ABD-İsrail saldırılarında 54. gün: İran masaya oturmadı, ABD yine geri adım attı

28 Şubat'ta İsrail'le birlikte İran'a saldıran ABD kaybetmeye devam ediyor.

Hedeflerine ulaşamayıp İran'ın direnciyle karşılaşınca 8 Nisan'da müzakere masasına oturan ve ateşkes ilan etmek zorunda kalan Trump zor durumda. İran, "abluka" ve ABD'nin haydutlukları nedeniyle ikinci tur müzakerelere katılmayacaklarını, saldırılara hazır olduklarını duyurdu. İran Dışişleri Bakanı Irakçi, gemilere saldırılara tepki gösterdi, "İran, sınırlamalarla nasıl başa çıkacağını çok iyi biliyor" dedi. Devrim Muhafızları, "ellerimiz tetikte" açıklaması yaptı.

Daha önce ateşkesi uzatmayacağını söyleyen Trump geri adım atarak, ateşkesi bu kez süresiz olarak uzattı. Ablukanınsa süreceğini belirtti. İran basını, ateşkesin uzatılmasını İran'ın talep etmediğini vurguladı.

Soykırımcı İsrail'in Lübnan'ın güneyini işgal ve yıkımı da sürüyor. Daha ilan edildiği günden bu yana "ateşkesi" delen İsrail ordusu, evlere saldırıyor. Hizbullah da ateşkesin 200'den fazla kez ihlal edildiğini, bu nedenle Kfar Giladi yerleşiminde İsrail ordusuna ait topçu noktasının roket ve insansız hava araçlarıyla hedef alındığını duyurdu.

Bu sırada 2 Mart'tan beri tehdit ve saldırılarda ülkede yerinden edilen 1 milyonun üzerinde kişinin bir bölümü evlerine dönmeye çalışıyor. Ancak Lübnan'ın güneyindeki geniş bir alanın işgal altında tutulduğunu gösteren bir harita ve "yaklaşılması yasak" beldeler ve köyler listesi yayınlayan İsrail ordusu silahsız sivillere ateş açma emri verdi.

