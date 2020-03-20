BAA koronavirüs pandemisi raporu: Merak edilen sorulara yanıtlar

Bilim ve Aydınlanma Akademisi yeni koronavirüsle ilgili çıkardığı üçüncü raporda virüsün mutasyon geçirme yeteneği, bağışıklık yaratma özelliği, bu virüse biyolojik olarak daha dayanıklı bir halk olup olmadığı, tedavisinde gelinen aşama gibi birçok merak edilen konuda yanıtlar veriliyor.

Bilim ve Aydınlanma Akademisi (BAA) Çin’de başlayan salgının hemen başlarında yayınladığı iki raporla halka güvenilir ve bilimsel bilgi verme sorumluluğunu yerine getirmişti. Şimdi bu üçüncü raporla, her türlü spekülasyonun yapıldığı ortamda güvenilir bir referans olma ve güncel bilimsel verileri halkla paylaşma görevini yerine getirmeye çalışıyor.

Söz konusu üçüncü raporda, yeni koronavirüsün oluşturduğu hastalık ve bunun yayılması hakkında güncel veriler sunuluyor. Yeni koronavirüsün mutasyon geçirme yeteneği, bağışıklık yaratma özelliği, bu virüse biyolojik olarak daha dayanıklı bir halk olup olmadığı, tedavisinde gelinen aşama gibi birçok merak edilen konuda yanıtlar veriliyor.

Ayrıca Dünya Sağlık Örgütü’nün bu süreci nasıl yönettiği, pandemi ilan tarihinin gecikip gecikmediği tartışılıyor. Çin’deki salgının yönetimi ve kısa sürede kontrol altına alınmasının nedenleri açılıyor. Türkiye’de sürecin nasıl yönetildiği sorgulanıyor. Salgının tetiklediği iktisadi çöküş ihtimali genel hatlarıyla ele alınıyor.

Böylece BAA çok yönlü ve birçok uzmanın kolektif emeğiyle hazırlanmış bir raporu daha toplumla paylaşıyor. Olayların gelişimine bağlı olarak gerekirse sonraki raporlarla bu sorumluluğu sürdüreceğini belirterek.

Rapora şu linkten ulaşabilirsiniz: http://bilimveaydinlanma.org/guncel-bilimsel-verilerle-yeni-koronavirus-pandemisi/