Trump'ın ekibi paramparça: Kabineden bir kadın bakan daha ayrıldı

Halkı ve hatta yöneticileri İran'a saldırılar konusunda ikna edemeyen, İran'daki başarısızlığın altında kalan ABD Başkanı Donald Trump zor günler yaşıyor.

Mart sonunda İç Güvenlik Bakanı Kristi Noem, Nisan başında da Adalet Bakanı Pam Bondi görevden alınmıştı. Bakan düzeyinde bir görevden alma daha gerçekleşti. Tasfiyeler orduda sürdü. Kara Kuvvetleri Komutanı ve iki general görevden alındı.

ABD Beyaz Saray İletişim Direktörü Steven Cheung da Çalışma Bakanı Lori Chavez-DeRemer'in, "özel sektörde başka bir pozisyon için" görevden ayrılacağını duyurdu. Cheung, Keith Sonderling'in Çalışma Bakan Vekili olarak görevi üstleneceğini ifade etti.

Cheung, "(Chaavez-DeRemer) Amerikan işçilerini koruyarak, adil çalışma uygulamalarını hayata geçirerek ve Amerikalıların yaşamlarını iyileştirmek için ek beceriler kazanmalarına yardımcı olarak görevinde olağanüstü bir iş çıkardı" yorumunu yaptı.

Chavez-DeRemer ise yaptığı açıklamada, görev süresi boyunca Çalışma Bakanlığı'nın "Başkan Trump'ın iş dünyası ve işçi sınıfı arasındaki uçurumu kapatma ve her zaman Amerikan işçisini önceliklendirme misyonunda önemli ilerleme kaydettiğini" söyledi.

Usulsüzlük iddiaları nedeniyle inceleme altındaydı

DeRemer'in ayrılığı, siyasi ve kişisel birçok tartışmanın ortasında geldi.

Çalışma Bakanı ve yakın ekibi hakkında şu anda bakanlığın müfettişliği tarafından mesleki usulsüzlük iddiaları kapsamında soruşturma yürütülüyor.

Politico'nun haberine göre, DeRemer, Ocak ayından bu yana inceleme altında bulunuyor. Bu inceleme, Çalışma Bakanlığı Genel Müfettişi Anthony D'Esposito'nun, Chavez-DeRemer'in güvenlik ekibinden bir üye ile evlilik dışı bir ilişki yaşadığı, işteyken alkol tükettiği ve üst düzey yardımcılarının kişisel seyahat planlarını kolaylaştırmak için resmi etkinlikler düzenlediği iddialarına ilişkin soruşturma başlatmasıyla başladı.

Kabineden ayrılan üç ismin kadın olması da dikkat çekti.

Beyaz Saray arkasında durmuştu

Beyaz Saray başlangıçta iddiaların asılsız olduğunu söyleyerek ve Çalışma Bakanı'nın usulsüzlük iddialarında bulunan kişiye karşı yasal işlem başlatmayı düşündüğünü belirterek onun arkasında durdu. Beyaz Saray basın sözcüsü Karoline Leavitt, 15 Ocak'ta gazetecilere Başkan Donald Trump'ın Chavez-DeRemer'in "muazzam bir iş çıkardığını" düşündüğünü ve Beyaz Saray'ın yakın zamana kadar ona defalarca destek verdiğini söyledi.

O zamandan beri, soruşturma süresince izne çıkarılan dört kişi Çalışma Bakanlığı'ndan ayrıldı.

Kabineden ayrılan üçüncü isim

Chavez-DeRemer, Trump'ın ikinci döneminde kabineden ayrılan üçüncü üye oldu ve Mart 2025'te göreve başlamasının ardından bir yıldan biraz fazla bir süre görevde kaldı.

Çalışma Bakanı olarak seçilmeden önce Trump'a yakın değildi ve Washington'da da pek bir etkisi olmamıştı; şu anki Temsilciler Meclisi üyesi Janelle Bynum'a (Demokrat Parti, Oregon) yenilmeden önce Kongre'de sadece bir dönem görev yapmıştı. Trump, Mayıs 2025'te Beyaz Saray'da düzenlenen bir etkinlikte , "Lori, çok iyi iş çıkarıyorsun, hele ki bir Demokrat olduğunu düşünürsek" demişti.

İran'a saldırarak ekonomik ve siyasi krizleri katlayan Trump yönetiminde görevden alma ve istifaların devam edeceği düşünülüyor.