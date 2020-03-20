İSİG Meclisi koronavirüs taleplerini sıraladı

İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Meclisi (İSİG) işçilerin sağlığının korunması için atılması gereken adımları içeren 12 maddelik taleplerini açıkladı. Korona testlerinin kamu ve özel hastanelerde ücretsiz yapılmasını isteyen İSİG’in talepleri arasında çalışma saatinin en çok 6 saat olması da yer aldı.
İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Meclisi (İSİG) korona virüsüne yakalananların sayısının her geçen gün arttığı süreçte işçilerin sağlıklarının korunması için 12 maddelik taleplerini yayımladı.
Salgını sırasında 20 milyon işçi ve aileleri için hiçbir önlem alınmadığını, işçilerin işyerlerinde işten atma, zorunlu ücretsiz izne çıkarma, yıllık izin kullandırma, üretim baskısı ve fazla mesai gibi uygulamalara sıkıştırıldığını ifade eden İSİG Meclisi’nin işçi sağlığının korunması için 12 acil talebi şu şekilde sıralandı:
'İŞTEN ÇIKARMA, ZORUNLU ÜCRETSİZ İZİN YASAKLANSIN'
- Patronların ekonomik kaybı gerekçe göstererek işçileri işten çıkarmaları, zorunlu ücretsiz izin ve zorunlu yıllık izin kullandırması yasaklansın.
- Çalışma saatleri ücretler ve haklarda bir kayıp olmaksızın en çok günlük 6 saat olacak biçimde sınırlandırılsın. Çalışma süresinin kısaltıldığı işyerlerinde patronların, bu süreleri işçilerin izinlerinden düştüğü hukuksuz uygulamalarına son verilsin.
- Kişisel hijyen ve korunma malzemeleri işçilere ve halka ücretsiz olarak dağıtılsın. İşçilerin sağlık taramaları yoğunlaştırılsın ve işyerlerinin çalışma organizasyonu salgında hijyen kuralına göre düzenlensin.
- Özellikle tuvalet, yemekhane, ortak çalışma ve dinlenme alanlarının kullanımı acilen düzenlensin. Sık ve ortak kullanılan yemekhane, soyunma odası, dinlenme odası, tuvalet gibi alanların temizliği ile işçi servisleri ve şehir içi toplu ulaşım araçlarının hijyeni sağlansın.
- Sağlık ücretsiz ve herkesçe erişilebilir hale getirilsin. Testler ve muayeneler kamu hastanelerinde ve özel hastanelerde ücretsiz olarak yapılsın.
'KARANTİNA SÜRESİ HASTALIK SÜRESİ KAPSAMINA ALINSIN'
- Kendisi ve yakını virüs nedeniyle karantinaya alınan işçi hastalık süresi kapsamında olsun ve bu süredeki gelir kaybı önlensin. Enfekte işçilerin işten atılması yasaklansın.
- Temel gıda ve hijyen yardımı karşılansın, gıda ve hijyen ürünlerine yapılan fahiş zamlar geri çekilsin, temel gıda malzemelerinde KDV sıfırlansın. Kontrolsüz fiyat artışına karşı ihbar ve denetim mekanizması kurulsun.
'SALGIN SÜRESİNCE TEMEL HİZMETLER ÜCRETSİZ OLSUN'
- Elektrik, su, doğalgaz, tüketici kredisi ve prim borçları ertelensin, salgın süresince temel hizmetler ücretsiz olsun.
- Alınan karar ve tedbirlerin ancak kamunun bir bölümünde değil, özel sektör, kayıt dışı sektör ve 50’den az çalışanı olan işyerlerinde uygulanması ve yaptırımı sağlansın, gerekli önlemlerin alınmadığı işyerlerinin bildirimi için ihbar hattı kurulsun.
- Korona virüsün en riskli yaş grubunu oluşturan 50 yaş ve üstü işçilere salgın bitene kadar izin hakkı tanınsın, en düşük emekli maaşı asgari ücret düzeyine çıkarılsın.
- Hangi şehirde kaç hastanın teşhis edildiği, kaç kişinin hayatını kaybettiği gibi bilgileri öğrenme hakkımız var. Bu bilgiler halkla açık ve şeffaf biçimde paylaşılsın.
'ZORUNLU SEKTÖRLER DIŞINDA ÜRETİM DURDURULSUN, İŞÇİLER SALGIN BİTENE DEK ÜCRETLİ İZİNLİ SAYILSIN'
- Tüm bu maddeleri de içeren ana talebimiz ise bu süreçte işçilerin sağlığı için üretimi sürdürmenin zorunlu olduğu sektörler dışında işyerlerinde üretimin durdurulması gerektiği ve işçilerin salgının kritik evresi bitinceye kadar ücretli izinli sayılması gerektiğidir.