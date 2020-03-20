İSİG Meclisi koronavirüs taleplerini sıraladı

İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Meclisi (İSİG) işçilerin sağlığının korunması için atılması gereken adımları içeren 12 maddelik taleplerini açıkladı. Korona testlerinin kamu ve özel hastanelerde ücretsiz yapılmasını isteyen İSİG’in talepleri arasında çalışma saatinin en çok 6 saat olması da yer aldı.

soL - Haber Merkezi