Doğa Koleji'nin İTÜ Vakfı'na devredildiğine yönelik iddianın ardından öğretmenlerin ücretleri hâlâ ödenmedi, okuldan resmi bir açıklama da yapılmadı. Doğa Koleji Öğretmen Komitesi 'Oyalamayı Bırakın; Ücretlerimizi Ödeyin' başlıklı bir açıklama yayımladı.

Doğa Koleji’nin İTÜ Vakfı’na devredildiği yönündeki iddianın ardından, öğretmenler hâlâ resmi bir açıklamanın yapılmasını ve ücret ödemeleriyle ilgili sürecin netleşmesini bekliyor.

Doğa Koleji Öğretmen Komitesi bugün “Oyalamayı Bırakın; Ücretlerimizi Ödeyin” başlıklı bir açıklama yayınladı.

Açıklamada durumun öğretmenlerin örgütlü hareket etmelerinin aciliyetini bir kez daha ortaya koyduğu belirtilerek, her kampüste bir öğretmen komitesi kurulması için çağrı yapıldı.

Komitenin açıklaması şöyle:

"Oyalamayı Bırakın; Ücretlerimizi Ödeyin

Geçtiğimiz hafta, ücretlerimizin ödenmesi ve öğrencilerimizin eğitim hakkının korunması talepleriyle gerçekleştirdiğimiz üç günlük boykot ses getirmiş, bakanlık sorunun çözümü için adım atmak zorunda kalmıştı. Bakan Ziya Selçuk, öğretmen ve öğrencilerin mağduriyetlerini gidereceklerini açıklamış, resmi kanallardan İTÜ ile satış görüşmeleri yapıldığı açıklanmıştı.

İTÜ vakfı ile başlayan devir işlemleri günler geçmesine rağmen tamamlanmadı, bizlere tatmin edici bir açıklama dahi yapılmadı. Bugün, başladığımız yerdeyiz; sorunlarımız çözülmüş değil, aylardır olduğu gibi yönetim bizi oyalama çabası içinde.

Boykotumuzu bitirirken, 'Haklarımızın takipçisi olacağız. Okulun başına hangi patron geçerse geçsin, kendi haklarımız ve öğrencilerimizin eğitim hakkını korumak için birlikte davranmayı sürdürmemiz gerektiğini biliyoruz' demiştik. Öğretmenleri oyalarak, görmezden gelerek susturabileceklerini; dahası mücadeleyi unutturabileceklerini sanıyorlar.

Bu tablo, öğretmenlerin örgütlü hareket etmelerinin önemini ve aciliyetini bir kez daha ortaya koymuştur. Tüm öğretmen arkadaşlarımızı Doğa Koleji Öğretmen Komitesi’ni büyütmeye davet ediyoruz.

Her kampüste bir öğretmen komitesi kurulsun; önümüzdeki süreçte nelerle karşılaşacağımızı ve haklarımızı nasıl alabileceğimizi konuşalım, tartışalım, daha güçlü bir şekilde sahneye çıkalım.

Doğa Koleji Öğretmen Komitesi

İrtibat İçin: 0541 940 05 14"

