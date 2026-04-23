ABD-İsrail saldırılarında 54. gün: İran'ın öncelikli talebi deniz ablukasının kaldırılması
İran ateşkes tam sağlanmadan Hürmüz Boğazı'nın yeniden trafiğe açılmayacağını vurguluyor.
İran Meclis Başkanı Kalibaf "Askeri tecavüzle hedeflerine ulaşamadılar, zorbalıkla da ulaşamayacaklar. Tek yol, İran milletinin haklarının kabul edilmesidir" dedi.
ABD medyası önümüzdeki günlerde İran'la müzakere masasına oturmanın yeniden mümkün olabileceğini savunuyor.
İşgalci İsrail ordusu yine ateşkesi ihlal etti, Lübnan'ın güneyine yaptığı saldırıda biri kadın gazeteci 3 kişi hayatını kaybetti.
Yayın Tarihi: 23.04.2026 , 08:47 Güncelleme Tarihi: 23.04.2026 , 08:54
28 Şubat'ta İsrail'le birlikte İran'a saldıran ABD'nin deniz haydutluğu sürüyor.
İkinci tur müzakere görüşmelerine katılmayan İran'ın öncelikli talebi deniz ablukasının kaldırılması. Tam bir ateşkes için ABD'nin bu kısıtlamasından vazgeçmesi gerektiğine işaret eden İran Meclis Başkanı Kalibaf, bu şartlar altında Hürmüz Boğazı'nın yeniden trafiğe açılmasının mümkün olmadığını vurguladı. "Askeri tecavüzle hedeflerine ulaşamadılar, zorbalıkla da ulaşamayacaklar. Tek yol, İran milletinin haklarının kabul edilmesidir" dedi.
ABD medyası ise önümüzdeki günlerde müzakere masasına oturmanın yeniden mümkün olabileceğine ilişkin haberlere devam ediyor.
Lübnan'ın güneyinde işgal ve yıkımlarına devam eden soykırımcı İsrail ordusu açıkça ateşkesi ihlal etmeyi sürdürüyor. 2 Mart'tan bu yana gazetecileri hedef alan İsrail dün Nebatiye vilayetine bağlı Tayri beldesi yakınlarında biri kadın gazeteci 3 kişiyi hava saldırısıyla öldürdü.
soL, ABD ve İsrail’in İran’a ve Lübnan'a yönelik başlattığı haydutça saldırıyı ilk günden bu yana tüm detaylarıyla takip ediyor.
İşgalci İsrail ordusu yine gazeteci hedef aldı: Lübnan'da kadın gazeteci hayatını kaybetti
İşgalci İsrail ordusu "ateşkese" rağmen dün Lübnan'ın güneyindeki Nebatiye vilayetine bağlı Tayri beldesi yakınlarında bir aracı hedef aldı. Araçta bulunan 2 kişi hayatını kaybetti.
Saldırı sırasında araçlarıyla olay yerinde bulunan 2 gazeteci kadın ise kaçarak bir eve sığındı. İsrail ordusu, kadın gazeteciler Emel Halil ve Zeyneb Farac'ı takip ederek sığındıkları eve ikinci bir saldırı düzenledi.
Lübnan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, İsrail ordusu yaralanan gazetecileri kurtarmak için olay yerine gelen Lübnan Kızılhaç ambulansına ses bombası atıp, ateş açarak ekiplerin insani yardım görevini yapmasını engelledi. Açıklamada, Bint Cubeyl ilçesine bağlı Tayri beldesine düzenlenen 2 hava saldırısında 2 kişinin yaşamını yitirdiği, kadın gazetecilerden Farac'ın yaralandığı ve hastaneye kaldırıldığı belirtildi.
İsrail'in sağlık ekiplerini hedef alması nedeniyle gazeteci Halil’i kurtarma girişimlerinin yarıda kaldığı, daha sonra gerekli koordinasyon sağlanarak çalışmalara yeniden başlandığı kaydedildi.
Sivil savunmadan yapılan açıklamaya göre, arama kurtarma ekipleri enkaz altında kalan Emel Halil'in cansız bedenine ulaştı.
İsrail ordusu da Lübnan'ın güneyinde gazetecileri hedef aldığını itiraf etti. Araçlardaki kişilerin İsrail ordusunun çizdiği sözde "savunma hattı"nı aşarak tehdit oluşturduğu iddia edildi.
İsrail 2 Mart'tan bu yana çok sayıda gazeteciyi hedef alarak öldürdü.
