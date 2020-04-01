İşçilerinden birinde Kovid-19 testi pozitif çıkan Sarkuysan, işçileri çalışmaya zorluyor

Gebze Darıca’da faaliyet gösteren Sarkuysan fabrikasında Kovid-19 belirtileriyle dün hastaneye yatırılan işçinin test sonucu pozitif çıktı. Bunun üzerine işçiler iş bıraktı. Patron ise işçilere çalışmamaları halinde hukuki işlem yapacağını belirten tehdit mesajı yolladı.

Gebze Darıca’da faaliyet gösteren Sarkuysan işyerinde bir işçi, birkaç gün önce sağlığının bozulması üzerine evine gönderilmişti. Ancak işçinin sağlığı daha da kötüleşince Darıca Farabi Devlet Hastanesinde tedaviye alındı. Aynı gün işyerinden 3 işçinin daha koronavirüs şüphesi ile aynı hastanede tedavisi başlandı. Ayrıca 2 işçinin de evde karantinaya alındığı öğrenildi.

Hastanede yatan işçilere yapılan testin sonucunun bugün akşamüzeri pozitif gelmesi üzerine, işçiler 6331 sayılı Yasanın 13. Maddesine dayanarak çalışmaktan kaçınma hakkını kullanmak istedi. Ancak Sarkuysan patronu işçilere aşağıdaki notu göndererek, iş bırakmanın yasal olmadığını aksi takdirde hukuki yollara başvuracağını ifade ederek iş bırakacak işçilere gözdağı vermeye çalışıyor.

İşyerinden alınan bilgiye göre 15.00-23.00 vardiyası buna karşın iş bırakarak otopark alanında toplanmaya başladılar.

Patronun işçilere yolladığı mesaj şu şekilde:

“Tüm ülkeleri olduğu gibi ülkemizi de etkisi altına alan ve pandemi olarak ilan edilen Koronavirüs salgınının, işten kaynaklanan bir tehlike olarak değerlendirilmesi doğru değildir. Bu nedenle işyerinde virüsle karşı karşıya kalındığından hareketle işi bırakmanın, çalışmamanın hukuken kabul edilemeyeceğini, aksi davranışta bulunanlarla ilgili olarak hukuki yollara başvurulacağı hususunu üzülerek paylaşmak isteriz.”