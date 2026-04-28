Trump'ın 'sistem çöküyor' yalanına Tahran'dan belgeli cevap: ABD ablukası delik deşik...

Ateşkese rağmen Hürmüz krizi çözülememiş, ABD'nin İran bağlantılı gemilere saldırması nedeniyle Tahran yönetimi boğazdan geçişleri kısıtlamıştı.

İran gemileri defalarca delse de ABD Başkanı Donald Trump, Hürmüz'ü hâlâ abluka altında tuttuklarını savunuyor.

Trump, bugün sosyal medya hesabından, Hürmüz'de kontrolü elinde tutan İran'la boğazın açılması konusunda süren pazarlıklarla ilgili paylaşımda bulundu.

Trump, Tahran yönetiminin kendisine "İran'da sistemin çökmek üzere olduğunu" bildirdiğini öne sürdü.

ABD Başkanı, "Liderlik durumlarını netleştirmeye çalışırlarken (ki bunu başarabileceklerine inanıyorum), bizden mümkün olan en kısa sürede Hürmüz Boğazı'nı açmamızı istiyorlar" ifadelerini kullandı.

72 saatte 52 İran gemisi ABD ablukasını geçti

Trump'ı yalanlayan veriler saatler sonra İran'dan geldi.

İran'ın yarın resmi yayını Fars Haber Ajansı, uydu izleme verilerinin dün gece yerel saatle 22.00'den önceki 72 saatlik sürecine ilişkin bilgileri paylaştı.

İran'a ait 31 petrol tankeri ve 21 yük gemisinin son 72 saatte ABD ablukasından geçtiği belirtildi.

Ayrıca, Hürmüz Boğazı'ndan aralarında İran'a ait 6 petrol tankeri ve 5 yük gemisi olmak üzere 30 geminin geçtiği kaydedildi.

Ne olmuştu?

İran, ABD-İsrail'in 28 Şubat'ta ortak saldırılarıyla başlayan savaş sonrasında küresel enerjinin stratejik geçiş noktalarından Hürmüz Boğazı'nı geçişlere kapatmıştı. Bu kararla petrol fiyatlarında savaş öncesine kıyasla yüzde 65'lere kadar artış görüldü.

ABD ile İran arasında 8 Nisan'da varılan ateşkes anlaşması sonrasında Pakistan arabuluculuğunda yapılan görüşmelerde sonuç çıkmayınca ABD Başkanı Donald Trump, 13 Nisan'da İran'a deniz ablukası uygulama kararı almış ve Hürmüz Boğazı'na giriş yapan ve çıkan İran bağlantılı gemilere müdahale etmeye başlamıştı.

İran, 17 Nisan'da Lübnan'da ateşkes sağlanması üzerine ateşkes süresince Hürmüz Boğazı'nın İran donanması ile koordinasyon halinde olmak şartıyla ticari gemilerin geçişlerine açık olduğunu duyurmuş ancak ABD'nin deniz ablukasına devam edeceğini duyurması üzerine Boğazdan geçişlere yeniden kısıtlamalar getirdiğini açıklamıştı.

ABD, bu süreçte Umman Denizi ve Hint Okyanusu'nda İran'a ait bazı ticari gemilere saldırarak ele geçirmiş, İran da buna karşılık Hürmüz Boğazı yakınlarında biri İsrail'le bağlantılı bazı gemilere müdahale ederek el koymuştu.