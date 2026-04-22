ABD-İsrail saldırılarında 54. gün: İran masaya oturmadı, ABD yine geri adım attı
Kaybetmeye devam eden Trump ateşkesi süresiz uzatmak zorunda kaldı.
İran Devrim Muhafızları Donanması Hürmüz'de iki gemiye el koydu. Gemilerden birinin İsrail bağlantılı olduğu duyuruldu.
ABD basınına göre, ordu, İran'a saldırılarında kilit füze stoklarını önemli ölçüde tüketti.
İran basını, ateşkesin uzatılmasını İran'ın talep etmediğini vurguladı.
Tahran'da çeşitli noktalara saldırıların başından bu yana afişler asılıyor. Bu afişte de ABD'ye ait uçakların enkazı görünüyor.
16:00
İsrail ordusu Lübnan'da işgal ve yıkıma devam ediyor: İHA saldırısında 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı
14:20
İsrail Genelkurmay Başkanı: Ordu tüm cephelerde savaşa geri dönmeye hazır
13:29
İran Devrim Muhafızları Donanması Hürmüz'de iki gemiye el koydu
13:17
Erbil yakınlarında İHA saldırısı: 3 PAK üyesi yaralandı
13:00
İran BM Temsilcisi: ABD ablukası kalkarsa İslamabad'da görüşme gerçekleşebilir
12:42
İran bağlantılı tankerler ABD ablukasını aştı: 'En az 34 tanker Körfez'e girdi, çıktı'
12:36
CNN: ABD, İran'a saldırılarında kilit füze stoklarını önemli ölçüde tüketti
08:26
İran, ABD'nin gemi saldırısını BM'ye şikayet etti
08:09
İran basını: Ateşkesin uzatılmasını İran talep etmedi
Yayın Tarihi: 22.04.2026 , 08:06 Güncelleme Tarihi: 22.04.2026 , 16:00
28 Şubat'ta İsrail'le birlikte İran'a saldıran ABD kaybetmeye devam ediyor.
Hedeflerine ulaşamayıp İran'ın direnciyle karşılaşınca 8 Nisan'da müzakere masasına oturan ve ateşkes ilan etmek zorunda kalan Trump zor durumda. İran, "abluka" ve ABD'nin haydutlukları nedeniyle ikinci tur müzakerelere katılmayacaklarını, saldırılara hazır olduklarını duyurdu. İran Dışişleri Bakanı Irakçi, gemilere saldırılara tepki gösterdi, "İran, sınırlamalarla nasıl başa çıkacağını çok iyi biliyor" dedi. Devrim Muhafızları, "ellerimiz tetikte" açıklaması yaptı.
Daha önce ateşkesi uzatmayacağını söyleyen Trump geri adım atarak, ateşkesi bu kez süresiz olarak uzattı. Ablukanınsa süreceğini belirtti. İran basını, ateşkesin uzatılmasını İran'ın talep etmediğini vurguladı.
Soykırımcı İsrail'in Lübnan'ın güneyini işgal ve yıkımı da sürüyor. Daha ilan edildiği günden bu yana "ateşkesi" delen İsrail ordusu, evlere saldırıyor. Hizbullah da ateşkesin 200'den fazla kez ihlal edildiğini, bu nedenle Kfar Giladi yerleşiminde İsrail ordusuna ait topçu noktasının roket ve insansız hava araçlarıyla hedef alındığını duyurdu.
Bu sırada 2 Mart'tan beri tehdit ve saldırılarda ülkede yerinden edilen 1 milyonun üzerinde kişinin bir bölümü evlerine dönmeye çalışıyor. Ancak Lübnan'ın güneyindeki geniş bir alanın işgal altında tutulduğunu gösteren bir harita ve "yaklaşılması yasak" beldeler ve köyler listesi yayınlayan İsrail ordusu silahsız sivillere ateş açma emri verdi.
soL, ABD ve İsrail’in İran’a ve Lübnan'a yönelik başlattığı haydutça saldırıyı ilk günden bu yana tüm detaylarıyla takip ediyor.
16:00,
İsrail ordusu Lübnan'da işgal ve yıkıma devam ediyor: İHA saldırısında 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı
İsrail ordusu, "geçici ateşkese" rağmen Lübnan'ın güneyinde işgal ettiği bölgede saldırılarını sürdürüyor.
Sabah saatlerinde açıklama yapan soykırımcı İsrail ordusu, Lübnan tarafına "yanlışlıkla” önleyici füze atıldığını duyurdu. Şakra ve Hula beldeleri çevresine de topçu saldırısı düzenledi.
Gece saatlerinde Batı Bekaa'ya bağlı Cubur bölgesine insansız hava aracıyla (İHA) düzenlenen saldırıdaysa 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.
İşgal edilen beldelerdeki yıkımlar da devam ediyor. Lübnan resmi ajansı NNA'ya göre, İsrail güçleri Ayta Şaab ve Bayyada beldelerinde evleri ve işyerlerini yıktı.
14:20,
İsrail Genelkurmay Başkanı: Ordu tüm cephelerde savaşa geri dönmeye hazır
İsrail basınındaki haberlere göre İsrail Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir, Cumhurbaşkanlığı Konutu'nda düzenlenen etkinlik kapsamında askerlere açıklama yaptı.
Zamir, İran ve Lübnan ile geçici ateşkes süreçleri devam ederken, "Ordu tam teyakkuz ve hazırlık halinde, güçlü ve hızlı şekilde tüm cephelerde savaşa geri dönmeye hazır" dedi.
13:29,
İran Devrim Muhafızları Donanması Hürmüz'de iki gemiye el koydu
İran Devrim Muhafızları Donanması, Hürmüz Boğazı'nda navigasyon sistemlerini manipüle ederek güvenliği tehlikeye atan MSC-Francescave ve Epaminodes adlı iki gemiye el koyduğunu açıkladı.
Mehr Haber Ajansı'nın aktardığına göre İran Devrim Muhafızları tarafından hedef alınan Euphoria adlı Yunan gemisi de şu anda İran kıyılarında mahsur kalmış durumda.
İran Devrim Muhafızları Ordusu, "deniz güvenliğini tehlikeye atan" gemilerden MSC-Francescave'in İsrail ile bağlantılı olduğunu belirtti. Açıklamada, Hürmüz Boğazı'nın güvenliğinin ihlalinin İran'ın "kırmızı çizgisi" olduğu ifade edildi.
İngiltere Donanması'na bağlı Birleşik Krallık Deniz Ticaret Operasyonları Ajansı (UKMTO) da, gemilere Devrim Muhafızları'na ait bir hücum botu tarafından ateş açıldığını duyurdu.
13:17,
Erbil yakınlarında İHA saldırısı: 3 PAK üyesi yaralandı
Irak Bölgesel Kürt Yönetimi’ne bağlı Erbil yakınlarında düzenlenen İHA saldırısında üç İranlı Kürt savaşçının yaralandığı bildirildi.
Kürdistan Özgürlük Partisi (PAK), saldırının İran tarafından gerçekleştirildiğini öne sürerek dört İHA ile üslerinin hedef alındığını açıkladı.
Örgüt sözcüsü Kalel Kani Sanani, yaralıların durumunun hafif olduğunu ve saldırının Erbil’e bağlı Habat ilçesinde gerçekleştiğini söyledi.
13:00,
İran BM Temsilcisi: ABD ablukası kalkarsa İslamabad'da görüşme gerçekleşebilir
İran resmi haber ajansı IRNA'ya göre İran'ın Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Emir Said İravani, Pakistan'ın başkenti İslamabad'da yapılması planlanan ancak ABD'nin İran'a uyguladığı deniz ablukası nedeniyle gerçekleştirilmeyen görüşmeleri değerlendirdi.
ABD'nin ateşkes anlaşmasını ihlal ettiğini dile getiren İravani, "Biz onlara ablukayı kaldırmaları gerektiğini söyledik. Onlardan ablukayı durduracaklarına dair işaret aldık. Böylece İslamabad'da ikinci tur müzakereler gerçekleşebilir" dedi.
12:42,
İran bağlantılı tankerler ABD ablukasını aştı: 'En az 34 tanker Körfez'e girdi, çıktı'
İngiltere merkezli Financial Times (FT) gazetesinin, yük takibi şirketi Vortexa'nın verilerine dayandırdığı haberinde, ABD'nin Hürmüz Boğazı'nda İran limanlarına giriş ve çıkış yapan gemilere yönelik deniz ablukasını başlatmasından bu yana, İran ile bağlantılı en az 34 tankerin Körfez'e giriş ya da çıkış yapmayı başardığı belirtildi.
İran'la bağlantılı tankerlerden 19'unun Körfez'den çıkış yaptığı ifade edilen haberde, 15'inin ise Umman Denizi üzerinden İran'a doğru giriş yaptığı kaydedildi.
Haberde, Körfez’den ayrılan tankerlerden en az 6’sının İran ham petrolü taşıdığı ve toplamda yaklaşık 10,7 milyon varil petrolün sevk edildiği bilgisi paylaşıldı.
Söz konusu haber İran'ın yarı resmi Fars Haber Ajansı'nda da paylaşıldı.
12:36,
CNN: ABD, İran'a saldırılarında kilit füze stoklarını önemli ölçüde tüketti
CNN televizyonunun, ABD Savunma Bakanlığının (Pentagon) füze stokuna dair iç değerlendirmelerine aşina üç kaynağa ve uzmanlara dayandırdığı haberine göre, ABD ordusu, 28 Şubat'ta İran'a saldırılarında kilit füze stoklarını önemli ölçüde tüketti.
Haberde bu durumun "yakın vadeli risk" oluşturduğu ve gelecek birkaç yıl içerisinde Çin gibi bir güçle olası bir çatışmada ABD'nin "mühimmatının tükenebileceği" öne sürüldü.
İsimleri açıklanmayan kaynaklar, Pentagon'un yılın başlarında füze üretimini artırmak için sözleşmeler imzaladığını, ancak gereken teslimat süresinin 3-5 yıl arasında değiştiğini dile getirdi.
Öte yandan, Pentagon Sözcüsü Sean Parnell CNN'e konuya ilişkin açıklamasında, "çıkarlarını korumak için ABD ordusunun kapsamlı bir kabiliyet cephaneliğine sahip olmasını sağladıklarını" kaydetti.
Haberde yer verilen Stratejik ve Uluslararası Çalışmalar Merkezi (CSIS) analizine göre, savaşın son 7 haftasında ABD ordusunun hassas saldırı füze stokunun en az yüzde 45'i, THAAD füze savunma envanterinin en az yarısı ve patriot hava savunma stokunun neredeyse yarısı tükendi.
Analize ve kaynaklara göre, ABD ordusu ayrıca tomahawk füze stokunun yaklaşık yüzde 30'unu, uzun menzilli JASSM stokunun yüzde 20'sinden fazlasını ve "SM-3" ile "SM-6" tipi füzelerinin yaklaşık yüzde 20'sini de bitirdi.
08:26,
İran, ABD'nin gemi saldırısını BM'ye şikayet etti
İran, ABD'nin 19 Nisan'da Umman Denizi'nde kendisine ait kargo gemisine ateş açarak müdahalede bulunmasını Birleşmiş Milletler'e (BM) mektup göndererek şikayet etti.
İran'ın BM Daimi Temsilciliği'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda ABD"nin "Touska" kargo gemisine saldırıp "mürettebatını rehin aldığı" hatırlatıldı. "Bu, uluslararası hukukun ağır bir ihlali, ateşkesin açık bir ihlali ve korsanlığın özelliklerini taşıyan bir saldırganlık eylemidir" ifadesine yer verildi.
Açıklamada, ABD'nin "pervasız davranışının", uluslararası seyrüseferleri doğrudan tehlikeye attığı ve deniz güvenliğini baltaladığı aktarılarak, İran'ın, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ve BM Güvenlik Konseyine bu konuda mektup gönderdiği ifade edildi.
Paylaşımda kopyasına yer verilen mektupta, "bu saldırganlık ve korsanlık eyleminin kesin ve net şekilde kınanmasının, sorumluların tam olarak hesap vermesinin ve geminin, mürettebatının ve etkilenen herkesin derhal ve koşulsuz olarak serbest bırakılmasının talep edildiği" kaydedildi.
08:09,
İran basını: Ateşkesin uzatılmasını İran talep etmedi
İran'ın yarı resmi Tesnim Haber Ajansı'nda yer alan haberde, İran'ın, ABD ile varılan ateşkesin uzatılması yönünde bir talebi olmadığı belirtildi.
Haberde ayrıca Hürmüz Boğazı'nda ablukanın sürmesinin ABD'nin İran'a yönelik düşmanlığının devam ettiği anlamına geldiği ve İran'ın, deniz ablukası devam ettiği sürece Hürmüz Boğazı'ndaki kontrolün devam edeceği kaydedildi.
