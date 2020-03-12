Yunanistan Komünist Partisi salgınla ilgili taleplerini sıraladı

Yunanistan'da 66 yaşındaki bir adamın koronavirüs nedeniyle yaşamını yitirdiği açıklandı. Vaka, ülkedeki koronavirüs kaynaklı ilk ölüm olarak kayıtlara geçti. Yunanistan Komünist Partisi (KKE) Genel Sekreteri Dimitris Kutsumbas bir açıklama yaparak salgınla ilgili KKE'nin 5 talebini sıraladı.

Yunanistan Sağlık Bakanlığı, ülkede koronavirüs kaynaklı ilk ölümün yaşandığını duyurdu. Bakanlığın açıklamasında başka sağlık problemleri de olan 66 yaşındaki bir adamın yaşamını yitirdiği belirtildi. Yunanistan'da şu ana kadar 99 koronavirüs vakası tespit edildi.

YUNANİSTAN KOMÜNİST PARTİSİ KORONAVİRÜS VAKASIYLA İLGİLİ TALEPLERİNİ SIRALADI

Yunanistan Komünist Partisi (KKE) Genel Sekreteri Dimitris Kutsumbas bir açıklama yaparak salgınla ilgili KKE'nin 5 talebini sıraladı.

YKP'nin taleplerini Galip Munzam Türkçe'ye çevirdi:

"1. Yoğun bakım ünitelerindeki tüm yatakların hasta yatışına uygun, temel sağlık hizmeti sağlayan birimlerin 24 saat işler hale getirilmesi için gerekli tıbbi personelin sağlanması.

2. Tüm kamu hizmetlerinin dezenfeksiyon ve korunma amaçlı malzemelerle donatılması ve bu malzemelerin karaborsa ve vurgunculuk riskine karşı halka ücretsiz şekilde kamu tarafından sağlanması.

3. Aşağıda sayılanlara tam anlamıyla ücretli ve sigortalı izinlerin hükümet kararıyla sağlanması:

Hasta olan işçiler,

Acil koruma önlemleri kapsamında işe gelmemesi konusunda zorlanan çalışanlar,

Çocuğu yahut ailesinin yaşlı bir mensubu hasta olup ona bakmak yükümlülüğünde olan çalışanlar,

Okulların ve kreşlerin önlem amaçlı kapatılması sebebiyle evde çocuklarıyla kalması gereken çalışanlar.

4. Borçlarından ötürü elektrik ve suyu kesilmiş halkın acilen elektrik ve suya ulaşımının sağlanması.

5. Salgının yarattığı ekonomik külfet, kamu ya da özel sektörde çalışan işçiler, ücretliler, kent merkezlerinde ya da kırsal kesimde kendi işinin sahibi küçük işletme sahiplerince değil devlet ve çeşitli büyük holdingler tarafından karşılanmalıdır.

Yunan halkı gerekenden fazlasını zaten ödüyor. Kamusal sağlık hizmetlerindeki vahşi kesintiler, sağlık hizmetinin ticarileşmesi, aşağılık "işçi-işveren ilişkisi" nedeniyle halk bedel ödüyor. Daha fazlasını ödeyemez, yeniden ödeyemez."