

İsrail ordusu bugün de sabah saatlerinden itibaren saldırılarına devam etti.

Lübnan haber ajansı NNA'ya göre, İsrail savaş uçakları Nebatiye kentine bağlı Doğu Zavter beldesine üç hava saldırısı düzenledi. İsrail askerleri Bint Cubeyl ilçesindeki el-Mehniyye Mahallesi'ne ağır silahlarla yoğun şekilde ateş açtı.

Öte yandan İsrail ordusunun güney Lübnan'da kara operasyonları da devam ediyor.

Saldırılar da yetmiyor: İşgali genişletmek için yeni adımlar atılıyor

Öte yandan İsrail saldırılarla da yetinmiyor. İsrail ordusu ateşkese rağmen Lübnan'ın güneyinde işgal ettiği bölgeler dışında kalan çok sayıda beldede halkı göçe zorlayarak saldırı tehdidinde bulundu.

İsrail Ordu Sözcüsü Aviçay Adrai, sosyal medya hesabından Lübnan'ın güneyinde bir bölgenin kırmızı ile işaretlendiği harita paylaştı.

Adrai; Ganduriye, Burc Kalavay, Kalavay, Suvane, Cimcimiye, Safed el-Battih, Beraşit, Şakra, Ayta el-Cebel, Tebnin, Sultaniye, Bir es-Senabil, Dunin, Hırbet Silm, Sila ve Deyr Kifa beldeleri sakinlerinden yaşadıkları yerleri terk etmelerini istedi.

İsrail ordusunun söz konusu beldelerde şiddetli saldırılar düzenleyeceğini belirten Adrai, buradaki Lübnanlılara Sayda kentine gitme çağrısı yaptı.

İsrail ordusunun saldırı tehdidinde bulunduğu beldeler Lübnan'ın güneyinde işgal ettiği alanların dışında yer alıyor.

İsrail ordusunun tahliye edilmesini istediği bölge kırmızıyla gösteriliyor ve sarıyla işaretlenen Sayda kentine doğru ilerlenmesi isteniyor.

Hizbullah günlük raporu paylaştı

Diğer taraftan Naim Kasım'ın silah bırakmayacaklarına yönelik açıklamasının ardından Hizbullah'ın misillemeleri de devam etti.

Hizbullah dün İsrail ordusuna karşı gerçekleştirilen saldırılara dair açıklama yayımladı.

"Lübnan'ı ve halkını savunmak, düşmanının ateşkesi ihlal etmesine, sivillere saldırmasına ve Güney Lübnan'daki köy ile evleri yıkmasına karşılık vermek amacıyla ve işgale karşı direnme ve onu kovma hakkına dayanılarak" yapıldığı belirtilen saldırılar şöyle:

Bint Cubeyl'de İsrail askeri D9 buldozerinin kamikaze İHA ile hedef alınması.

El-Kantara'daki bir Merkava tankının kamikaze İHA ile hedef alınması.

En-Nakura'da iki İsrail askeri grubunun iki kamikaze İHA ile hedef alınması.

Hizbullah'ın açıklaması şöyle sonlandırıldı: