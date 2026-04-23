ABD-İsrail saldırılarında 54. gün: İran'ın öncelikli talebi deniz ablukasının kaldırılması

28 Şubat'ta İsrail'le birlikte İran'a saldıran ABD'nin deniz haydutluğu sürüyor.

İkinci tur müzakere görüşmelerine katılmayan İran'ın öncelikli talebi deniz ablukasının kaldırılması. Tam bir ateşkes için ABD'nin bu kısıtlamasından vazgeçmesi gerektiğine işaret eden İran Meclis Başkanı Kalibaf, bu şartlar altında Hürmüz Boğazı'nın yeniden trafiğe açılmasının mümkün olmadığını vurguladı. "Askeri tecavüzle hedeflerine ulaşamadılar, zorbalıkla da ulaşamayacaklar. Tek yol, İran milletinin haklarının kabul edilmesidir" dedi.

ABD medyası ise önümüzdeki günlerde müzakere masasına oturmanın yeniden mümkün olabileceğine ilişkin haberlere devam ediyor.

Lübnan'ın güneyinde işgal ve yıkımlarına devam eden soykırımcı İsrail ordusu açıkça ateşkesi ihlal etmeyi sürdürüyor. 2 Mart'tan bu yana gazetecileri hedef alan İsrail dün Nebatiye vilayetine bağlı Tayri beldesi yakınlarında biri kadın gazeteci 3 kişiyi hava saldırısıyla öldürdü.

soL, ABD ve İsrail'in İran'a ve Lübnan'a yönelik başlattığı haydutça saldırıyı ilk günden bu yana tüm detaylarıyla takip ediyor.

